Manicura noventera: 10 uñas de los años 90 que regresan con fuerza este 2026

Los años 90 están de vuelta y esta vez no se conforman con regresar al clóset. La nostalgia por la década también llegó a las uñas, recuperando algunos de los diseños que definieron la belleza de aquella época y llevándolos a una versión mucho más sofisticada para 2026. Las uñas francesas, los tonos rojos, los acabados metálicos, el nail art minimalista y hasta las manicuras grunge vuelven a ocupar un lugar importante entre las tendencias.

La diferencia está en la manera de llevarlas. En lugar de copiar literalmente los diseños que triunfaron hace tres décadas, la manicura noventera de 2026 apuesta por formas más limpias, acabados brillantes y pequeños detalles que hacen que una referencia retro se sienta completamente actual. La tendencia incluso se ha convertido en una de las grandes apuestas para la temporada de otoño.

1. Uñas francesas noventeras

Si existe una manicura capaz de viajar de los años 90 hasta 2026 sin perder vigencia, es la francesa. La combinación de una base nude o rosa con puntas blancas vuelve con una estética más pulida y menos rígida.

Para actualizarla, puedes apostar por uñas cortas o de longitud media y una punta ligeramente más fina. También funciona la versión con una base translúcida y acabado glossy, perfecta si quieres una manicura elegante que tenga ese discreto aire de supermodelo de los 90.

2. Uñas rojo intenso

El rojo fue uno de los colores protagonistas de las manicuras de los años 90 y vuelve este 2026 como una de las opciones más elegantes para las manos.

La clave está en elegir un rojo profundo, brillante y uniforme. Sobre uñas cortas, ovaladas o almendradas, adquiere una apariencia sofisticada; mientras que en uñas largas puede recuperar ese dramatismo tan característico de la década.

3. Uñas negras estilo grunge

La estética grunge no podía quedarse fuera del regreso noventero. Las uñas negras recuperan ese espíritu rebelde asociado con el rock, la cultura alternativa y los looks más despreocupados de la época.

En 2026, el negro se lleva preferentemente con acabado brillante para darle una apariencia más sofisticada. También puedes combinarlo con una forma corta y cuadrada para conseguir un resultado minimalista, pero con personalidad.

4. Uñas metalizadas

Los acabados plateados y metálicos recuperan el lado futurista de los últimos años de los 90. Lo interesante es que ahora ya no necesitan cubrir toda la uña para llamar la atención.

Una manicura francesa plateada, pequeños detalles cromados o una superficie completamente metalizada pueden transformar una manicura sencilla. Los tonos plata, en particular, conectan con la tendencia actual hacia acabados que parecen joyería sobre las uñas.

5. Uñas rosas translúcidas

El rosa también regresa con una interpretación mucho más delicada. En lugar de tonos excesivamente saturados, la versión 2026 apuesta por rosas transparentes, lechosos y ligeramente brillantes.

El resultado recuerda a las manicuras femeninas y pulidas que fueron populares durante los 90, pero con ese acabado limpio que actualmente domina las tendencias de belleza.

6. Uñas puntiagudas

Las uñas largas y puntiagudas recuperan el lado más atrevido de la década. Su silueta inmediatamente cambia la apariencia de las manos y convierte incluso un esmalte liso en una declaración de estilo.

Para llevarlas en 2026 sin que parezcan demasiado literales, una buena opción es mantener el diseño sencillo: un solo color, acabado glossy o pequeños detalles metálicos.

7. Uñas multicolor

Una de las características más divertidas de la manicura noventera era la posibilidad de abandonar la idea de que todas las uñas tenían que ser exactamente iguales.

Esta tendencia regresa con combinaciones mucho más pensadas. Puedes elegir cinco tonos de una misma familia, alternar colores pastel o mezclar tonos intensos con una base neutra. El resultado conserva el espíritu juguetón de los 90, pero se siente mucho más actual.

8. Uñas con glitter

El glitter fue prácticamente un lenguaje propio durante los años 90 y vuelve a aparecer entre las tendencias de manicura de 2026.

La actualización consiste en utilizarlo de manera estratégica. Una capa de brillo sobre una base transparente, glitter únicamente en las puntas o pequeñas partículas sobre un esmalte oscuro pueden conseguir ese efecto nostálgico sin caer en una manicura excesivamente recargada.

9. Uñas con animal print

El estampado de leopardo, uno de los grandes códigos visuales de la década, también encuentra una nueva vida en las uñas.

Para hacerlo más elegante, puedes llevarlo solamente en una o dos uñas y combinarlo con una base nude. Otra alternativa es utilizar el estampado únicamente en las puntas, como si fuera una manicura francesa, para mezclar dos de las tendencias más reconocibles de la época.

10. Uñas con pequeños detalles noventeros

Estrellas, puntos, líneas, caritas, formas geométricas y pequeños adornos recuperan el espíritu del nail art de los 90, pero ahora aparecen sobre bases mucho más limpias.

Una base transparente, rosa lechosa o nude funciona como el lienzo perfecto para incorporar un pequeño detalle retro. La idea no es llenar cada uña de elementos, sino dejar que uno o dos motivos sean los protagonistas.

¿Cómo llevar las uñas de los años 90 en 2026 sin que parezcan antiguas?

La clave de la manicura noventera actual está en la edición. No necesitas reproducir exactamente los diseños que se llevaban hace 30 años para conseguir el efecto. De hecho, las versiones más actuales mezclan referencias retro con acabados contemporáneos: una francesa tradicional puede convertirse en micro French, el rojo puede adquirir un efecto ultrabrillante y el animal print puede aparecer únicamente como un detalle.

Las tendencias actuales también muestran un regreso de diseños nostálgicos como las francesas gruesas, los acabados metálicos, el glitter y diferentes versiones de nail art, pero reinterpretados con una estética más limpia.

La manicura noventera demuestra que la nostalgia también puede verse sofisticada. Y si algo tienen en común estas 10 propuestas es que no buscan disfrazarse de los 90: toman sus códigos más reconocibles y los convierten en una manicura que sí quieres llevar en 2026.