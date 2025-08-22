Margot Robbie luce el minivestido negro que marca cintura de avispa

Margot Robbie no necesita demasiado para brillar y robarse nuestra atención, y así lo confirmó en su más recuente aparición. Luego de tomarse un tiempo para ocuparse de su maternidad, la protagonista de “Barbie”, regresó formalmente a Hollywood después de 10 meses de haberse convertido en madre, dejando a todos impactados por la forma tan impecable en que lo hizo en un minivestido negro.

El corsé de Margot Robbie que realza la silueta

Acompañada de Colin Farrell, Margot hizo su aparición en la alfombra roja de la premiere de la película “El gran viaje de tu vida” dirigida por el director surcoreano Kogonada, robándose la atención y los reflectores por el vestuario que eligió para el evento.

El minivestido por el que la actriz apostó incorpora un corsé estilo bustier con escote en V, cuyas varillas recorren todo el largo del diseño, desde el pecho hasta el final de la falda, cuya longitud llegaba a media pierna. Este detalle no solo aportó estructura, sino también enmarcó la silueta de Margot, resaltando su cintura de avispa y creando un efecto muy estilizado y poderoso.

Fiel a su estilo relajado, femenino y sexy, el minivestido, perteneciente a la firma de Stella McCartney, dotó a Margot de mucha sensualidad y sofisticación.

Cómo llevar un vestido negro similar

Recrear este look en la vida real es sencillo, bastará con apostar por un vestido negro con estructura en la cintura para que sea esta la que resalte y sea la protagonista. En esta ocasión, Margot apostó por unos tacones sandalia de tiritas, sin embargo, otra apuesta que hará que tu look se eleve son los stilettos clásicos en color negro. Si no estás segura de llevar tu minivestido únicamente con tus heels, puedes incorporar un par de medias negras para cubrir tu piel sin comprometer la intención de sensualidad del look.

Como complemento o accesorios, puedes lucir un bolso clutch y apostar por un look relajado como el de Margot, con el pelo en ondas muy sueltas y maquillaje ligero.

Prendas para lograr una cintura de avispa

Si estás buscando cómo estilizar tu silueta sin llevar un diseño exacto al de Margot, puedes apostar por prendas que sean similares y logran el mismo efecto.

Vestido corsé: ideal para marcar el torso y afinar visualmente la cintura.

Bustier con pantalón de tiro alto: una combinación elegante, sofisticada y que aporta modernidad, usar ambas prendas logrará crear proporción en tu figura mientras define la parte superior del atuendo.

Blazer entallado: esta prenda es un básico para el día a día que te ayudará a definir y acentuar tu figura, apuesta principalmente por diseños que tengan un botón en la zona media para jugar con la ilusión de una silueta marcada.

El minivestido color negro de Margot Robbie es la prenda que debes tener en tu clóset para lograr un atuendo lleno de sensualidad y elegancia. Con este triunfal regreso, Margot nos recuerda que una pieza clásica como esta puede ser muy poderosa y atemporal.