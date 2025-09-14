Uñas francesas: diseños y colores que se llevarán durante el otoño-invierno 2025

Temporada tras temporada, las clásicas uñas francesas siguen formando parte de las tendencias; sin embargo, se reinventan con nuevos tonos y texturas que brindan frescura y un toque actual a los nail arts.

Si bien la línea blanca sobre la base nude sigue siendo una opción segura, las tendencias actuales apuestan por innovaciones que aportan dinamismo y originalidad a nuestras uñas.

Diseños y colores para uñas francesas sofisticadas y elegantes

Durante el otoño-invierno 2025, las uñas francesas se reinventan con acabados innovadores y detalles creativos que las convierten en el accesorio de moda perfecto para complementar cualquier look.

Uñas francesas micro

Uno de los diseño más pedidos en los salones de belleza, son las uñas francesa en uñas cortas, donde la punta de color es apenas visible, el resultado es un look pulido y minimalista.

Uñas francesas de colores

Puedes apostar por llevar la punta de colores o elegir tu favorito para hacer la punta, los tonos del otoño como el naranja son ideales para llevar esta temporada otoñal.

Uñas francesas ombré

Se caracteriza por una punta degradada que aporta mucha elegancia, la ventaja de este diseño es que puede ser blanco, o elegir tu color favorito para darle un toque más especial a tu nail art.

Uñas francesas polka dot nails

Una de las tendencias más llevadas durante todo el 2025, son las polka dot nails, que también se adaptan perfectamente a otras tendencias y las uñas francesas no serían la excepción.

Uñas francesas cat eye

Dale un giro a tus uñas francesas incorporando un sutil efecto magnético con brillo como el cata eye. No importa el tono que elijas, este detalle aporta un acabado elegante, moderno y sofisticado que combina con cualquier estilo.

Uñas francesas con detalles minimalistas

Incorporar diminutas piedras a tu manicura francesa clásica añade un aire de glamour y distinción, capaz de elevar cualquier look, ya sea casual o de estilo más sofisticado.

Uñas francesas con efecto perlado

Es una de las versiones más chic de la clásica francesa que se caracteriza por mantener una base nude y una línea blanca o de color, pero con un acabado brillante y translucido que recuerda al glaseado de las donas.

Las uñas francesas son la prueba de que lo clásico puede reinventarse para seguir marcando tendencia en cualquier época del año.

