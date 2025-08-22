Kendall Jenner nos deja claro que el corte bob es el mejor para adelgazar caras redondas

El corte bob es sin dudas uno de los cortes más versátiles y elegantes que existen, es por ello que ha sabido permanecer a través del tiempo como uno de los favoritos, conquistando a celebridades y mujeres en general, pues es capaz de adaptarse a distintos estilos, tipos de rostro y edades. Kendall Jenner vuelve a ponerlo sobre la mesa en su más reciente post en Instagram, y es probable que volvamos a verlo como parte de las tendencias, pues no solo se ve lindo, también nos ayudará a estilizar nuestro rostro, especialmente si este es redondo.

¿Por qué el corte bob estiliza los rostros redondos?

La clave del corte bob para que favorezca a los rostros redondos está en su estructura. Al ser un corte que termina a la altura del mentón, logra enmarcar la mandíbula generando líneas rectas que ayudan a crear la ilusión de alargamiento del rostro.

Suele ser un corte que se ha reinventado y en Kendall podemos ver unas ligeras capas largas que además suman para ayudarnos a afinar la cara.

Al apostar por las puntas degrafiladas, que se pueden apreciar en el bob de Kendall puede ayudarnos a generar la ilusión de delgadez sobre el rostro.

Al ser un corte que no rebasa la altura de los hombros, evita que el cabello caiga de forma pesada, que eso es lo que sucede cuando el corte es recto y provoca que el contorno del rostro se ve más ancho.

Variaciones del corte bob que amarás

Cuando pensamos en un corte bob solemos traer a la mente la imagen de un estilo recto que cae de forma impecable sobre la mandíbula. Sin embargo, hay variaciones de este corte que nos ayudarán a afinar el rostro.

El long bob o lob, apuesta por mantener una longitud considerable para disimular lo ancho de nuestro rostro y para aquellas que no quieren sacrificar su largo. El bob con capas, similar al de Kendall, apuesta por agregar movimiento al pelo y un poco de volumen para crear un efecto fresco que disimule la redondez del rostro. Y finalmente, el bob con fleco cortina, que no solo se ve sofisticado y elegante, también ayudará a proyectar tu rostro con una apariencia más refinada.

¿A qué otros rostros favorece el corte bob?

El corte bob es un estilo muy noble, pues puede adaptarse a cualquier tipo de rostro, sin embargo, hay formas a las que más favorece.

Rostros cuadrados: en estos rostros suaviza las líneas marcadas de la mandíbula.

Rostros ovalados: realza la simetría de este haciéndolo lucir más equilibrado.

Rostros alargados: para contrarrestar esta forma de rostro se apuesta por lucir un bob que apueste por agregar volumen.

Kendall Jenner nos demuestra que el corte bob no solo aporta elegancia a nuestra imagen, también pude ayudarnos a estilizar nuestro rostro favoreciendo y ayudando a mejorar nuestra apariencia. Así que deja de tenerle miedo al bob, recuerda que Kendall confirma que este corte no es algo arriesgado, sino un aliado para resaltar tu belleza natural.