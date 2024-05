¿Es verdad que el rey Carlos III está “grave” y se adelantaron los preparativos de su funeral? Todos los detalles

Mientras el Palacio de Buckingham ha compartido muy poco sobre la salud del monarca británico, la prensa internacional asegura que el rey Carlos III estaría muy grave y que, incluso, ya se adelantan los preparativos para su funeral en caso de que falleciera.

Han sido medios estadounidenses los que han hecho estas afirmaciones y señalan que esta información proviene de fuentes cercanas al rey. Aunque la Casa Real no se ha pronunciado al respecto.

¿Carlos III está grave de salud?

El corresponsal británico Tom Skyes informó en The Daily Beast, a partir de varias fuentes cercanas, que la salud del rey “no está bien” y que, pese al optimismo que hay para que pueda superar el cáncer, se ha ocultado cómo se encuentra realmente.

La prensa estadounidense afirma que Carlos III se ha deteriorado progresivamente Getty Images

“Por supuesto que está decidido a vencerlo y se lo están dando todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal. Más de lo que dejan entrever”, según lo que contó un viejo amigo de la Familia Real Británica al citado medio.

También, la misma publicación señala que debido a la preocupación que hay sobre su salud porque se ha “deteriorado progresivamente, se comienzan a adelantar los preparativos de lo que sería su funeral y que, por lo mismo, se actualiza periódicamente el protocolo a seguir en la Operación Puente Menai.

“Los planes han sido desempolvados y se están actualizando activamente. No es más de lo que cabría esperar dado que al rey le han diagnosticado cáncer. Pero la circulación de ellos ciertamente ha enfocado las mentes”, según dijo un exmiembro del personal que mantiene contacto con empleados en servicio.

La Casa Real Británica, sin responder a las afirmaciones sobre la salud del rey Carlos

El Palacio de Buckingham no ha compartido actualizaciones sobre la salud del rey Carlos III Getty Images

Por otra parte, el Palacio de Buckingham no ha informado cómo se encuentra el padre del príncipe William desde que le fue diagnosticado el cáncer, del cual no se saben más detalles dado que no se especificó el tipo ni en qué etapa se encuentra.

Aunque también hay que reconocer que la Familia Real Británica sí ha intentado calmar las aguas respecto a la salud del jefe de la corona inglesa, pues recordemos que este hizo su aparición pública en la misa de Pascua del pasado 31 de marzo, en donde incluso saludó a gente del público y se le vio muy contento.

Por último, se ha dado a conocer que Carlos III recibirá a los emperadores de Japón en su visita de Estado al Reino Unido el próximo mes de junio. Mientras que este anuncio se produjo, desde Palacio, horas después de que la prensa de Estados Unidos dijera que el soberano británico se encontraba “muy mal”.