6 cortes de pelo que serán tendencia en 2026: la guía definitiva para un cambio fresco y elegante a los 50

El Año Nuevo llegó y con él las tendencias en 2026 de moda, belleza, estilo y, por supuesto, en cortes de pelo. Este año, la apuesta de los expertos son los estilos que rejuvenecen sin esfuerzo, aquellos que son versátiles, fáciles de mantener y que realzan las facciones con sutileza.

Retomando estéticas como el “effortless”, pero con toda la elegancia del “clean”, estos cortes de pelo prometen ser la decisión correcta para estrenar imagen con un cambio fresco, moderno y favorecedor. ¿Estás lista para recibir el 2026 con un look nuevo?

Long bob

El bob seguirá en tendencia este año, y es que varios han sido los expertos y celebridades que han dejado claro que este corte clásico en todas sus versiones estará dominando los leones de belleza.

Uno de los cortes más populares será el lob, el cual se caracteriza por tener una longitud media que aporta equilibrio y suaviza las facciones.

Este corte se ha posicionado en el rubro de los estilos versátiles porque queda bien tanto en melenas lacias como onduladas. Es práctico porque puedes estilizarlo con peinados sencillos que van desde sujetar el pelo hasta llevarlo suelto sin necesidad de recurrir al uso de herramientas de calor; esto es gracias a su largo a la altura de los hombros.

Corte bixie

El bixie nace de la fusión entre lo desenfrenado del pixie y la elegancia del bob. Su estilo es el más favorecedor si lo que buscas es un look fresco y juvenil. El bixie es un corte de bajo mantenimiento, se adapta a diferentes texturas del pelo y le van muy bien los flequillos.

Pixie largo con capas suaves

El pixie con capas suaves, a pesar de ser un estilo corto, no deja de ser femenino. Aunque es un estilo que muchas consideran arriesgado, apostar por él en capas es una gran apuesta para quienes no buscan algo en extremo corto. Estas lo dotan de movimiento, volumen y textura que lo hacen un corte con efecto rejuvenecedor. El corte pixie le queda perfecto a mujeres con textura fina, aunque aquellas que tienen un poco de onda en su melena también se pueden ver beneficiadas por él.

Corte midi

Las melenas medias con capas bien definidas, por la naturaleza de su corte, aportan ligereza y dinamismo, lo que hace que quienes apuesten por ellas porten un look rejuvenecido. El corte midi no solo es versátil, pues se adapta a diversas texturas de pelo; es también muy fácil de estilizar, pues en gran medida, no depende de herramientas de calor para hacerlo ver lindo. Y es uno de los cortes de pelo más rejuvenecedores y favorecedores; por ello sigue dominando los salones.

Bob con flequillo cortina

El flequillo cortina es un gran aliado para aportar frescura, disimular líneas de expresión y adaptarse fácilmente a distintos tipos de rostro. A pesar de que estamos acostumbradas a ver el corte bob con un flequillo recto, la realidad es que es un estilo que se lleva bien con el fleco cortina, por lo que, si estás buscando un look elegante, moderno y femenino, esta es la opción; no por nada es el corte favorito de celebs como Selena Gomez.

Corte XL con textura

Si quieres mantener tu melena larga, el corte pulido con textura va perfecto porque brinda movimiento y brillo por su textura invisible que proyecta una imagen segura, sofisticada y atemporal.

Gracias al efecto degrafilado del corte, las capas evitan el efecto pesado o “casco”, logrando tener una melena con acabado natural, apariencia cuidada y saludable, que al mismo tiempo, logra proyectar una imagen y apariencia rejuvenecida en las facciones.

La sofisticación, elegancia y comodidad no están peleados con la edad así que anímate a probar estos cortes de pelo en tendencia en 2026, pues son grandes aliados rejvenecedores, especialmente cuando estamos en nuestros 50. ¿Lista para un nuevo look en Año Nuevo?