Haakon y Mette-Marit cambian sus planes de aniversario por la salud del rey Harald: ¿qué pasará con sus bodas de plata?

El 25 de agosto de 2001, Haakon y Mette-Marit de Noruega se dieron el “sí, quiero” en la Catedral de Oslo. Exactamente 25 años después, la pareja tenía previsto celebrar sus bodas de plata con un gran festejo, pero la situación que atraviesa la familia real noruega ha obligado a modificar sus planes. El rey Harald permanece hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre y la celebración oficial del aniversario ha quedado aplazada.

Aunque la fecha no pasará desapercibida para los príncipes herederos, este aniversario tendrá un tono mucho más íntimo. La Casa Real confirmó que Haakon y Mette-Marit celebrarán sus 25 años de matrimonio en privado y junto a su familia, mientras la gran celebración pública tendrá que esperar.

Foto de Archivo de boda de Haakon y Mette-Marit.

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¿Por qué Haakon y Mette-Marit aplazaron sus bodas de plata?

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la familia real noruega. El rey Harald V, de 89 años, continúa ingresado en el Hospital Universitario de Oslo después de que su estado de salud empeorara debido a una infección bacteriana en el torrente sanguíneo. Aunque el monarca permanece estable y responde al tratamiento con antibióticos, la Casa Real ha mantenido una vigilancia constante sobre su evolución.

El Palacio confirmó que los festejos oficiales previstos para conmemorar el aniversario de Haakon y Mette-Marit serían pospuestos. La prioridad de la familia real está puesta actualmente en la recuperación del soberano, mientras Haakon ejerce temporalmente como regente debido a la hospitalización de su padre.

La decisión también se produce mientras Mette-Marit continúa recuperándose de un importante proceso médico. La princesa heredera se sometió a un trasplante de pulmón en junio debido a la evolución de su fibrosis pulmonar crónica y todavía se encuentra en proceso de rehabilitación.

Los correos de Mette-Marit a Jeffrey Epstein donde intenta organizar un encuentro con Haakon de Noruega Getty Images

¿Cómo celebrarán Haakon y Mette-Marit sus 25 años de matrimonio?

Aunque la celebración oficial se aplazó, la pareja no dejará pasar la fecha. Haakon y Mette-Marit conmemoran este martes sus bodas de plata de manera privada, acompañados por sus familiares más cercanos.

La Casa Real noruega también quiso marcar la ocasión públicamente con una serie de fotografías de la pareja. Entre ellas aparecen retratos actuales y varias imágenes de archivo que recuperan momentos de sus primeros años juntos, una manera de recordar su historia de amor sin organizar el gran festejo que estaba previsto.

La institución acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a los príncipes herederos en el que destacó sus 25 años de amor, familia y vida en común. La publicación permitió que la fecha tuviera un espacio dentro de la agenda de la monarquía, aunque en un contexto mucho más sobrio de lo planeado.

El rey Harald V aparece junto a otros integrantes de la familia real noruega durante una celebración oficial. La imagen es de archivo y se utiliza para ilustrar la información sobre el estado de salud del monarca. Foto de Archivo. Getty Images

La gran celebración de Haakon y Mette-Marit tendrá que esperar

La intención de la familia real es que la celebración pública pueda realizarse más adelante. Sin embargo, todavía no existe una nueva fecha definida. La Casa Real ha explicado que los festejos tendrán que esperar hasta que las circunstancias lo permitan, especialmente teniendo en cuenta el proceso de recuperación de Mette-Marit y la situación médica del rey Harald.

Así, los príncipes herederos tendrán que celebrar sus bodas de plata en dos momentos distintos: primero de forma privada, en la fecha exacta de su aniversario, y posteriormente con una celebración oficial cuando sea posible.

Haakon y Mette-Marit cumplen 25 años de una boda que marcó a la monarquía noruega

El aniversario también recuerda una de las bodas reales más comentadas de los últimos años en Noruega. Haakon y Mette-Marit se casaron el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo, después de una relación que generó debate por el pasado de la entonces futura princesa heredera.

Mette-Marit llegó a la familia real con un hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby, y su historia personal fue uno de los aspectos que más atención recibió antes de la boda. Con el paso del tiempo, la pareja logró consolidarse como una de las figuras centrales de la monarquía noruega.

Ahora, 25 años después de aquel enlace, Haakon y Mette-Marit ocupan un papel todavía más importante dentro de la institución, especialmente mientras el rey Harald permanece temporalmente apartado de sus funciones oficiales.

El rey Harald permanece estable, pero sigue hospitalizado

El estado de salud del rey Harald es uno de los principales motivos por los que la agenda de la familia real ha cambiado durante estos días. El monarca ingresó en el hospital el 17 de agosto y posteriormente desarrolló una infección bacteriana en la sangre.

El último parte conocido señala que Harald permanece estable y sin cambios significativos, aunque continúa hospitalizado y de baja médica por tiempo indefinido. Su hijo Haakon ha asumido las funciones de regente durante su ausencia.

La familia real noruega se ha mantenido cerca del monarca durante su ingreso. La reina Sonja, Haakon y otros integrantes de la familia han acudido al hospital para acompañarlo en este momento.

El rey Harald V de Noruega permanece hospitalizado en Oslo tras un empeoramiento de su estado de salud. La Casa Real informó que recibe tratamiento con antibióticos por una infección bacteriana en la sangre y que su condición se mantiene estable. Getty Images

Un aniversario marcado por un momento difícil para la familia real

Las bodas de plata de Haakon y Mette-Marit llegan, por tanto, en un momento especialmente complejo para la monarquía noruega. La recuperación de Mette-Marit, la hospitalización del rey Harald y los cambios en la agenda oficial han hecho que una fecha que estaba destinada a ser una gran celebración se convierta en una conmemoración mucho más íntima.

Por ahora, los príncipes herederos celebrarán sus 25 años de matrimonio en privado, mientras esperan que las circunstancias permitan recuperar la fiesta oficial.

La gran pregunta es cuándo podrá celebrarse finalmente ese festejo. La Casa Real todavía no ha anunciado una nueva fecha, por lo que las bodas de plata de Haakon y Mette-Marit quedan, por el momento, a la espera.