Princesa Madeleine de Suecia rompe el silencio sobre lo difícil que fue ser royal: “Siempre tuve problemas con eso”

La princesa Madeleine de Suecia ha hablado con una franqueza poco habitual sobre lo que significó crecer dentro de una familia real y las dificultades que tuvo para encontrar su propio lugar. En una reciente entrevista, la hija menor de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia reconoció que durante años tuvo problemas para sentirse cómoda con su papel como integrante de la realeza.

La confesión resulta especialmente llamativa porque Madeleine ha construido buena parte de su vida adulta lejos del centro de la agenda oficial de la monarquía sueca. Durante años vivió fuera de Suecia y formó una familia con Christopher O’Neill, mientras desarrollaba una vida mucho más privada.

Princesa Madeleine revela lo difícil que fue crecer como royal

Ser princesa puede parecer, desde fuera, una vida rodeada de privilegios, palacios y acontecimientos exclusivos. Para Madeleine, significó crecer con una exposición pública que limitaba algunas de las cosas más normales de la adolescencia.

En su conversación, la princesa explicó que durante su juventud tuvo dificultades con la idea de ser una figura pública por el simple hecho de haber nacido dentro de la familia real. Una de las cosas que más deseaba era poder experimentar situaciones cotidianas sin que su identidad provocara inmediatamente atención.

Entre los ejemplos que ha compartido aparece uno particularmente revelador: poder tomar un autobús por su cuenta. Esa posibilidad de pasar desapercibida, algo completamente cotidiano para la mayoría de las personas, representaba para ella una forma de libertad.

“Siempre tuve problemas con eso”: la confesión de Madeleine

La frase de Madeleine resume una relación compleja con su posición dentro de la monarquía. La princesa no está hablando de renunciar a su familia ni de rechazar su título, sino de las dificultades que implica crecer sabiendo que prácticamente cualquier movimiento puede ser observado.

A diferencia de otros miembros de la realeza europea que han convertido su exposición pública en el centro de su identidad, Madeleine ha buscado durante buena parte de su vida adulta una existencia más reservada.

Su trayectoria muestra precisamente esa tensión, pertenece a una de las familias reales más conocidas de Europa, pero al mismo tiempo ha buscado construir un espacio propio lejos de Suecia.

Madeleine encontró su propio camino fuera de Suecia

La vida de la princesa cambió especialmente después de una etapa personal complicada. Tras la ruptura de su compromiso con Jonas Bergström en 2010, Madeleine se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar para la World Childhood Foundation, organización vinculada a su madre, la reina Silvia.

Posteriormente conoció a Christopher O’Neill, con quien se casó en 2013 en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo.

A diferencia de otros miembros de la familia real, O’Neill decidió mantener su condición de ciudadano privado y no asumir un título real. La pareja posteriormente vivió en Londres y, más tarde, se trasladó a Estados Unidos. Para Madeleine, esta vida fuera de Suecia también significó una oportunidad para tener mayor privacidad y desarrollar una rutina familiar alejada de la exposición constante de la corte.

Princess Madeleine de Suecia y Christopher O’Neill durante su boda, celebrada en Estocolmo. La imagen corresponde a un momento de archivo de la pareja. Getty Images

La princesa Madeleine y su deseo de tener una vida normal

Uno de los aspectos que más llaman la atención de sus declaraciones es que aquello que Madeleine echaba de menos no era necesariamente algo extraordinario.

Era precisamente lo contrario. La princesa ha hablado de la posibilidad de hacer cosas sencillas sin que alguien la reconociera: desplazarse por la ciudad, salir con normalidad o simplemente tener momentos en los que no fuera presentada primero como miembro de la familia real.

Esa necesidad de anonimato ayuda a entender algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de los años y su preferencia por mantener una vida familiar relativamente discreta.

¿Por qué Madeleine vive de una manera diferente a otros royals?

Madeleine es la segunda hija del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia y actualmente ocupa un lugar posterior en la línea de sucesión al trono sueco. Su hermana mayor, la princesa heredera Victoria, es quien está destinada a convertirse en reina.

Esto también ha permitido que Madeleine tenga un papel diferente dentro de la monarquía.

Aunque participa en determinados actos oficiales y continúa representando a la familia real en ocasiones concretas, no tiene la misma carga institucional que Victoria. La princesa ha podido dedicar buena parte de su trayectoria a proyectos relacionados con la infancia y a su vida familiar. Su relación con la vida royal, por tanto, no es necesariamente de rechazo, sino de búsqueda de equilibrio.

Princess Madeleine de Suecia durante un compromiso oficial, luciendo un elegante abrigo rosa pálido y un llamativo tocado en blanco y negro. La imagen es de archivo. Getty Images

Sus hijos también tienen una relación diferente con la realeza

La experiencia de Madeleine también ha influido en la manera en que su familia se relaciona con la institución.

En 2019, el rey Carlos XVI Gustavo decidió retirar el estatus de miembros de la Casa Real a los tres hijos de Madeleine y Christopher O’Neill: Leonore, Nicolas y Adrienne. Los niños conservaron sus títulos de príncipe o princesa y sus ducados, además de permanecer en la línea de sucesión, pero dejaron de utilizar el tratamiento de Alteza Real.

La medida buscaba reducir el número de integrantes de la Casa Real que tienen obligaciones oficiales y permitir que los nietos del monarca puedan construir sus propias vidas con mayor libertad.En aquel momento, Madeleine señaló que la decisión permitiría a sus hijos tener mayores posibilidades de decidir sobre su futuro.

La princesa Madeleine de Suecia ha buscado construir una vida familiar más alejada de las exigencias de la realeza junto a sus hijos. Getty Images

Una princesa que ha intentado construir su propia identidad

La confesión de Madeleine llega después de años en los que la princesa ha demostrado que su identidad va más allá de su título. Su trabajo relacionado con la infancia, su vida familiar y sus constantes mudanzas muestran una trayectoria muy diferente a la de otros miembros de la realeza europea.

Incluso cuando regresó a Suecia con su familia, su vida no volvió a convertirse completamente en la de una royal de primera línea. Su participación en la agenda oficial continúa siendo mucho más limitada que la de su hermana Victoria.

Y quizá ahí está la clave de sus recientes declaraciones: Madeleine no parece cuestionar a su familia, sino hablar de lo complicado que puede ser crecer sin haber elegido una vida pública que viene determinada desde el nacimiento.

El lado menos glamuroso de ser princesa

Las palabras de Madeleine permiten mirar la realeza desde una perspectiva menos idealizada. Detrás de los vestidos, las ceremonias y las fotografías oficiales existe una realidad mucho más cotidiana: crecer sabiendo que tu rostro será reconocido, que tus relaciones pueden convertirse en noticia y que incluso hacer algo tan sencillo como subir a un autobús puede convertirse en una experiencia imposible de vivir con total normalidad.

Para la princesa Madeleine, encontrar ese equilibrio ha sido un proceso que comenzó desde muy joven y que todavía forma parte de la manera en que entiende su lugar dentro de la familia real sueca. Su confesión, precisamente por ser poco habitual entre los royals, deja ver una parte de su vida que normalmente queda fuera de los comunicados oficiales: la de una mujer que nació princesa, pero que durante años también quiso experimentar lo que significa simplemente ser una persona anónima.