¿Príncipe Harry llevará la vida de Lady Di al cine? El proyecto que vuelve a poner a William bajo presión

El príncipe Harry estaría preparando un nuevo proyecto audiovisual sobre su madre, la princesa Diana, y la historia podría volver a poner su relación con el príncipe William bajo los reflectores. De acuerdo con lo revelado por el periodista y experto en realeza Richard Kay, el duque de Sussex habría comenzado a contactar a antiguos amigos y conocidos de Diana para participar en una película para televisión sobre su vida.

La noticia llega justo cuando Harry y Meghan Markle han retomado su presencia en Reino Unido y cuando la figura de Diana vuelve a cobrar especial relevancia de cara al 30 aniversario de su muerte, que se cumplirá en 2027.

¿Qué prepara el príncipe Harry sobre Lady Di?

Aunque por ahora no se conocen detalles sobre la productora, el elenco o una posible fecha de estreno, el proyecto estaría centrado en la vida de Diana y tendría como punto de partida los testimonios de algunas de las personas que la conocieron de cerca.

Según Richard Kay, Harry estaría buscando la participación de amigos de su madre para construir esta nueva producción. El interés del príncipe por recuperar la historia de Diana no resulta completamente inesperado: durante los últimos años, su memoria ha estado muy presente tanto en sus proyectos personales como en la manera en que Harry ha hablado públicamente sobre su infancia y la muerte de la princesa.

El momento también resulta significativo. En 2027 se cumplirán tres décadas de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997, por lo que es previsible que su vida, su legado y su relación con la Familia Real vuelvan a ocupar un lugar importante en la conversación pública.

Harry y William ya habían contado juntos la historia de su madre

El nuevo proyecto también recuerda una etapa en la que los hermanos todavía trabajaban juntos alrededor del legado de Diana.

En 2017, William y Harry participaron en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, producido con motivo del 20 aniversario de la muerte de la princesa. En aquella ocasión, ambos hablaron de su madre desde una perspectiva profundamente personal y mostraron fotografías familiares que hasta entonces no habían sido vistas públicamente.

Casi una década después, la situación entre los hermanos es completamente distinta. Su relación permanece fracturada y prácticamente no existe colaboración pública entre ambos, por lo que un nuevo proyecto de Harry sobre Diana inevitablemente vuelve a ponerlos en el mismo escenario, aunque esta vez desde posiciones muy diferentes.

La princesa Diana comparte un momento junto a sus hijos, William y Harry. La imagen forma parte del archivo fotográfico que conserva algunos de los momentos más recordados de la familia real británica. Getty Images

¿Por qué el proyecto podría molestar al príncipe William?

El punto más delicado no sería únicamente que Harry quiera contar la historia de Diana, sino cómo podría hacerlo y qué lugar ocuparía él dentro de esa narrativa.

El periodista Richard Kay ha señalado que Diana ha ocupado un lugar central en la vida de ambos hermanos durante años. Sin embargo, el acercamiento de Harry a personas del círculo de su madre podría generar nuevas tensiones con William, especialmente porque ambos han construido su propia relación con el legado de la princesa. De hecho, reportes sobre el proyecto señalan que William estaría preocupado por la manera en que Harry maneja la memoria de su madre. La percepción que se ha planteado es que el duque de Sussex podría estar intentando apropiarse de una parte importante de la narrativa sobre Diana, algo especialmente sensible para el heredero al trono.

Por ahora, no existe una confirmación pública de que William se haya pronunciado directamente sobre la película ni de que el proyecto haya sido anunciado oficialmente por Harry. Se trata de una producción de la que han trascendido detalles a través de fuentes y comentarios de expertos en realeza.

Los príncipes William y Harry visitaron el White Garden de Kensington Palace en agosto de 2017, pocos días antes del 20 aniversario de la muerte de la princesa Diana. El espacio fue creado como homenaje a su madre y reunió flores y tributos dedicados a su memoria. Getty Images

Diana vuelve a convertirse en el punto de encuentro entre Harry y William

La ironía es que Diana podría volver a ser el elemento que conecte a sus dos hijos, pero también el que haga todavía más evidente la distancia que existe entre ellos.

Cuando trabajaron juntos en 2017, William y Harry parecían compartir una misión, preservar la memoria de su madre y mostrar una faceta de Diana que pertenecía exclusivamente a su familia. Ahora, Harry estaría desarrollando su propio proyecto mientras su relación con William permanece prácticamente rota.

Y con el 30 aniversario de la muerte de Diana acercándose, la historia de la princesa volverá inevitablemente al centro de la conversación. Esta vez, sin embargo, el interés no estará solamente en Lady Di, sino también en qué versión de su legado quiere contar cada uno de sus hijos.