6 cortes bob que estilizan y rejuvenecen, inspiradas en Lily Collins en Emily en París 5

En cada temporada en “Emily en París”, Emily Cooper (a quien da vida Lily Collins), marca tendencia con su estilo parisino. La quinta entrega de esta serie no será la excepción y esta vez no solo en el ámbito de la moda, sino también del hairstyle y es que la actriz sorprendió a todos con un corte bob moderno demostrando por qué sigue siendo uno de los cortes favoritos en los salones de belleza: rejuvenece, estiliza el rostro y proyecta mucha seguridad.

Si estás por ir a visitar a tu estilista de cabecera y el nuevo estilo de Lily Collins te ha inspirado, no dejes de considerar estas ideas de cortes bob con las que seguro renovarás tu imagen.

¿Por qué el corte bob nunca pasa de moda?

El bob nació como símbolo de modernidad en la década de 1920, como una forma de liberación y rebeldía ante las normas sociales de aquella época. A partir de ese entonces, ha acompañado a las generaciones convirtiéndose en un clásico, que si bien tiene sus picos de popularidad, sigue presente y reinventado de acuerdo a las tendencias que van surgiendo. ¿La razón?, es un corte muy versátil, de fácil mantenimiento y con la capacidad de ayudarnos a resaltar algunos rasgos de nuestro rostro y suavizando otros.

Además, es un estilo que funciona en varias texturas de pelo, principalmente el lacio y el ondulado (este último sobre ondas artificiales pues, en melenas naturales, puede provocar frizz). El truco está en adaptar la longitud del pelo para saber aplicar sobre él los acabados necesarios para lucirlo de forma impecable y esa, es probablemente la razón por la que Lily optó por él para esta nueva temporada, pues con él se logra el equilibrio perfecto entre frescura juvenil y sofisticación, dos características que describen a la perfección a su personaje.

6 cortes bob que te hacen lucir más joven

Bob clásico

Este apuesta por una longitud a la altura de la mandíbula en un corte limpio y recto. Este es el que podemos ver en los primeros vistazos de “Emily en París”. Es un corte arriesgado, quienes apuestan por él es porque buscan un cambio extremo, pero muy refinado. Suele favorecer a mujeres con rostro ovalado, pues crea sobre ellas un efecto afinador.

French bob

Es un corte sumamente parisino, así que si lo que buscas es dar vibes de “Emily en París” sí o sí, debes apostar por él. Es un corte corto que apuesta por llevar las puntas sutilmente redondeadas, hay mujeres que apuestan por llevarlo con un fleco recto para dar sobre su rostro ese aspecto refinado y suave que lo caracteriza. Elígelo si buscas proyectar dulzura y elegancia.

Long bob

También conocido como Lob, suele ser un poco más largo que el bob tradicional, llegando a la altura de los hombros. Es un corte muy versátil y la alternativa para quienes no quieren comprometer mucho la longitud de su melena. Suele llevarse con peinados de raya en medio y con acabado liso, sin embargo, agregarle unas cuantas ondas hará que tengas un look messy muy elegante. Este corte ayuda a alargar el cuello visualmente, lo que te favorecerá si buscas proyectar porte y seguridad.

Blunt bob

Este es un corte que hemos visto en infinidad de celebridades, y una de las que más apuesta por él es Hailey Bieber. Se caracteriza por ser totalmente recto con las puntas perfectamente cortadas sin ningún tipo de capas. Este corte se recomienda en rostros redondos porque es capaz de definir la mandíbula.

Bob con capas ligeras

Agregar capas a un corte siempre será un acierto, pues estas aportan movimiento y volumen a la melena. Este estilo es el indicado para mujeres que tiene pelo fino y buscan suavizar sus facciones.

Bob con fleco

El fleco siempre es el compañero inseparable del corte bob, suele acompañarlo en varias de sus versiones y en cada una se convierte en un gran acierto. El fleco aporta juventud y frescura sobre el rostro y es la opción correcta si lo que buscas es resaltar tu mirada.

El corte bob es mucho más que un corte de pelo en tendencia, es una declaración de moda, pues puede ayudarnos a lucir altamente sofisticadas y elegantes. ¿Quién lo dice?, nuestra fashion gurú, directamente desde tierras parisinas: Lily Collins… ¡NO!, Emily Cooper quien regresará a nuestra pantalla el próximo mes de diciembre. ¿Estás emocionada por ver la nueva temporada?