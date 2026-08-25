El gran reconocimiento de Carlota Casiraghi por ‘La Fêlure’: así ha vivido su primer premio

Carlota Casiraghi acaba de sumar un nuevo reconocimiento a una faceta que durante años ha desarrollado lejos del foco de la realeza, la literatura. La hija de Carolina de Mónaco recibió su primer premio como escritora por ‘La Fêlure’, su primera obra publicada en solitario, durante un festival literario en Córcega.

El reconocimiento llega pocos meses después de la publicación del libro y en un momento especialmente significativo para Carlota, quien recientemente cumplió 40 años y ha consolidado su perfil como una de las figuras más vinculadas a la cultura dentro de la familia Grimaldi.

Carlota Casiraghi recibe su primer premio literario

El pasado viernes, Carlota viajó hasta Lumio, Córcega, para participar en la decimosexta edición del festival E Statinate, un encuentro dedicado a la literatura y el vino. La también filósofa acudió como invitada de honor y fue distinguida con el premio Musa Nostra durante la inauguración del evento.

El galardón reconoce cada año a autores destacados en lengua corsa y francesa, por lo que tiene un significado especial para Carlota, cuya obra fue publicada originalmente en francés por la editorial Julliard.

Durante la ceremonia, la escritora reconoció la emoción que le provocaba recibir este reconocimiento y destacó que se trataba del primer premio que obtenía por este libro.

“Córcega me trae suerte”, expresó Carlota al recibir el galardón, además de explicar la conexión que encontró entre el paisaje de la isla y uno de los conceptos centrales de su obra.

Carlota Casiraghi durante un evento público. Esta imagen es de archivo y se utiliza únicamente para ilustrar la nota. Getty Images

¿De qué trata ‘La Fêlure’, el libro de Carlota Casiraghi?

‘La Fêlure’, cuyo título puede traducirse como ‘La grieta’ o ‘La fisura’, explora la fragilidad humana y esas experiencias que pueden dejar marcas profundas, pero que también pueden convertirse en puntos de transformación.

Lejos de escribir una autobiografía tradicional, Carlota construye una reflexión literaria alrededor de las heridas, la vulnerabilidad, la creación y la manera en que las personas conviven con aquello que las ha marcado. La obra está atravesada por referencias a escritores, poetas y aventureros que han influido en su pensamiento, entre ellos F. Scott Fitzgerald, Anna Ajmátova, Bernard Moitessier, Ingeborg Bachmann y Marguerite Duras.

La elección del concepto de “grieta” tampoco es casual. Para Carlota, aquello que se rompe no necesariamente representa un final, sino que puede convertirse en un espacio desde el cual mirar la vida de otra manera.

Un libro conectado con una experiencia personal

Aunque Carlota no convirtió ‘La Fêlure’ en una confesión sobre su vida privada, el libro sí aborda algunos temas que tienen una resonancia personal para ella. Uno de los episodios que forman parte del trasfondo emocional de su escritura es la muerte de su padre, Stefano Casiraghi, quien falleció en un accidente náutico en 1990, cuando Carlota tenía apenas cuatro años.

La escritura estuvo presente desde su infancia como una forma de procesar emociones. Años después, esa relación con las palabras terminó convirtiéndose en una parte importante de su identidad intelectual.

En entrevistas relacionadas con el lanzamiento del libro, Carlota también ha hablado de la maternidad, la pérdida, las relaciones personales y las expectativas que pueden acompañar a una vida marcada desde el nacimiento por un apellido conocido.

Carlota Casiraghi y su relación con la literatura

Este premio no representa el comienzo de la relación de Carlota con las letras. Su interés por la filosofía y la literatura viene de mucho antes de ‘La Fêlure’.

Carlota estudió Filosofía en la Universidad de la Sorbona y en 2018 publicó ‘Archipiélago de pasiones’, un libro realizado junto al filósofo Robert Maggiori. También es fundadora de los Encuentros Filosóficos de Mónaco, una iniciativa dedicada al pensamiento y al debate intelectual. Sin embargo, ‘La Fêlure’ representa un paso diferente: por primera vez, Carlota asumió completamente en solitario la autoría de un proyecto literario.

El libro llegó a las librerías francesas el 29 de enero de 2026 y desde entonces ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de su trayectoria pública.

Córcega, un escenario especial para este reconocimiento

Que el primer premio literario de Carlota haya llegado precisamente en Córcega también tiene un significado personal.

La isla mantiene vínculos con la familia Grimaldi y forma parte de los recuerdos de Carlota. Por eso, durante su discurso de agradecimiento encontró una conexión entre el paisaje corso y la metáfora central de su libro, navegar entre grietas, enfrentarse a las olas y asumir los riesgos que implica avanzar hacia lo desconocido.

El reconocimiento convierte así a ‘La Fêlure’ en algo más que el debut de Carlota como escritora en solitario. También marca la consolidación de una faceta intelectual que ha construido durante años al margen de sus apariciones públicas como integrante de la familia Grimaldi.

El nuevo capítulo de Carlota Casiraghi

A sus 40 años, Carlota Casiraghi atraviesa una etapa en la que su identidad pública parece estar cada vez más vinculada a sus propios intereses: la literatura, la filosofía, el arte y la cultura.

El premio Musa Nostra llega después de meses de promoción de ‘La Fêlure’ y supone una validación especialmente significativa para una autora que decidió convertir sus reflexiones sobre la fragilidad y las experiencias que nos transforman en su primer proyecto literario completamente personal.

Más allá de su apellido y de su lugar dentro de la familia real de Mónaco, Carlota comienza a construir un espacio propio en el mundo de las letras. Y este primer premio podría ser apenas el comienzo.