¿Qué hace Sarah Ferguson de vuelta en Reino Unido? La razón de su regreso

Sarah Ferguson está de vuelta en Reino Unido después de pasar alrededor de siete meses fuera del país y mantenerse prácticamente alejada de la vida pública. La exduquesa de York prepara ahora una nueva etapa lejos de Royal Lodge, la residencia que compartió durante años con su exesposo, el príncipe Andrés, y todo apunta a que su regreso tiene mucho que ver con su familia.

Ferguson, de 66 años, habría alquilado una propiedad privada de seis habitaciones en los Home Counties, la zona que rodea Londres, donde comenzará una vida completamente diferente a la que llevó durante décadas en Royal Lodge. La vivienda tendría tres baños, un anexo independiente y estaría ubicada dentro de una zona cerrada. El alquiler rondaría las 10 mil libras al mes.

Su regreso ocurre después de meses especialmente complicados para la madre de las princesas Beatriz y Eugenia. Ferguson dejó Reino Unido después de que ella y Andrés fueran obligados a abandonar Royal Lodge y, desde entonces, pasó buena parte de su tiempo en Europa, incluyendo una estancia en un chalet de los Alpes suizos.

¿Por qué Sarah Ferguson decidió regresar a Reino Unido?

Aunque no existe una explicación oficial de Sarah Ferguson sobre su regreso, una de las principales razones que han cobrado fuerza es su deseo de estar nuevamente cerca de sus hijas y, especialmente, de sus nietos.

El momento de su regreso resulta significativo. Su hija, la princesa Eugenia, acaba de convertirse en madre por tercera vez junto a Jack Brooksbank. La pareja dio la bienvenida a una niña llamada Adelaide, por lo que Ferguson ahora tiene un nuevo nieto al que conocer y acompañar.

Ferguson ha mantenido históricamente una relación muy cercana con Beatriz y Eugenia, y también ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia que tienen sus nietos en su vida. Durante los meses que permaneció fuera de Reino Unido, continuó en contacto con sus hijas, pero su regreso le permitirá estar físicamente mucho más cerca de ellas.

De hecho, su primo político Martin Barrantes aseguró anteriormente que Ferguson quería proteger a sus hijas y nietos en medio de la controversia que rodea a la familia.

Foto de archivo. Sarah Ferguson asiste al servicio conmemorativo de su padre, el mayor Ronald Ferguson, en Odiham, Reino Unido. La duquesa de York anunció recientemente que Sarah’s Trust, la organización benéfica que fundó en 2020, suspenderá sus actividades “hasta nuevo aviso”. Getty Images

Una nueva casa después de perder Royal Lodge

El regreso de Sarah Ferguson también significa comenzar de cero en materia de vivienda. Durante años, la exduquesa permaneció en Royal Lodge junto al príncipe Andrés incluso después de su divorcio en 1996. La pareja continuó compartiendo la residencia durante décadas, hasta que ambos tuvieron que abandonarla.

Andrés se trasladó a Marsh Farm, dentro de la propiedad de Sandringham, mientras Ferguson permaneció fuera de Reino Unido. Ahora ella tendrá una casa propia en los Home Counties, aunque se trata de una propiedad alquilada y no de una residencia perteneciente a la familia real.

El cambio es especialmente importante porque Ferguson llevaba cerca de 20 años sin tener que preocuparse por encontrar una vivienda independiente. Su nueva casa representa, por tanto, una ruptura definitiva con la vida que construyó alrededor de Royal Lodge.

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson Getty Images

El escándalo que la mantuvo alejada de Reino Unido

La ausencia de Sarah Ferguson también estuvo relacionada con la creciente presión pública por sus vínculos pasados con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Aunque Ferguson no ha sido acusada de ningún delito, la publicación de nuevos documentos y antiguos mensajes volvió a poner bajo escrutinio su relación con él y con el príncipe Andrés.

La situación tuvo consecuencias importantes para Ferguson. Perdió el uso del título de cortesía de duquesa de York y varias organizaciones benéficas rompieron sus vínculos con ella. Además, Sarah’s Trust, su organización benéfica, cerró formalmente durante el verano.

Mientras tanto, Ferguson también enfrenta presión desde Estados Unidos para explicar ante un comité del Congreso sus vínculos personales y empresariales con Epstein. Ella no ha sido acusada de participar en sus delitos.

Sarah Ferguson regresa mientras Harry y Meghan también están en Reino Unido

La vuelta de Ferguson tiene otro elemento llamativo, ocurre apenas unos días después del regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido.

Los Sussex llegaron al país el 26 de agosto junto a sus hijos, Archie y Lilibet, después de varios años viviendo en California. Su regreso está previsto como una estancia prolongada y la pareja busca establecer una vida privada para su familia en Reino Unido. Así, en cuestión de días, dos figuras que han mantenido relaciones complejas con la institución monárquica han regresado al país: Harry y Meghan por decisión familiar y Sarah Ferguson después de meses fuera de los reflectores.

En el caso de Ferguson, sin embargo, su nueva etapa parece tener un objetivo mucho más íntimo. Después de perder Royal Lodge y mantenerse lejos de Reino Unido durante meses, la exduquesa vuelve a casa para estar cerca de Beatriz, Eugenia y sus nietos, mientras intenta reconstruir su vida lejos del centro de la familia real.