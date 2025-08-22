Suscríbete
Belleza

¡Adiós ‘clean nails’! 5 tonos de pedicure que estarán de moda todo el 2025

El minimalismo le dice adiós a los diseños de uñas para darle la bienvenida a una paleta vibrante y sofisticada.

August 21, 2025 • 
Lily Carmona
Estos son los colores que serán tendencia en pedicure este año.

Sí, todas amamos lucir las uñas de los pies en forma nude y minimalista, pues nos volvimos fanáticas del “clean look”, sin embargo, después de mucho tiempo que los tonos discretos y neutros dominaran los diseños de uñas, los últimos meses del 2025 marcan un cambio importante apostando por una gama de colores intensos, elegantes y muy coloridos.

Estos son los tonos de pedicure que destronan a las clásicas “clean nails”, y le dan un giro a las tendencias de uñas.

Uñas rojas burdeos

El rojo siempre será un color que domine las tendencias, sin embargo, para esta temporada se reinventa y llega a nosotras en su versión más profunda: el rojo burdeos. Este tono no solo es elegante, combina perfecto con cualquier estilo de sandalia o zapato abierto, ayudándote a lucir un pedicure muy sofisticado y que combinará con todo.

Uñas amarillo mantequilla

Este será uno de los must de la temporada de otoño, aunque lleva buena parte del año en tendencia gracias a que pertenece a una paleta de tonos inspirada en una tendencia. Este es el color perfecto para aquellas que buscan apostar por un look vibrante pero elegante. Puedes combinarlo con elementos en color dorado para hacerlo resaltar más, como calzado, accesorios o prendas.

Uñas rosas

Tenía mucho que los colores pastel no dominaban las tendencias, sin embargo, este año vuelven al radar posicionándose como uno de los favoritos. Apostar por unas uñas rosas hará que tus pies luzcan femeninos y elegantes, además el rosa es un color que se adapta perfectamente a cualquier entorno, por lo que serán las uñas perfectas para lucir en fiestas, eventos o salidas casuales, eso sí, siempre con unas lindas sandalias.

Azul marino profundo

Este es el nuevo negro del 2025, apostar por unas uñas de los pies en color azul marino hará que tus pies luzcan elegantes y refinados. Este color queda perfecto en pedicure para los días de verano, pues el objetivo es lucirlo con unas lindas sandalias de goma, sin embargo, para los días de otoño también será el aliado perfecto.

Pedicure con colores metalizados

Los tonos metálicos o comandos son el acierto para quienes apuestan por lucir unos pies finos, delicados y costosos. Ya sea que optes por un tono plata o te decantes por el oro cromo, aportarán sobre tus pies un toque delicado, elegante y glamuroso.

El 2025 continúa sorprendiéndonos por sus apuestas en tendencias y colores en el mundo del diseño de uñas. Atrás estamos dejando las tendencias clean y los diseños minimalistas para darle paso a los tonos de pedicure sólidos que son igual de sofisticados. Es tu turno de platicarnos, cuál es tu forma favorita de lucir tu pedicure: ¿eres team clean o team color y decoraciones?

