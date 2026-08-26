Carlos III y Camilla anuncian su primer gran viaje de otoño: estos son los países que visitarán

El calendario internacional de Carlos III y la reina Camilla ya tiene una nueva fecha marcada, la pareja realizará una gira oficial por el Caribe entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, en uno de sus viajes internacionales más importantes del otoño.

El recorrido incluirá Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda, tres destinos que tendrán un papel distinto dentro de la agenda del monarca. El viaje también estará ligado a la reunión de los jefes de Gobierno de la Commonwealth, conocida como CHOGM, que se celebrará en Antigua y Barbuda.

Carlos III y Camilla viajarán primero a Bahamas

La gira comenzará el 27 de octubre en Bahamas, uno de los países de los que Carlos III es jefe de Estado.

La visita será especialmente relevante porque el rey mantiene una relación constitucional con el archipiélago como monarca de Bahamas, uno de los 14 países fuera del Reino Unido en los que ocupa la jefatura de Estado. Durante su estancia, Carlos y Camilla cumplirán diferentes compromisos oficiales antes de continuar con el siguiente destino de su recorrido por la región.

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Carlos III realizará una visita de Estado a Guyana

Después de Bahamas, Carlos III y Camilla viajarán a Guyana, donde realizarán una visita de Estado. El viaje tendrá además un significado diplomático: en 2026 se cumplen 60 años de relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Guyana. El país sudamericano fue una colonia británica hasta alcanzar su independencia en 1966 y posteriormente se convirtió en república.

La visita permitirá al monarca reforzar los vínculos entre ambos países y abordar algunos de los temas que forman parte de la agenda de la Commonwealth.

Antigua y Barbuda será la última parada de la gira

El último destino será Antigua y Barbuda, donde Carlos III y Camilla participarán en la reunión de los jefes de Gobierno de la Commonwealth.

El encuentro se celebrará del 1 al 4 de noviembre en St. John’s, capital del país, y reunirá a representantes de los 56 países que actualmente forman parte de esta organización internacional. Carlos III tiene un papel particularmente importante durante estas reuniones porque, además de ser rey del Reino Unido y de otros reinos de la Commonwealth, es el jefe de la Commonwealth.

¿Por qué este viaje es importante para Carlos III?

La gira llega en un momento relevante para la agenda internacional del monarca. El viaje permitirá a Carlos III mantener su presencia dentro de la Commonwealth y fortalecer los vínculos del Reino Unido con países del Caribe y América del Sur.

Además, será uno de los principales desplazamientos internacionales de Carlos y Camilla durante el otoño de 2026. El rey ya ha realizado diferentes viajes internacionales desde su llegada al trono. En 2024, por ejemplo, Carlos y Camilla viajaron a Australia y Samoa, donde el monarca asistió por primera vez como jefe de la Commonwealth a una reunión de CHOGM.

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Carlos III y Camilla tendrán una agenda internacional intensa

El nuevo viaje confirma que la actividad internacional de la pareja real continuará siendo una parte importante de su agenda. Entre Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda, Carlos III y Camilla combinarán visitas oficiales, compromisos diplomáticos y reuniones relacionadas con el futuro de la Commonwealth.

La gira comenzará el 27 de octubre y terminará el 4 de noviembre de 2026, convirtiéndose en uno de los grandes compromisos internacionales de la familia real británica para este otoño.