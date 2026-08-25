¿Qué chaquetas estarán de moda en otoño 2026? 6 estilos que elevarán tus looks

Cuando bajan las temperaturas, la chaqueta deja de ser una simple capa para convertirse en la pieza que define todo el look. Y para el otoño 2026, la moda apuesta por siluetas con más personalidad: chaquetas utilitarias, bomber renovadas, cuero, inspiración militar y diseños estructurados que transforman incluso los básicos más sencillos.

La buena noticia es que las tendencias de chaquetas para otoño 2026 no obligan a construir un armario completamente nuevo. La clave está en elegir una silueta que actualice los jeans, vestidos, faldas o pantalones de vestir que ya tienes y que pueda llevarse tanto de día como en un look más sofisticado.

Si estás buscando qué chaquetas estarán de moda en otoño 2026, estos son los seis estilos que vale la pena tener en el radar.

1. Chaquetas militares: la tendencia que hace que un look básico se vea mucho más sofisticado

La estética militar regresa con una versión mucho más refinada. Las chaquetas tipo húsar, con botones protagonistas, cordones, detalles dorados y una silueta corta, serán una de las apuestas más interesantes del otoño 2026. La diferencia está en que ya no se llevan necesariamente con una estética completamente militar: ahora funcionan como contraste dentro de looks femeninos y elegantes.Una chaqueta militar puede transformar unos jeans rectos y una camiseta blanca, pero también funciona con una falda midi, pantalones sastre o incluso sobre un vestido. Para que el resultado no parezca disfraz, lo ideal es dejar que la chaqueta sea la pieza protagonista y mantener el resto del conjunto más limpio.

Los botones joya, los bordados y los detalles metálicos son especialmente interesantes si buscas una prenda que pueda utilizarse incluso después de que termine la temporada.

La militar jacket regresa con fuerza en otoño 2026, destacando por sus cortes estructurados, botones y detalles de inspiración castrense que aportan carácter a cualquier look. Getty Images

2. Chaquetas de cuero: la inversión que vuelve con más fuerza

Si existe una chaqueta que prácticamente nunca abandona el armario, es la de cuero. Para otoño 2026, sin embargo, la propuesta cambia: las siluetas utilitarias y oversize adquieren protagonismo, con bolsillos visibles, cortes más amplios y versiones que se alejan de la clásica biker.

El negro continúa siendo una apuesta segura, pero el café, el rojo oscuro y otros tonos intensos permiten actualizarla sin perder sofisticación. Una de las formas más elegantes de llevarla será con vestidos largos y botas, creando ese contraste entre una prenda de inspiración masculina y una silueta mucho más femenina.

Para un look cotidiano, una chaqueta de cuero amplia con jeans y zapatos de punta puede hacer que un conjunto básico se vea mucho más pensado.

La bomber jacket se mantiene entre las chaquetas imprescindibles del otoño 2026, ahora con siluetas relajadas y un aire utilitario que funciona con looks casuales. Getty Images

3. Chaquetas bomber: el regreso que seguirá fuerte en otoño 2026

La bomber no desaparece. Para otoño 2026 regresa con nuevas proporciones y se aleja de la idea de que solamente funciona con looks deportivos. Las versiones más interesantes son las cortas, entalladas en la cintura y aquellas confeccionadas en cuero u otros materiales con apariencia más sofisticada.

La clave para llevar una bomber de manera elegante está precisamente en mezclarla con prendas que normalmente no asociaríamos con ella. Una falda midi, pantalones sastre o un vestido pueden darle una lectura completamente distinta.

En México, donde el entretiempo permite jugar con capas sin recurrir todavía a abrigos pesados, una bomber puede convertirse en una de las prendas más prácticas del armario de otoño.

La bomber jacket se mantiene entre las chaquetas imprescindibles del otoño 2026, ahora con siluetas relajadas y un aire utilitario que funciona con looks casuales. Getty Images

4. Chaquetas saharianas: la alternativa elegante al blazer

La chaqueta sahariana vuelve a tomar fuerza gracias a su estructura y a sus característicos bolsillos. Para otoño 2026 aparece reinterpretada en versiones más sofisticadas, con cinturones que marcan la cintura, tejidos de mayor peso y combinaciones que van mucho más allá del clásico estilo safari. Su mayor ventaja es que puede sustituir al blazer cuando quieres un look elegante, pero menos predecible. Una versión en tonos neutros funciona con pantalones amplios, faldas largas o jeans, mientras que una propuesta más estructurada puede incluso formar parte de un conjunto de sastrería.

Es, además, una de esas tendencias que no dependen completamente de la temporada: su silueta tiene suficiente carácter para convertirse en una pieza recurrente del armario.

Las chaquetas saharianas se reinventan para otoño 2026 con diseños estructurados y detalles que elevan hasta los looks más sencillos. Getty Images

5. Chaquetas Harrington: el nuevo básico para looks sofisticados

La Harrington también entra en la conversación de otoño 2026. Su inspiración viene de la ropa de trabajo y tiene una estructura mucho más sencilla que las chaquetas militares, pero precisamente ahí está su atractivo.

Para esta temporada aparece reinterpretada en tejidos de mayor calidad y con detalles que la hacen más refinada. Es perfecta para quienes quieren una chaqueta diferente al blazer o la clásica chamarra de mezclilla, pero tampoco buscan una pieza demasiado llamativa.

Puedes llevarla con pantalones rectos, mocasines y una camisa para un look pulido, o combinarla con jeans y botas para una propuesta más relajada.

La chaqueta Harrington se reinventa para otoño 2026 como una de las piezas clave para crear looks casuales y sofisticados. Su silueta estructurada permite combinarla con estampados, jeans, pantalones amplios o prendas más elegantes. Getty Images

6. Chaquetas estructuradas: la fórmula para elevar cualquier look

La sastrería también se transforma este otoño. Las chaquetas de cortes estructurados, hombros definidos y proporciones más marcadas aparecen como una alternativa para quienes prefieren una estética elegante y atemporal. Las colecciones de otoño-invierno 2026 han mostrado una fuerte presencia de piezas estructuradas y chaquetas que juegan con el volumen y las proporciones. Aquí entran desde chaquetas de inspiración sastre hasta diseños cortos que marcan la cintura. La clave está en elegir una silueta que tenga estructura suficiente para cambiar por completo la apariencia de un look básico.

Una chaqueta estructurada puede llevarse con pantalones amplios para crear contraste de volúmenes, con jeans para restarle formalidad o sobre un vestido para conseguir una imagen más sofisticada.

¿Cuál es la mejor chaqueta para invertir este otoño 2026?

Si quieres comprar una sola chaqueta de moda para otoño 2026, piensa primero en tu armario y no únicamente en la tendencia. La bomber es una de las opciones más versátiles para looks casuales; la de cuero funciona como inversión a largo plazo; la militar aporta personalidad y la sahariana puede sustituir fácilmente a un blazer.

Lo interesante de las tendencias de otoño 2026 es que la chaqueta vuelve a ocupar un lugar protagonista. Ya no se trata únicamente de elegir una prenda para protegerse del frío, sino de utilizarla como herramienta para transformar un look completo.

Y si algo dejan claro las propuestas de la temporada es que la chaqueta más elegante no necesariamente es la más clásica: puede tener bolsillos utilitarios, botones militares, una silueta bomber o una construcción inspirada en la ropa de trabajo. El truco está en combinarla con prendas más pulidas para conseguir ese equilibrio que hace que el look se vea actual y no disfrazado de tendencia.