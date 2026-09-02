Gelish, gel y semipermanente: ¿cuál es la diferencia y qué debes pedir en el salón?

Llegas al salón de belleza, te sientas frente a la manicurista y llega la pregunta inevitable: “¿Qué servicio quieres?”

Y entonces aparecen las dudas: ¿Gelish? ¿Semipermanente? ¿Gel? ¿Es lo mismo? ¿Uno maltrata más las uñas? ¿Cuál dura más? ¿Cuál sirve para alargar las uñas?

Si alguna vez has respondido “lo que sea, pero que me dure”, tranquila: no eres la única.

La confusión existe porque en muchos salones los términos Gelish, gel y semipermanente se utilizan indistintamente, aunque técnicamente hacen referencia a productos y servicios diferentes.

La buena noticia es que elegir resulta mucho más sencillo cuando tienes claro qué quieres conseguir.

Primero: ¿Gelish y semipermanente son lo mismo?

No exactamente, aunque en la práctica suelen referirse a un servicio muy similar

Gelish es una marca de esmalte en gel que se hizo tan popular que su nombre comenzó a utilizarse coloquialmente para hablar de este tipo de manicura. El esmalte semipermanente, por su parte, es un tipo de esmalte que se endurece mediante una lámpara LED o UV y que suele ofrecer mayor duración y resistencia que un esmalte tradicional.

Por eso, si en un salón te ofrecen “Gelish”, conviene preguntar qué producto y qué técnica están utilizando.

Una pregunta sencilla puede evitar confusiones:

“¿Es esmalte en gel sobre mi uña natural o van a aplicar gel para construir o extender la uña?”

Y ahí está la diferencia importante.

Esmalte tradicional: si quieres algo sencillo y fácil de retirar

Aunque no es uno de los tres servicios protagonistas de esta guía, vale la pena empezar por aquí.

El esmalte tradicional se aplica directamente sobre la uña y se seca al aire. Es la opción más sencilla si quieres cambiar de color con frecuencia o no deseas comprometerte con una manicura de varias semanas.

Elige esta opción si:



Te gusta cambiar de color constantemente.

Quieres retirar el esmalte fácilmente en casa.

No necesitas que tus uñas sean especialmente resistentes.

Prefieres una manicura de bajo compromiso.

La desventaja es evidente: dura menos y puede descascararse con mayor facilidad.

Esmalte semipermanente o Gelish: si quieres duración sin cambiar la forma de tus uñas

Aquí entramos en la categoría que probablemente encontrarás con más frecuencia en los salones.

El esmalte semipermanente es un producto que se aplica sobre la uña natural y se cura con una lámpara LED o UV. Su objetivo principal es aportar color, brillo y mayor duración sin construir una nueva uña.

Gelish es una marca de esmalte en gel, por lo que cuando alguien pide “Gelish”, muchas veces está solicitando precisamente este tipo de servicio.

El uso de la lámpara LED o UV es para esmaltes semipermanentes. Getty Images

¿Qué puedes esperar?

Una manicura semipermanente puede mantenerse en buenas condiciones durante aproximadamente dos a tres semanas, aunque la duración real depende del crecimiento de tus uñas, el producto utilizado, la preparación de la uña y tus actividades cotidianas.

Pide semipermanente o Gelish si quieres:



Mantener tu largo natural U

Un color que permanezca impecable durante más tiempo.

Mayor brillo que con un esmalte tradicional.

Una manicura resistente para el día a día.

Diseños de nail art que quieras conservar durante varias semanas.

¿Qué debes decir en el salón?

En lugar de limitarte a decir:

“Quiero Gelish.”

Puedes ser más específica:

“Quiero esmalte en gel sobre mi uña natural, sin extensión ni construcción, y quiero mantener mi largo.”

Así, la manicurista sabrá exactamente qué servicio estás buscando.

Gel: si necesitas estructura, resistencia o longitud

Aquí es donde suele aparecer la mayor confusión.

El gel para construcción no funciona simplemente como un esmalte de color. Se utiliza para crear o reforzar la estructura de la uña y puede permitir modificar su longitud y forma.

Dependiendo del producto y la técnica, existen diferentes sistemas de gel utilizados en los salones, por lo que conviene preguntar cuál van a aplicar.

El resultado puede ser una uña más estructurada, resistente y con una forma determinada.

Pide gel si quieres:



Alargar tus uñas.

Modificar considerablemente su forma.

Aportar estructura a uñas que necesitan refuerzo.

Llevar una manicura más elaborada.

Conseguir una superficie uniforme para determinados diseños.

Pero hay algo importante: que el gel sea más resistente no significa que sea indestructible ni que necesariamente sea mejor para todas las uñas.

La aplicación y, sobre todo, el retiro profesional son fundamentales para evitar daños innecesarios en la placa ungueal.

¿Cuál dura más?

En términos generales, un sistema de gel de construcción puede ofrecer mayor resistencia estructural que un esmalte semipermanente, pero eso no significa que la manicura sea eterna.

La duración depende de factores como:



El crecimiento natural de la uña.

La preparación previa.

El tipo de producto.

La calidad de la aplicación.

El cuidado en casa. El contacto frecuente con agua, productos químicos o golpes.

Además, cuando la uña crece, aparece un espacio entre la cutícula y el producto. Aunque la manicura todavía parezca “perfecta”, eso no significa que sea buena idea mantenerla indefinidamente.

¿Cuál maltrata menos las uñas?

Esta pregunta tiene una respuesta menos sencilla de lo que parece.

No es únicamente el producto lo que determina si tus uñas se dañan. La preparación, la aplicación y el retiro pueden ser igual o más importantes.

Limar agresivamente la superficie de la uña, arrancar el producto, utilizar herramientas de manera inadecuada o retirar una manicura sin respetar el sistema utilizado puede debilitar la placa ungueal.

Por eso, si utilizas esmalte semipermanente o gel, no retires el producto arrancándolo o despegándolo con las uñas.

Y si notas dolor, ardor, cambios importantes en el color o la textura de la uña, lo mejor es suspender el servicio y consultar con un dermatólogo.

Con los cuidados específicos, siempre podrás tener unas uñas perfectas. Getty Images

¿Y si tengo las uñas delgadas o quebradizas?

Aquí conviene no asumir que necesitas automáticamente una capa gruesa de gel.

Si tus uñas se rompen con facilidad, pregunta primero a la profesional qué sistema es apropiado para tu caso. Algunas técnicas pueden utilizarse para reforzar la uña natural, pero una aplicación demasiado pesada o un retiro agresivo pueden terminar empeorando el problema.

La prioridad debe ser mantener una uña saludable, no conseguir longitud a cualquier precio.

¿Qué pedir según el resultado que quieres?

Aquí tienes la guía rápida para llegar al salón sin dudas:

“Quiero mis uñas naturales, pero con color que dure”

Pide: esmalte semipermanente o esmalte en gel sobre uña natural.

“Quiero que me duren varias semanas y no necesito alargarlas”

Pide: semipermanente/Gelish sobre tu largo natural.

“Quiero uñas más largas”

Pide: una técnica de extensión —como gel de construcción— y pregunta qué sistema utilizarán.

“Quiero que mis uñas naturales tengan más estructura”

Pide: un servicio de refuerzo y pregunta qué producto utilizarán y cómo será el retiro.

“Quiero cambiar de color cada semana”

Pide: esmalte tradicional.

“Quiero nail art y que dure”

Pide: esmalte en gel o gel de construcción, dependiendo de si necesitas únicamente color o también estructura.

“Quiero una manicura discreta y elegante”

Pide: esmalte semipermanente en una tonalidad nude, rosada o translúcida sobre tu uña natural.

Las 5 preguntas que deberías hacer antes de comenzar

La próxima vez que vayas al salón, no tienes que convertirte en experta en manicura. Basta con preguntar:

1. ¿Qué producto van a utilizar?

2. ¿Se aplica sobre mi uña natural o van a construir/extender la uña?

3. ¿Cómo se retira?

4. ¿Necesito mantenimiento o retiro completo después de cierto tiempo?

5. ¿Qué recomiendan para el estado actual de mis uñas?

Estas preguntas son especialmente importantes si es la primera vez que pruebas una técnica.

La conclusión: no pidas “Gelish” si en realidad quieres otra cosa

La próxima vez que te sientes en el salón, olvídate por un momento de los nombres y piensa primero en el resultado que quieres conseguir.

Si quieres simplemente color y duración sobre tus uñas naturales, probablemente estás buscando esmalte semipermanente o esmalte en gel.

Si quieres cambiar la longitud, forma o estructura de tus uñas, necesitas preguntar por una técnica de construcción o extensión.

Y si sólo quieres un color bonito que puedas cambiar cuando te apetezca, el esmalte tradicional sigue siendo una excelente opción.

Porque la manicura perfecta no empieza cuando eliges el tono de rojo, nude o rosa que llevarás esa semana. Empieza cuando sabes exactamente qué servicio estás pagando.