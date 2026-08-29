William, Kate y Harry: 7 cosas normales que los royals tienen prohibidas por protocolo

Ser miembro de la Familia Real británica significa vivir rodeado de reglas que van mucho más allá de cómo vestir o cómo comportarse durante una ceremonia. Algunas tienen que ver con la Constitución, otras con la seguridad y otras forman parte de la tradición y la etiqueta de la Corona.

Por eso, acciones completamente normales para cualquier persona pueden convertirse en un problema cuando se trata de William, Kate Middleton, Harry o incluso el rey Carlos III.

Eso sí, no todas las supuestas “prohibiciones reales” son leyes escritas. Algunas son convenciones, protocolos internos o reglas de etiqueta que los miembros de la Familia Real suelen respetar. Estas son siete de las más curiosas.

1. William, Kate y Harry no pueden firmar autógrafos a petición de cualquiera

Pedirle un autógrafo a una celebridad es algo completamente normal. Para un miembro de la Familia Real, sin embargo, la situación es diferente.

Los royals tradicionalmente evitan firmar autógrafos para proteger su firma de posibles usos fraudulentos y porque sus firmas pueden tener implicaciones de seguridad.

Por eso, durante los encuentros públicos es mucho más habitual que William, Kate o Harry saluden, conversen o se tomen una fotografía oficial con alguien antes que entregar un autógrafo.

No significa que exista una ley que literalmente prohíba a todos los miembros de la Familia Real firmar cualquier cosa en cualquier circunstancia. Se trata de una regla de protocolo y seguridad que históricamente han seguido.

2. No pueden mostrar públicamente sus preferencias políticas

Esta es una de las reglas más importantes.

La monarquía británica debe mantenerse políticamente neutral, y el rey no puede identificarse públicamente con un partido político o intervenir en una disputa política.

El sitio oficial de la Familia Real explica que el monarca es políticamente neutral, aunque mantiene reuniones privadas con el primer ministro y puede aconsejarlo. Para William y Kate, esta neutralidad también es fundamental debido a su posición institucional. Harry, en cambio, dejó de ser miembro activo de la Familia Real en 2020, por lo que su situación pública es diferente; aun así, el hecho de ser miembro de la familia del rey no significa que todas las reglas constitucionales aplicables al monarca se extiendan automáticamente a él.

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3. No pueden aceptar cualquier regalo

Recibir un regalo de alguien durante un viaje oficial puede parecer un gesto inocente. Para un royal, puede convertirse en un asunto de protocolo.

La Casa Real británica tiene una política oficial de regalos que establece cómo deben gestionarse los obsequios recibidos por los miembros de la Familia Real.

Los regalos oficiales se registran y existen procedimientos específicos para su aceptación, mientras que los obsequios de personas u organizaciones no oficiales se evalúan caso por caso. Además, la Casa Real recomienda que los regalos sean ofrecidos previamente para poder realizar los controles de seguridad y diligencia correspondientes. La razón es sencilla: un regalo no debe crear la apariencia de que el miembro de la Familia Real tiene una obligación con quien lo entrega.

Kate Middleton Getty Images

4. No pueden involucrarse libremente en política

Una cosa es votar o tener opiniones políticas en privado y otra muy distinta es hacer campaña, respaldar públicamente a un partido o utilizar su posición para influir políticamente.

La neutralidad política es una pieza fundamental de la monarquía constitucional británica.

El rey mantiene reuniones periódicas con el primer ministro, pero estas conversaciones son privadas. La propia Familia Real señala que el monarca puede “aconsejar y advertir” a sus ministros, siempre dentro de su papel constitucional. Esta es precisamente la razón por la que los discursos y apariciones públicas de los royals se cuidan tanto: una frase aparentemente casual puede interpretarse como una posición política.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan Getty Images

5. No pueden utilizar su imagen o nombre como una persona cualquiera

William, Kate y Harry tampoco pueden utilizar libremente sus nombres, títulos o imágenes para cualquier actividad comercial.

Existen reglas específicas sobre el uso comercial de los nombres, títulos, imágenes y símbolos de la Familia Real. El sitio oficial de la monarquía británica señala que existen directrices elaboradas por la Oficina del Lord Chamberlain para regular estos usos. Esto explica por qué una empresa no puede simplemente colocar una fotografía de William o Kate en una campaña publicitaria y hacer parecer que cuentan con respaldo real.

Incluso el uso de determinados títulos o elementos que sugieran patrocinio de la Corona puede estar sujeto a autorización.

6. No pueden convertir cualquier encuentro público en una sesión de selfies

Las selfies son una de las cosas más normales del mundo cuando conocemos a alguien famoso. Para los royals, sin embargo, existen consideraciones de seguridad y protocolo que hacen que estos encuentros sean mucho más controlados.

No existe una prohibición absoluta de que un royal aparezca en una selfie. De hecho, algunos miembros de la Familia Real han participado en fotografías espontáneas.

Pero durante los compromisos oficiales, el contacto con el público está organizado y supervisado, y la seguridad tiene prioridad.

Por eso es mucho más habitual que William, Kate o Harry participen en una fotografía cuando el equipo de seguridad y protocolo lo consideran apropiado.

7. No pueden hacer pública cualquier información de la Familia Real

Quizá esta sea una de las restricciones menos visibles, pero también una de las más importantes.

Los miembros de la Familia Real tienen acceso a información relacionada con asuntos institucionales, reuniones, correspondencia y cuestiones de seguridad que no pueden tratarse públicamente como si fueran conversaciones privadas.

La propia Familia Real británica explica que las comunicaciones entre el monarca, sus ministros y determinados organismos públicos están protegidas por principios de confidencialidad.

Esto ayuda a entender por qué muchas reuniones, conversaciones familiares y asuntos relacionados con la Corona permanecen fuera del alcance de la prensa.

¿Y qué pasa con la famosa regla de no tocar a los royals?

Aquí hay una de las mayores confusiones sobre el protocolo británico.

No existe una regla absoluta que diga que nadie puede tocar a un royal. Durante décadas ha existido una tradición de saludo formal, y el protocolo recomienda determinadas formas de interacción, pero los miembros de la Familia Real pueden estrechar manos y, en ocasiones, recibir abrazos de personas que conocen durante sus compromisos.

Las propias imágenes de William, Kate y Harry a lo largo de los años muestran que el contacto físico con el público no es automáticamente una infracción.

La realidad es bastante menos dramática que la leyenda: la seguridad, las circunstancias del encuentro y el criterio del miembro de la Familia Real determinan qué tipo de contacto es apropiado.

La princesa Diana saluda a los asistentes de Wimbledon mientras el príncipe William la acompaña en una de sus primeras apariciones en el prestigioso torneo de tenis, donde comenzó la tradición de la familia real británica con el campeonato. Getty Images

¿Los royals realmente tienen prohibido hacer todas estas cosas?

Esta es la diferencia que suele perderse cuando se habla de las “reglas secretas” de la Familia Real: algunas son normas constitucionales, otras son políticas oficiales de la Casa Real y otras son convenciones de protocolo y seguridad.

Por eso, decir que “William tiene prohibido hacerse una selfie” o que “Harry no puede recibir un regalo” sería demasiado categórico.

Lo más preciso es hablar de reglas, convenciones y restricciones que condicionan la manera en que los royals pueden comportarse públicamente.

Y quizá esa sea la parte más curiosa de pertenecer a una de las familias más famosas del mundo: incluso las acciones más cotidianas pueden tener detrás un protocolo que el resto de nosotros ni siquiera tenemos que pensar.