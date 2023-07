¿Cómo fue el romance de Camilla Parker Bowles con el rey Carlos III?

La historia de amor entre Camilla Parker Bowles y el ahora rey Carlos III es una que tomó varios años. Ambos se conocieron de jóvenes, se casaron con otras personas, y mucho tiempo después, tuvieron su final feliz.

Carlos y Camilla se conocieron durante un partido de polo en 1970. Luego de ese encuentro, comenzaron al salir, pero el príncipe de Gales tuvo que irse para servir en la Marina Real británica durante ocho meses. A su regreso, Camilla ya estaba comprometida con Andrew Parker Bowles, con quien se casó en 1973. La pareja tuvo dos hijos, Tom y Laura Parker Bowles.

En 1980, el príncipe Carlos, de 31 años, empezó una relación con Diana Spencer, de 18. Al año siguiente, anunciaron su compromiso, y celebraron su boda el 29 de julio de 1981 en la catedral de San Pablo. Por su parte, la pareja real tuvo también dos hijos, el príncipe William, nacido en 1982, y el príncipe Harry, quien llegó en 1984.

Durante este tiempo, el príncipe Carlos y Camilla siguieron en contacto, hasta que empezaron una relación secreta en 1986, mientras ambos seguían casados con otras personas.

En 1989, se dice que Diana se acercó a Camilla durante un evento para confrontarla, diciéndole: “Sé lo que está pasando entre tú y Carlos, y sólo quiero que lo sepas”. Poco después en 1992, Diana y el príncipe Carlos anunciaron su separación.

Varios años después, salieron a la luz varios audios de llamadas entre el príncipe de Gales y su entonces amante Camilla, grabados en 1989 y publicados en 1993. El público estaba en shock, poniéndose del lado de la princesa Diana. Al año siguiente, Carlos empezó la filmación de un documental para mejorar su imagen, pero sucedió lo contrario cuando en una escena le preguntan si siempre le fue fiel a Diana, a lo que el príncipe respondió: “Sí, sí… Hasta que todo estaba completamente roto, luego de que los dos lo intentamos”.

Camilla Parker Bowles anunció su separación al año siguiente, en 1995. Ese mismo año, la princesa Diana dio su famosa entrevista al periodista de la BBC, Martin Bashir, donde dijo: “Éramos tres en ese matrimonio”, dejando claro que Camilla fue la razón de su separación del príncipe Carlos.

Luego de la muerte de Diana en 1997, Carlos y Camilla son vistos juntos en 1998. Sin embargo, los rumores indicaban que la reina Isabel no está de acuerdo con la relación, por haber nacido de una infidelidad. Debido a esto, la pareja no pudo oficializar su amor, por lo que Camilla no podía asistir a ningún evento oficial ni ser parte de la familia. Esta situación cambió en el año 2000, cuando la reina aceptó una invitación a un evento al que asistiría Camilla, dando a entender que estaba de acuerdo. Para el 2003, Camilla se mudó a Clarence House, todavía sin la aprobación de la gente, que seguía estando del lado de Diana aún después de fallecida.

Por fin en 2005, la pareja anunció su compromiso luego de 35 años de relación oficial y no oficial. El título oficial otorgado a Camilla es el de duquesa de Cornwall, para que Diana mantuviera el de princesa de Gales.

Para 2022, la reina Isabel sorprendió a todos cuando anunció que cuando Carlos ascendiera al trono, Camilla sería conocida como reina consorte, lo que se confirmó luego de la muerte de la monarca ese mismo año. Previo a la coronación del rey Carlos III, se anunció que su nombre oficial sería reina Camilla.

Ahora como reyes, Carlos y Camilla tienen ya 18 años de matrimonio. Y aunque su historia ha estado plagada de rumores, problemas y obstáculos, hoy se muestran enamorados al mando de la corona británica.