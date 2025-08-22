Dua Lipa recibe los 30 con este tinte de pelo que promete ser el color del otoño

Dua Lipa acaba de entrar a los 30 y lo hizo con un estilo fresco y renovado que grita a los cuatro vientos lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida: exitosa, enamorada y con una gira mundial… sí, con 30, coqueta y próspera, así llega Dua a este nuevo piso.

La cantante, que en los últimos años nos ha deleitado la pupila con looks atrevidos, apostando por tintes rojizos o rubios platinos, decidió dar un giro hacia lo clásico apostando por un castaño oscuro profundo, un tono que aporta elegancia, brillo y un toque sutil de madurez que no compromete la frescura, que si bien no es negro, pero sí es lo suficiente intenso para resaltar las facciones.

Castaño oscuro profundo el color del otoño 2025

Los tonos oscuros y uniformes son tonos que solemos ver durante la temporada de otoño/invierno como los favoritos para llevarlos, no solo en la melena, también en accesorios y prendas. Este año parece ser que no será la excepción a la regla y el castaño oscuro será el protagonista del otoño, y no es algo que resulte extraño, pues, es un color que combina versatilidad con sofisticación. Además, se adapta fácilmente tanto a pieles claras como morenas, creando sobre el rostro un efecto luminoso sin endurecerlo tanto como el color negro. También es un color que crea sobre el pelo un brillo muy natural, favoreciendo nuestra melena para que esta luzca sana y sedosa.

Cómo llevar el castaño oscuro a cualquier edad

Este tono no solo es ideal para personas jóvenes, también es la elección acertada de mujeres de 40, 50 o 60 que están en busca de un look refinado y maduro. El castaño profundo es un color con alto contraste, por lo que puede ser que algunas le tengan miedo, ya que se corre peligro de endurecer facciones, o resaltar las líneas de expresión. Sin embargo, a pesar de que existe la posibilidad, si se acompaña de un buen corte puede resultar altamente favorecedor, especialmente si se busca ocultar las canas sin recurrir al uso del tinte negro.

Algunos cortes que lo favorecen pueden ser el bob con capas suaves, ya que este corte por sí solo aporta frescura sobre la piel, dando un toque de dulzura y contrarrestando la dureza del rostro. Otro corte que puede funcionar a la perfección es el corte en capas largas, Dua Lipa apuesta por este corte en sus 30 y añada una forma de V para aportar dinamismo, un toque de jovialidad y volumen, es la elección correcta para aquellas personas que aman las melenas largas. Pero si estás buscando algo que además de volumen aporte mucha juventud sobre tus facciones, entonces apuesta por un corte shaggy moderno que se caracteriza por lucir puntas irregulares y apuesta por un look messy y boho (los cuales están en tendencia ahorita).

Dua Lipa ha demostrado que los 30 son la edad perfecta para reinventarse, y su elección de castaño oscuro profundo es la muestra de que este es un tono que jamás pasará de moda. Ya lo sabes, si buscas un color clásico, moderno y que te ayude a lucir sofisticada, este tinte de pelo es tu opción.