Ingrid Alexandra se convierte en heredera al trono de Noruega tras la llegada de Haakon VIII: así queda la sucesión

La monarquía noruega acaba de entrar en una nueva generación. Tras la muerte del rey Harald V este 28 de agosto de 2026, su único hijo, Haakon VIII, asumió el trono y su primogénita, Ingrid Alexandra, se convirtió oficialmente en la nueva heredera de la Corona.

La princesa, de 22 años, pasó de ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión a convertirse en la primera persona con derecho a heredar el trono después de su padre. Su nuevo papel también la coloca como una de las futuras reinas más jóvenes de Europa.

¿Quién es Ingrid Alexandra, la nueva heredera al trono de Noruega?

Ingrid Alexandra nació el 21 de enero de 2004 en Oslo y es la hija mayor del rey Haakon VIII y la reina Mette-Marit de Noruega. Desde su nacimiento ocupó un lugar histórico dentro de la monarquía noruega: fue la primera hija de un heredero al trono que nació bajo las nuevas reglas de sucesión que permiten que hombres y mujeres tengan los mismos derechos para heredar la Corona.

Durante sus primeros 22 años, sin embargo, permaneció detrás de su padre en la línea sucesoria. Con Haakon convertido en rey, esa situación cambió automáticamente. Ahora Ingrid Alexandra es princesa heredera de Noruega.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega junto a su padre, el entonces príncipe heredero Rey Haakon VIII. Foto de Archivo. Getty Images

¿Por qué Ingrid Alexandra es la heredera y no su hermano Sverre Magnus?

La respuesta está en el cambio de las reglas de sucesión de Noruega. En 1990, el país modificó su Constitución para establecer la primogenitura absoluta. Esto significa que el sexo del heredero ya no determina su posición: el hijo mayor tiene prioridad sobre los hermanos menores, independientemente de si es hombre o mujer.

Por eso, Ingrid Alexandra siempre ha estado por delante de su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus, quien nació en 2005.

La diferencia es que hasta ahora Haakon ocupaba el primer lugar. Después de la muerte de Harald V y el ascenso de Haakon VIII, Ingrid pasó a ocupar automáticamente esa posición.

Sverre Magnus de Noruega Getty Images

Ingrid Alexandra hace historia como futura reina de Noruega

El nuevo título de Ingrid Alexandra tiene una importancia histórica. Si algún día llega al trono, se convertiría en la primera mujer en reinar en Noruega en más de 600 años, desde Margarita I, cuyo reinado terminó en 1412.

La princesa forma parte además de una nueva generación de futuras reinas europeas, junto a figuras como la princesa Leonor de España, la princesa Elisabeth de Bélgica y la princesa Catharina-Amalia de los Países Bajos.

Su llegada al primer puesto de la sucesión convierte a Ingrid Alexandra en una figura todavía más relevante dentro de la monarquía europea.

¿Qué lugar ocupa el príncipe Sverre Magnus en la sucesión?

Después de Ingrid Alexandra se encuentra su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus. El joven, nacido el 3 de diciembre de 2005, ocupa ahora el segundo lugar en la línea de sucesión.

Aunque también es hijo del nuevo rey y de la reina Mette-Marit, la legislación noruega establece que debe permanecer detrás de su hermana mayor debido al principio de primogenitura absoluta. Por ahora, Sverre Magnus no tiene previsto convertirse en heredero mientras Ingrid Alexandra mantenga su posición y tenga descendencia con derechos sucesorios.

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus dejan Noruega Getty Images

¿Quién sigue después de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus?

La línea de sucesión noruega continúa con la princesa Märtha Louise, hermana mayor de Haakon VIII. Después de ella aparecen sus tres hijas: Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn y Emma Tallulah Behn.

La sucesión queda así después de la llegada de Haakon VIII:

1. Princesa Ingrid Alexandra 2. Príncipe Sverre Magnus 3. Princesa Märtha Louise 4. Maud Angelica Behn 5. Leah Isadora Behn 6. Emma Tallulah Behn

El orden refleja las actuales reglas constitucionales de Noruega y podría modificarse en el futuro si nacen nuevos descendientes con derechos sucesorios.

¿Cuándo se convertirá Ingrid Alexandra en reina?

No existe una fecha prevista para que Ingrid Alexandra se convierta en reina. El ascenso al trono ocurrirá cuando termine el reinado de su padre, Haakon VIII, ya sea por su fallecimiento o por una eventual abdicación.

Por ahora, Haakon acaba de comenzar su reinado a los 53 años después de suceder a Harald V.

Esto significa que Ingrid Alexandra podría permanecer durante décadas como princesa heredera antes de convertirse en monarca.

Ingrid Alexandra ya se preparaba para su futuro papel

Aunque su nueva posición se produce de manera repentina por la muerte de Harald V, Ingrid Alexandra lleva años preparándose para una futura vida institucional.

La princesa ha participado desde pequeña en actos oficiales y acontecimientos importantes de la Familia Real noruega.

También recibió formación militar y pasó parte de su etapa universitaria en Australia. En 2026 regresó a Noruega para continuar sus estudios en la Universidad de Oslo, de acuerdo con información difundida sobre su actividad reciente.

Su experiencia dentro y fuera de Noruega será ahora todavía más relevante, ya que su papel público aumentará progresivamente como futura jefa de Estado.

¿Qué cambia para Ingrid Alexandra ahora que Haakon VIII es rey?

El cambio más importante es su posición institucional. Hasta el 28 de agosto, Ingrid Alexandra era segunda en la línea de sucesión y el heredero directo era su padre. Ahora se convierte en la primera en la línea de sucesión al trono noruego.

Esto significa que, a partir de ahora, su preparación estará directamente vinculada con la posibilidad de convertirse en futura reina. También es previsible que su presencia en actos oficiales aumente y que tenga un papel cada vez más visible dentro de la agenda de la monarquía.

Su primera aparición como heredera ya se produjo este mismo viernes, cuando acompañó a su padre en su primer Consejo de Estado como nuevo rey de Noruega.

La nueva generación de la monarquía noruega

La llegada de Haakon VIII no solo marca el comienzo de un nuevo reinado: también coloca a Ingrid Alexandra en el centro del futuro de la Corona.

A sus 22 años, la princesa se convierte en la heredera de una monarquía que durante 35 años estuvo encabezada por su abuelo, Harald V. Ahora, mientras Haakon comienza su etapa como rey y Mette-Marit asume el papel de reina, Ingrid Alexandra inicia oficialmente el camino que podría llevarla algún día a ocupar el trono.

Y si ese momento llega, Noruega tendrá nuevamente una mujer como jefa de Estado después de más de seis siglos.