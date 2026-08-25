Dolly Parton: ¿de qué murió la legendaria cantante? Esto se sabe sobre su muerte

Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una de las artistas más queridas de Estados Unidos, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, confirmó su familia. La noticia llega después de varios meses en los que la cantante había enfrentado problemas de salud que la llevaron a cancelar compromisos profesionales y a reducir su actividad pública.

¿De qué murió Dolly Parton?

Hasta el momento, la familia de Dolly Parton no ha revelado oficialmente la causa de su muerte. El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su sobrino Bryan Seaver, quien comunicó la noticia en nombre de las familias Parton y Owens, pero no proporcionó detalles médicos sobre el deceso.

La muerte de la cantante ocurre después de varios meses en los que había hablado públicamente sobre distintos problemas de salud. Apenas un día antes de su fallecimiento, habían trascendido declaraciones en las que Parton reconocía que todavía se encontraba recuperándose y que algunos problemas médicos habían afectado sus actividades profesionales.

Por ahora, cualquier versión que atribuya su muerte a una enfermedad específica debe considerarse no confirmada.

Los problemas de salud que enfrentó Dolly Parton antes de morir

En los últimos meses, Dolly Parton había reducido algunas de sus apariciones públicas debido a problemas de salud. La cantante había cancelado compromisos, incluida su residencia en Las Vegas, y también tuvo que ausentarse de algunos eventos relacionados con Dollywood.

En una entrevista publicada pocos días antes de su muerte, Parton explicó que había dejado en segundo plano algunas de sus propias necesidades de salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 después de casi seis décadas de matrimonio. La cantante reconoció entonces que atravesaba un proceso de recuperación y que estaba intentando volver a sentirse bien.

Entre los problemas que había mencionado recientemente se encontraban dificultades relacionadas con su sistema inmunitario y digestivo, además de episodios de mareos y deshidratación. Sin embargo, ninguno de estos padecimientos ha sido señalado oficialmente como la causa de su muerte.

Dolly Parton murió pocos días después de hablar sobre su salud

La cercanía entre sus últimas declaraciones públicas sobre su estado de salud y su muerte ha causado especial impacto entre sus seguidores.

Parton había intentado tranquilizar a sus fans al asegurar que continuaba trabajando pese a los problemas médicos. De hecho, mantenía varios proyectos profesionales en desarrollo y había hablado incluso de nuevas formas de presentarse ante el público mediante tecnología de avatares.

Su muerte llega, por tanto, en un momento en el que todavía estaba proyectando nuevos capítulos para su carrera.

Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y del entretenimiento, murió a los 80 años. La imagen es de archivo. Getty Images

¿Qué dijo Dolly Parton sobre su salud antes de morir?

Durante sus últimas conversaciones públicas, la cantante habló con una franqueza poco habitual sobre el impacto que tuvieron los últimos años en su bienestar.

Parton relacionó parte de su desgaste con el periodo en el que estuvo cuidando a Carl Dean antes de su muerte. También reconoció que había atravesado momentos difíciles y que todavía se encontraba recuperándose.

A pesar de ello, la artista mantenía una actitud activa y continuaba trabajando en proyectos relacionados con la música, el entretenimiento y su legado. Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos. Su acercamiento a la música comenzó desde muy pequeña y, según recordó a lo largo de su vida, escribió su primera canción cuando tenía alrededor de seis años.

Su llegada a Nashville durante la década de 1960 marcó el comienzo de una carrera extraordinaria. Primero consiguió reconocimiento como compositora y cantante de country y posteriormente se convirtió en una estrella internacional capaz de cruzar las fronteras del género.

Canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” terminaron convirtiéndose en parte de la cultura popular y consolidaron su lugar como una de las compositoras más importantes de su generación.

Dolly Parton también conquistó Hollywood

Su carrera no se limitó a la música. Parton también consiguió una importante trayectoria como actriz, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990.

Entre sus películas más recordadas están 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias. Su carisma, sentido del humor y personalidad reconocible hicieron que pudiera trasladar su popularidad musical al cine y la televisión.

También incursionó en Broadway y desarrolló proyectos relacionados con su propia historia y catálogo musical.

Dolly Parton durante una de sus presentaciones en concierto. La cantante y actriz fue una de las figuras más reconocidas de la música country. Getty Images

La historia detrás de “I Will Always Love You”

Una de las canciones más importantes de su carrera fue “I Will Always Love You”, escrita por Parton y publicada originalmente en 1974.

Aunque la versión de Whitney Houston convirtió la canción en un fenómeno mundial décadas después, la composición pertenece a Dolly Parton y se convirtió en una de las muestras más claras de su talento como compositora. La canción también adquirió un significado especial dentro de su propia historia profesional, al estar vinculada con la despedida de Porter Wagoner, quien había sido una figura fundamental durante sus primeros años de carrera.

El enorme legado de Dolly Parton fuera de la música

El impacto de Dolly Parton tampoco puede medirse únicamente por sus canciones.

La artista creó Dollywood, uno de los parques temáticos más conocidos de Estados Unidos, y desarrolló importantes iniciativas filantrópicas. Una de las más reconocidas es Dolly Parton’s Imagination Library, programa dedicado a fomentar la lectura infantil mediante el envío de libros a niños.

También realizó importantes donaciones para investigación médica y educación. En 2020, por ejemplo, donó un millón de dólares para apoyar la investigación de la vacuna contra el COVID-19 en Vanderbilt University.

A lo largo de su trayectoria, Parton acumuló numerosos reconocimientos, incluidos múltiples premios Grammy y su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame en 2022. También fue integrante del Country Music Hall of Fame y del Songwriters Hall of Fame. Su influencia alcanzó varias generaciones y convirtió a una cantante de origen humilde de Tennessee en una de las artistas estadounidenses más reconocibles del mundo.

Parton escribió unas 3,000 canciones y vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera.

La muerte de su esposo Carl Dean marcó sus últimos años

La muerte de Carl Dean, su esposo durante casi 60 años, fue uno de los acontecimientos personales que más impactaron a Parton en los últimos años. Dean murió en marzo de 2025 y, posteriormente, la cantante habló sobre el duelo y sobre cómo el cuidado de su esposo había hecho que dejara algunas de sus propias necesidades de salud en segundo plano.

Aun después de su pérdida, Parton continuó trabajando y desarrollando nuevos proyectos. Su intención, según sus últimas declaraciones, era seguir creando y encontrando nuevas maneras de compartir su música con sus seguidores.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Dolly Parton?

La información confirmada hasta ahora es que Dolly Parton murió a los 80 años este 25 de agosto de 2026 y que su familia fue la encargada de comunicar su fallecimiento. Su sobrino Bryan Seaver pidió privacidad para la familia durante este momento.

La causa de muerte no ha sido revelada oficialmente, por lo que habrá que esperar a que la familia o las autoridades proporcionen más información antes de atribuir el fallecimiento a alguno de los problemas de salud que la cantante había mencionado recientemente.

Por ahora, queda el legado de una mujer que convirtió sus canciones, su historia personal y su particular sentido del humor en una carrera que atravesó generaciones. Dolly Parton no solo fue una leyenda del country: fue cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, y una de las figuras más queridas de la cultura estadounidense.