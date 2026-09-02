Cabello fluffy: el corte de los 90 que da volumen al pelo fino este otoño 2026

Los años 90 siguen negándose a quedarse en el pasado. Después del regreso de los looks de supermodelo, el maquillaje noventero y las cabelleras con blowout, ahora vuelve uno de los grandes protagonistas de aquella década, el cabello fluffy, ese estilo de pelo abundante, ligero y lleno de movimiento que convirtió a Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Denise Richards en referentes de belleza.

La tendencia ya había comenzado a llamar la atención en 2024, cuando las búsquedas de cortes fluffy aumentaron y la nostalgia por las melenas voluminosas volvió a las conversaciones de belleza. En 2026, el estilo llegó incluso a la pasarela de otoño-invierno de Magda Butrym, donde las modelos llevaron raíces elevadas, ondas suaves y melenas con muchísimo cuerpo.

Y hay una razón por la que este corte resulta especialmente atractivo para quienes tienen el cabello fino, no intenta esconder la falta de densidad bajo una melena completamente plana, sino crear la ilusión de mayor cantidad a través de capas, textura y volumen.

Cindy Crawford representa a la perfección el cabello fluffy que marcó los años 90: una melena abundante, con volumen desde la raíz, ondas suaves y movimiento. El look de la supermodelo vuelve a inspirar las tendencias de cabello para otoño 2026. Getty Images

¿Qué es exactamente el cabello fluffy?

El término fluffy puede traducirse como “esponjoso” y describe precisamente la apariencia que busca este corte: una melena ligera, con cuerpo, movimiento y una textura ligeramente despeinada, pero sin perder ese acabado pulido característico de los looks de los 90.

La clave está en las capas. A diferencia de un corte completamente recto, el fluffy incorpora diferentes longitudes que permiten que el cabello se levante y tenga movimiento. Las raíces también adquieren protagonismo, mientras que las puntas se trabajan para conseguir una caída suave y dinámica.

El resultado está a medio camino entre una melena de supermodelo y un blowout perfectamente imperfecto. No busca que cada cabello permanezca en su sitio; precisamente ese pequeño movimiento es lo que hace que el pelo parezca más abundante.

El corte de los 90 que vuelve para el otoño 2026

La versión que regresa esta temporada conserva la esencia del fluffy original, pero se siente menos rígida y más natural. En lugar del volumen exagerado que podía requerir una buena cantidad de laca, la propuesta actual apuesta por capas suaves, raíces elevadas y ondas amplias.

El desfile de Magda Butrym para otoño-invierno 2026-2027 recuperó justamente esta estética, con melenas de gran volumen y ondas suaves que recuerdan a las fotografías de las supermodelos de aquella época.

También coincide con el regreso general de la estética capilar de los 90. El volumen, los acabados pulidos y los peinados que dependen de un buen brushing están recuperando terreno frente a las melenas completamente planas y minimalistas. Incluso el llamado fluffy bob está siendo reinterpretado en 2026 con referencias a figuras como Halle Berry, Naomi Campbell y Nia Long.

El cabello fluffy también puede llevarse en tonos cobrizos. El volumen en la raíz, las ondas amplias y las puntas con movimiento crean una melena inspirada en la estética de los años 90, una de las tendencias que regresa con fuerza para otoño 2026. Getty Images

¿Por qué favorece tanto al cabello fino?

El cabello fino suele enfrentarse a un problema muy concreto, cuando se lleva completamente recto y sin movimiento, puede parecer todavía más escaso. El fluffy juega exactamente en dirección contraria.

Las capas estratégicas permiten distribuir el cabello alrededor del rostro y crear diferentes niveles de volumen. El levantamiento de la raíz también ayuda a evitar que la melena quede pegada a la cabeza, mientras que las ondas aportan dimensión visual.

Eso sí, hay una diferencia importante entre crear volumen y quitar demasiada densidad. Si el cabello es muy fino, las capas deben ser estratégicas y no excesivas. Un estilista puede trabajar las longitudes para generar movimiento sin adelgazar demasiado las puntas.

El secreto está en la raíz

Puedes tener el corte perfecto, pero si la raíz queda completamente plana, el efecto fluffy desaparece. Por eso el secado es prácticamente tan importante como el corte.

El cepillo redondo se convierte en uno de los mejores aliados para levantar la raíz y darle dirección al cabello. La idea es secar desde la base hacia arriba y trabajar las puntas con una ligera curva, en lugar de dejarlas completamente rectas.

Para conseguir un acabado más actual, el volumen no tiene que parecer rígido. La tendencia de 2026 busca una melena con cuerpo, pero que todavía pueda moverse. El aire frío al terminar el secado también puede ayudar a fijar el peinado y aportar brillo, mientras que una pequeña cantidad de spray texturizante puede mantener el volumen sin apelmazarlo.

Corte con flequillo en tendencia para 2025 Instagram sabrinacarpenter

¿A qué tipo de rostro favorece?

Una de las ventajas del fluffy es que puede adaptarse bastante bien a diferentes tipos de rostro porque las capas permiten modificar dónde comienza el volumen.

En rostros alargados, llevar movimiento hacia los laterales puede ayudar a equilibrar visualmente las proporciones. En rostros redondos, puede funcionar mejor concentrar parte del volumen en la zona superior y mantener más movimiento vertical. Para rostros ovalados, prácticamente cualquier distribución de capas puede adaptarse con facilidad.

La clave no está en copiar exactamente el cabello de Cindy Crawford de 1992, sino en conservar la idea detrás del look, volumen, movimiento y una melena que no parezca pegada a la cabeza.

Así se lleva el fluffy en 2026

La versión más actual puede llevarse con una melena media o larga, capas suaves y un brushing amplio. También funciona con ondas naturales, siempre que se mantenga cierta elevación en la raíz.

Para quienes quieren algo más marcado, el fluffy puede combinarse con un flequillo abierto y voluminoso inspirado en los años 90. Este tipo de fleco también ha regresado durante 2026 y se caracteriza por una caída suave, movimiento y volumen en lugar de una línea completamente recta sobre la frente. Lo importante es evitar que el resultado termine pareciendo un peinado demasiado producido. El atractivo del fluffy actual está precisamente en que parece abundante, brillante y cuidado, pero conserva cierta ligereza.

El regreso del volumen que necesitábamos

Después de varias temporadas dominadas por melenas pulidas, cortes minimalistas y acabados casi pegados al rostro, el cabello fluffy propone algo mucho más divertido: volver a querer volumen.

Y aunque nació en los 90, no se siente necesariamente antiguo. La diferencia está en cómo se estiliza. Menos laca, menos rigidez y más movimiento hacen que aquel cabello de supermodelo vuelva a funcionar en 2026.

Para las melenas finas, además, tiene un atractivo extra: bien ejecutado, el corte puede conseguir que el cabello parezca visualmente más abundante sin tener que sacrificar todo el largo. Una razón bastante convincente para dejar que los 90 vuelvan a entrar, una vez más, por la puerta grande.