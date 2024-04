Una famosa actriz asegura que Carlos III estuvo muy interesado en ella, ¿de quién se trata?

El historial amoroso del rey Carlos III ha sido siempre un tema de debate para los seguidores de la Casa Real británica, debido a que, como bien es sabido, el primogénito de la reina Isabel II no siempre se apegó a la tradicionalidad del matrimonio, por ello que fuera uno de los pocos herederos que se han atrevido a dimitir en su compromiso matrimonial.

Fue en 1981 cuando el entonces príncipe Carlos formalizó ante el altar su relación con Diana Spencer, la madre de sus dos hijos: los príncipes William y Harry. Sin embargo, detrás de esa historia se encuentra también la infidelidad en la que estuvo involucrada Camilla Parker Bowles, la ahora consorte del Reino Unido.

Sin embargo, recientemente se ha revelado que Camilla no fue la única mujer por la que el ahora monarca estuvo interesado, ya que, según el testimonio de una famosa actriz de Hollywood, el royal también llegó a mostrarse muy curioso sobre ella en alguna ocasión.

Carlos III no siempre fue fiel a su matromonio con Lady Di

¿Quién fue la actriz que asegura que Carlos III de Inglaterra estuvo “muy interesado en ella”?

Fue la intérprete canado estadounidense Jennifer Tilly, quien actualmente tiene 65 años de edad, quien se atrevió a compartir una anécdota con el primogénito de Isabel II ante el programa de televisión Watch What Happens Live, conducido por Andy Cohen.

Jennifer Tilly compartió en televisión una curiosa anécdota con el rey Carlos de Inglaterra Raymond Hall/GC Images

En dicho testimonio, la actriz mencionó que tuvo la oportunidad de convivir con el monarca hace dos décadas, afirmando que en aquel momento sintió una fuerte conexión entre ambos.

Lo más sorprendente de su relato fue el momento en el que aseveró que el royal se mostró “realmente interesado” en ella, lo cual la hizo sentir como una capacidad de seducción similar a la de Barbra Streisand.

Tilly, quien en sus filmes suele aparecer en escenas algo subidas de tono, también comentó que al conversar con Carlos, llegó a bromear acerca de cómo las películas proyectadas en vuelos comerciales suelen censurar “las mejores partes”, sin caer en cuenta de el soberano toda su vida ha viajado en avión privado.

La anécdota de Jennifer Tilly ha desatado hilarantes comentarios entre la audiencia Gabriel Olsen/Getty Images

“Lo hice reír, porque, le dije, en primer lugar, yo le gustaba mucho; yo era como Barbra Streisand para él. Sabes cuando le gustas a alguien (...) Y me dijo: ‘Lo siento, no he visto ninguna de tus películas porque estoy muy ocupado. Solo veo películas en el avión’. Y yo le dije: ‘Cuando las ves en el avión, te cortan las mejores partes’”, fueron las palabras exactas con las que la protagonista de “Chucky” recordó la curiosa anécdota vivida con el rey de Inglaterra hace 20 años.