7 colores de uñas que favorecen las manos después de los 40 y se sienten modernos.

Llegar a los 40 no significa que tengas que limitarte a los mismos tonos de siempre. De hecho, si algo me gusta de las tendencias de uñas de 2026, es que la paleta se está ampliando muchísimo, hay colores cálidos, metálicos, oscuros y hasta tonos inesperados que pueden hacer que las manos se vean arregladas sin sentirse demasiado serias.

No necesitas llevar un diseño complicado. Un buen esmalte, aplicado sobre uñas cortas o medias y con un acabado brillante, puede ser suficiente para actualizar por completo el look.

1. Terracota

El terracota es una de esas tonalidades que se sienten modernas sin intentar demasiado. Tiene ese punto entre naranja, rojo y café que resulta cálido y sofisticado. Además, es uno de los tonos que aparecen entre las propuestas para la transición de verano a otoño de 2026.

2. Cobre metálico

Si quieres algo diferente, prueba el cobre metálico. Este acabado tiene mucha presencia, pero resulta menos obvio que el dorado o el plateado. Los metálicos están teniendo un momento importante esta temporada, especialmente en versiones más sofisticadas y brillantes.

3. Gris humo

El gris humo es perfecto si buscas un color elegante que no sea el típico nude. Tiene un aire minimalista y ligeramente misterioso, y puede verse especialmente bonito con un acabado glossy.

Además, los tonos grisáceos y plateados están ganando protagonismo gracias a la tendencia de las llamadas oyster nails, que mezclan gris suave, brillo y efecto perlado.

4. Negro brillante

¡Sí, negro! Pero no mate: completamente brillante.

El esmalte negro con acabado glossy está entre las tendencias de 2026 y tiene ese equilibrio entre clásico, moderno y ligeramente rebelde. Si quieres que tus manos se vean elegantes sin recurrir a colores claros, esta es una apuesta mucho más interesante.

5. Rojo tomate

El rojo tomate está viviendo un momento fuerte este verano. Es más anaranjado y jugoso que un rojo tradicional, así que aporta mucha más energía al look. Incluso celebridades como Kylie Jenner y Selena Gomez lo han llevado recientemente.

6. Caramelo

El caramelo es una opción para quienes quieren un tono cálido, pero no quieren caer otra vez en el beige. Su mezcla de dorado y café lo hace fácil de combinar y, además, aparece entre las propuestas de colores de uñas para la transición hacia otoño.

7. Blanco perlado

Si quieres algo luminoso, pero distinto del blanco completamente opaco, el blanco perlado puede ser justo lo que buscas. Su acabado tiene un ligero reflejo que hace que las uñas se vean más especiales sin necesidad de añadir diseños.

Las tendencias de 2026 están llevando los acabados perlados y cromados hacia versiones más sutiles, como las oyster nails.

El color de uñas después de los 40 no tiene reglas

Lo importante no es encontrar un tono que supuestamente “quite años”, sino elegir un color de esmalte para uñas que haga que tus manos se vean cuidadas y vaya con tu personalidad.

Sinceramente, esa es la parte más divertida: después de los 40 puedes llevar negro, cobre, terracota o cualquier otro color que te guste. La edad no tiene por qué decidir qué esmalte puedes usar.