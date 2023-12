Quién es Anne Robinson, la “reina de la maldad” que no es bien vista por la Casa Real Británica

En caso de que no lo sepas, Anne Robinson fue uno de los nombres que, en su momento, puso en jaque a la Familia Real Británica, pues ella dio a conocer un problema referente a la princesa Diana, lo cual años más tarde se terminaría confirmando.

Su profesión como periodista hizo que llegara a descubrir uno de los secretos de los Windsor, aunque no es lo único que la relaciona con la realeza británica, pues su vida amorosa, de alguna forma se conecta recientemente con la actual reina Camilla. Aquí te contamos quién es y porqué llegó a ser una enemiga de la Casa Real.

¿Quién es Anne Robinson?

La periodista se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión británica, aunque comenzó su carrera en prensa escrita, en medios como The Daily Mail.

Mientras que cuando comenzó a trabajar en The Mirror fue que se puso en la mira de la realeza, pues precisamente en ese tiempo, en 1982, fue que escribió un artículo que hablaba sobre los problemas alimenticios de Diana de Gales.

Anne Robinson tiene una gran carrera como periodista y presentadora de televisión Getty Images

Tras una cena con la reina Isabel II, y a la cual la princesa había llegado tarde, Robinson descubrió que Diana sufría lo que entonces se pensaba que era anorexia (que en realidad resultó ser bulimia).

Esta publicación fue del total desagrado para el Palacio de Buckingham y, como consecuencia, fue despedida. Aunque después comenzó a trabajar para la BBC.

Así pues, su fama se consolidó al ser presentadora de programas y concursos de televisión. Por ejemplo, en el año 2000 estuvo en el popular programa de concursos The Weakest List, de la BBC, en donde realizaba comentarios negativos a los participantes, lo cual le valió el cruel apodo de la “Reina de la maldad” —Queen of Mean en inglés— y con el que hasta la fecha sigue siendo conocida.

Anne Robinson y Andrew Parker Bowles

Anne Robinson estaría saliendo con Andrew Parker Bowles, el ex marido de la reina Camilla Getty Images

Si bien la periodista sigue trabajando en los medios, y además debutó como escritora, este año ha dado, de nuevo, tema de conversación, pues la prensa británica reveló que Anne Robinson sostiene una relación con Andrew Parker Bowles, quien fuera el primer esposo de la reina Camilla.

Una supuesta fuente cercana habría revelado al diario The Sun que ambos

están saliendo, que se habrían conocido a través de un amigo en común y que hasta la misma esposa del rey Carlos III también estaría al tanto de la relación.