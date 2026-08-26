Justin Baldoni deberá pagar a Blake Lively más de 400 mil dólares: esta fue la decisión del juez

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni acaba de sumar un nuevo capítulo. Este 26 de agosto de 2026, un juez federal ordenó que Baldoni y su compañía, Wayfarer Studios, paguen a la actriz $407,451.75 dólares por honorarios de abogados y costos legales derivados de la disputa que ambos protagonizaron durante los últimos meses.

La cifra, sin embargo, está muy lejos de los más de 8 millones de dólares que Lively había solicitado inicialmente. El juez Lewis J. Liman consideró que algunos de los gastos reclamados eran excesivos y decidió conceder solamente una parte de la petición.

¿Cuánto dinero deberá pagar Justin Baldoni a Blake Lively?

La cantidad final establecida por el tribunal asciende a $407,451.75 dólares.

De ese total, $363,245.40 dólares corresponden a honorarios de abogados, mientras que otros $44,206.35 dólares corresponden a costos legales.

El monto representa aproximadamente el 5% de los más de 8 millones de dólares que el equipo legal de Lively había solicitado originalmente.

El juez determinó que las tarifas por hora cobradas por los abogados de la actriz eran razonables, pero consideró excesiva la cantidad de horas facturadas. También rechazó determinados gastos, incluidos algunos relacionados con relaciones con los medios de comunicación.

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¿Por qué Blake Lively había pedido más de 8 millones de dólares?

La solicitud de Lively estaba relacionada con los gastos que su equipo legal acumuló al defenderla de las acusaciones presentadas por Baldoni.

El actor y director había demandado a Lively, a su esposo Ryan Reynolds y a otras personas, acusándolos de difamación y extorsión civil. Baldoni negó las acusaciones que Lively había presentado contra él y sostuvo su propia versión de los acontecimientos.

La demanda de Baldoni fue finalmente desestimada por el juez, y Lively quedó reconocida como la parte vencedora para efectos de recuperar determinados costos legales bajo la legislación de California.

Las rivalidades de la actriz han resurgido luego de la demanda que interpuso contra el actor Justin Baldoni Getty Images

El juez redujo drásticamente la cantidad solicitada

Aunque Lively consiguió que el tribunal reconociera su derecho a recuperar parte de sus gastos, la resolución fue mucho menor de lo que había solicitado.

El juez consideró que el número de horas facturadas por sus abogados era excesivo y que algunos de los servicios incluidos en la petición no estaban directamente relacionados con la defensa frente a las reclamaciones que habían sido desestimadas. Entre los gastos que quedaron fuera se encontraban aquellos relacionados con media relations, es decir, el trabajo de comunicación y relaciones con medios que realizó el equipo de Lively durante la batalla pública. Por ello, los más de 8 millones de dólares solicitados terminaron convertidos en poco más de 407 mil dólares.

¿Qué pasó entre Blake Lively y Justin Baldoni?

La disputa comenzó durante la producción de It Ends With Us, película de 2024 protagonizada por Lively y dirigida por Baldoni.

En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda en la que acusó a Baldoni de acoso sexual y de haber tomado represalias después de que ella expresara sus preocupaciones sobre determinadas conductas durante el rodaje.

Baldoni negó las acusaciones y posteriormente presentó su propia demanda contra Lively y Reynolds, en la que los acusó de difamación y extorsión civil.

El conflicto se convirtió rápidamente en una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood, con acusaciones cruzadas y una enorme cantidad de documentos presentados ante los tribunales.

¿Qué decidió el juez sobre la demanda de Justin Baldoni?

El juez Lewis J. Liman terminó desestimando la demanda de Baldoni contra Lively.

La decisión permitió posteriormente que la actriz solicitara la recuperación de determinados gastos legales relacionados con la defensa frente a esas reclamaciones.

La resolución actual, sin embargo, no determina quién tenía razón sobre todas las acusaciones que dieron origen al conflicto. Se refiere específicamente a los honorarios y costos que Lively podía recuperar tras la desestimación de determinadas reclamaciones.

Nueva demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni Getty Images

Blake Lively y Justin Baldoni ya habían llegado a un acuerdo

Este nuevo fallo llega después de que Blake Lively y Justin Baldoni llegaran a un acuerdo en mayo de 2026, poco antes del juicio que estaba previsto en Nueva York.

El acuerdo puso fin a los principales asuntos de la disputa, aunque la cuestión de los costos legales quedó pendiente y tuvo que ser resuelta por el juez.

Los términos económicos completos de aquel acuerdo no fueron revelados públicamente.

Por eso, la nueva resolución representa uno de los últimos capítulos de una batalla que durante casi dos años mantuvo a Lively y Baldoni en el centro de la conversación de Hollywood.

¿Qué dijeron los abogados de Blake Lively?

Después de conocerse la resolución, los abogados de Lively, Esra Hudson y Michael Gottlieb, señalaron que el caso no se trataba únicamente de dinero, sino de responsabilidad.

Su equipo destacó que la resolución representaba, desde su perspectiva, un reconocimiento a la importancia de que las personas puedan denunciar situaciones que consideran inapropiadas sin enfrentarse posteriormente a represalias legales.

Por su parte, el equipo de Baldoni había cuestionado desde el principio la cantidad solicitada por Lively y argumentó que la petición de más de 8 millones de dólares era desproporcionada.

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¿Esto significa que Justin Baldoni perdió todo el caso?

La decisión sobre los $407,451.75 dólares se refiere específicamente a los honorarios y costos legales que Lively puede recuperar en relación con determinadas reclamaciones.

Tampoco significa que el tribunal haya establecido como ciertos todos los señalamientos realizados durante la disputa. De hecho, varias de las reclamaciones de Lively fueron desestimadas durante el proceso y otros asuntos terminaron mediante un acuerdo.

Lo que sí establece el fallo es que Lively puede recuperar una parte de los gastos legales derivados de la defensa frente a las reclamaciones de Baldoni.

Por ahora, el monto queda muy por debajo de los más de 8 millones de dólares que la actriz había solicitado, pero supone un nuevo desenlace financiero para una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood.