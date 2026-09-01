¿Qué firmó Ingrid Alexandra ante el Parlamento? El documento que cambia su papel como heredera al trono de Noruega

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega dio este 1 de septiembre un paso histórico en su camino hacia el trono. La hija mayor del nuevo rey Haakon VIII firmó un juramento constitucional que fue entregado al Parlamento noruego, el Storting, después de que su padre asumiera oficialmente la Corona tras la muerte del rey Harald V.

El documento no es un simple trámite protocolario. El juramento establece el compromiso de Ingrid Alexandra de ejercer el gobierno de Noruega de acuerdo con la Constitución y las leyes del país y está relacionado con su capacidad para asumir las funciones de regente cuando sea necesario.

¿Qué firmó Ingrid Alexandra?

Ingrid Alexandra firmó por escrito su juramento ante el Storting, tal como establece el artículo 44 de la Constitución noruega para la persona que ocupa la posición de heredera al trono.

El texto del juramento señala:

“Prometo y juro que ejerceré el gobierno de conformidad con la Constitución y las leyes, así Dios Todopoderoso y Omnisciente me ayude”.

La princesa firmó el documento en el Palacio Real de Oslo el mismo día en que su padre, el rey Haakon VIII, realizó su propio juramento de manera oral ante el Parlamento. Posteriormente, el jefe de la Casa Real entregó el documento firmado al presidente del Storting, Masud Gharahkhani.

El juramento de Ingrid Alexandra será presentado oficialmente ante el Parlamento durante su primera sesión ordinaria, prevista para el 30 de septiembre.

Una integrante de la familia real noruega durante una ceremonia oficial en Oslo. La imagen muestra el protocolo de gala de la monarquía noruega, con vestido negro, banda ceremonial y condecoraciones reales. Getty Images

¿Por qué es importante el juramento de Ingrid Alexandra?

La firma adquiere especial relevancia porque Ingrid Alexandra acaba de convertirse en la primera persona en la línea de sucesión al trono noruego después de la llegada de su padre a la Corona.

Tras la muerte del rey Harald V, Haakon VIII se convirtió en monarca y su hija mayor pasó a ocupar el primer lugar en la línea sucesoria. Con 22 años, Ingrid Alexandra es además la primera heredera mujer de Noruega en la época moderna.

Su posición está respaldada por la reforma constitucional de 1990, que estableció la igualdad de hombres y mujeres en el orden de sucesión para quienes nacieran después de ese cambio. Por ello, Ingrid Alexandra mantiene su posición como heredera a pesar de tener un hermano menor, el príncipe Sverre Magnus.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega junto a su padre, el entonces príncipe heredero Rey Haakon VIII. Foto de Archivo. Getty Images

¿Qué significa que Ingrid Alexandra pueda ser regente?

El juramento tiene una función constitucional concreta. Como heredera, Ingrid Alexandra puede llegar a ejercer como regente si en algún momento debe asumir las funciones del monarca.

La propia Casa Real noruega había adelantado que la princesa tendría que firmar un juramento escrito para poder desempeñar esta función cuando fuera necesario. Esto no significa que Ingrid Alexandra tenga ahora poder político ni que vaya a gobernar Noruega de manera independiente. El país es una monarquía constitucional y las funciones de la Corona están limitadas por la Constitución.

Su eventual papel como regente implicaría asumir temporalmente las funciones constitucionales del rey cuando las circunstancias lo requieran.

Ingrid Alexandra se convierte en una heredera histórica

La llegada de Haakon VIII al trono convirtió a Ingrid Alexandra en una de las figuras más importantes de la nueva etapa de la monarquía noruega.

Su posición también tiene un componente histórico. De acuerdo con información publicada tras la sucesión, es la primera mujer que ocupa directamente el puesto de heredera al trono en la historia moderna de Noruega y sería la primera futura reina del país en más de seis siglos. La última mujer que gobernó Noruega como reina reinante fue Margarita I, quien ocupó el trono entre 1388 y 1412.

La princesa llegó a este nuevo papel siendo ya adulta, algo que también diferencia su situación de la de su padre, quien tuvo que realizar su propio juramento cuando cumplió 18 años.

La princesa Ingrid Alexandra la esperanza de la monarquía de Noruega Getty Images

El nuevo papel de Ingrid Alexandra tras la muerte del rey Harald

La transición de la Corona noruega se produjo pocos días después de la muerte de Harald V, quien falleció el 28 de agosto a los 89 años después de 35 años de reinado.

Haakon VIII juró este martes ante el Storting que gobernará Noruega de acuerdo con la Constitución y las leyes. Ingrid Alexandra estuvo presente durante la ceremonia y posteriormente completó su propio procedimiento constitucional mediante la firma del juramento.

La ceremonia marca así el comienzo formal de una nueva etapa para la familia real noruega: Haakon VIII como rey e Ingrid Alexandra como heredera directa al trono, con una responsabilidad constitucional que ahora queda formalmente reconocida.