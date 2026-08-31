¿De qué signo era Lady Di? La princesa de Gales creía en los astros

La personalidad de Lady Di sigue despertando curiosidad décadas después de su muerte, y no solo por su historia dentro de la familia real británica. Su forma de vestir, sus gestos, sus relaciones y hasta su interés por la astrología han sido motivo de conversación. Pero, ¿de qué signo era Lady Di? La princesa de Gales nació bajo el signo de Cáncer, un detalle que para los amantes de la astrología resulta especialmente interesante.

¿Cuándo nació Lady Di y de qué signo era?

Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961, por lo que, de acuerdo con la astrología occidental, su signo solar era Cáncer. Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con características como la sensibilidad, la intuición, el apego emocional y una fuerte conexión con la familia.

Por supuesto, la astrología no es una ciencia y estas descripciones no determinan la personalidad de una persona. Sin embargo, conocer el signo zodiacal de una figura tan querida como Diana permite acercarse a uno de los aspectos que han generado interés alrededor de su vida.

¿Lady Di creía en la astrología?

El interés de Lady Di por la astrología ha sido documentado en distintas publicaciones y biografías sobre su vida. La princesa mostró curiosidad por disciplinas relacionadas con lo espiritual y lo esotérico, entre ellas la astrología.

De hecho, se ha hablado de su interés por conocer cómo la posición de los astros podía relacionarse con la personalidad y el destino. Esto resulta particularmente llamativo porque Diana vivió bajo una enorme presión pública y en un entorno donde cada decisión podía convertirse rápidamente en noticia.

Aun así, es importante hacer una distinción: decir que Lady Di sentía curiosidad por la astrología no significa necesariamente que basara sus decisiones personales o públicas en los horóscopos. La información disponible permite hablar de su interés, pero no justificar afirmaciones más contundentes sobre sus creencias.

¿Qué decía el signo Cáncer sobre Lady Di?

Dentro de la astrología, Cáncer suele relacionarse con personas sensibles, protectoras, intuitivas y muy conectadas con sus emociones. También se considera un signo vinculado con el hogar, los recuerdos y los lazos familiares.

Estas características han hecho que muchas personas encuentren curiosas las coincidencias entre el simbolismo asociado con Cáncer y algunos aspectos de la vida pública de Diana. Sin embargo, sería simplificar demasiado a la princesa reducir su personalidad a su signo zodiacal.

Más allá de la astrología, Lady Di fue una mujer con una personalidad compleja, cuya vida estuvo marcada por experiencias personales, responsabilidades públicas y una enorme exposición mediática. Su fascinación por los astros es, quizá, uno de esos pequeños detalles que permiten conocer una faceta menos convencional de la princesa de Gales.