Color del año 2026: 5 diseños de uñas con ‘verde azulado’ que rejuvenecen las manos

El 2026 está aquí y, mientras el mundo de la moda se prepara para hacer la transición hacia el nuevo ciclo que nos dictará lo que estará dominando el mundo, las autoridades del color ya dieron su veredicto. Si bien es cierto que hace unas semanas el blanco se posicionó como el protagonista de lo que será el color del año 2026, otras organizaciones globales como WGSN han coronado al ‘Transformative Teal’ como el color que definirá el año.

Este tono, que consiste en la mezcla de un verde azulado profundo con toques magnéticos, no solo es una elección estética; es un tono que simboliza la transformación y la resiliencia que buscamos en el futuro.

El mundo de las uñas ya lo adoptó como el color inspiración para diversos diseños de uñas. Así que si lo que buscas es rejuvenecer las manos con el famoso verde azulado, descubre los diseños que mejor te harán lucirlo.

Uñas con glitter

Aunque en este diseño el color plata es el que predomina, no podemos dejar pasar los destellos verdes y azules que logran ese efecto teal, futurista, moderno y refinado para crear una manicura sumamente elegante que nos recuerda a las profundidades marinas.

Aunque es de color, combina perfectamente con cualquier longitud y forma de uñas; la recomendación es apostar por unas uñas cuadradas y cortas, especialmente si eres amante del minimalismo, para lograr un diseño impecable y pulcro.

Uñas almendra con cat eye

La forma almendrada es una de las favoritas de muchas mujeres gracias a su capacidad de estilizar la mano. Al combinarla con el efecto ojo de gato en tono verde azulado, el resultado es simplemente hipnótico, pues dentro de la gama de imanes que este efecto puede tener, el que logra recrear la textura del agua es, por mucho, una de las propuestas más creativas y sofisticadas para llevar este color.

El imán logra crear círculos sobre la superficie de la uña que crean la sensación de estar viendo el océano directamente en las manos.

Uñas mate

Para aquellas que prefieren apostar por diseños más discretos pero cargados de personalidad, el acabado mate es el mejor aliado.

Al quitarle el brillo al verde azulado, el color adquiere una textura de terciopelo que hace que las manos se vean sumamente lujosas. Este acabado acentúa la profundidad del negro, haciendo que el verde azulado resalte de manera sofisticada y elegante.

Si estás buscando algo diferente que se vea bien en cualquier tipo de uña, este diseño es para ti.

Uñas largas con efecto cat eye

Así como el verde azulado, el efecto cat eye llega al 2026 para seguir reinando el mundo de las uñas. Como ya sabemos, el característico efecto visual metálico que logra este esmalte en gel es la compañía perfecta para lucir el tono ‘Transformative Teal’.

Si lo tuyo es apostar por diseños que lleven colores joya, esta idea se convertirá en una de tus favoritas, pues incluso llega a crear el efecto de unos dedos más delgados y elegantes.

Uñas cromadas

El acabado cromado, mejor conocido en el mundo de las uñas como efecto espejo, es una gran apuesta para lucir este color. Los polvos metalizados logran crear un brillo multidimensional que refleja absolutamente todo al mover las manos. El efecto cromo hace que estas luzcan sofisticadas y mucho más futuristas que cualquier otro color o producto de uñas.

Si lo tuyo es apostar por lo maximalista y llamativo, esta alternativa definitivamente te va a encantar.

El color del año 2026 tiene la ventaja de abarcar diversas paletas de colores y el ‘Transformative Teal’ es uno de los tonos que seguramente estaremos viendo tomar mucho protagonismo a lo largo del año.

Recuerda que este color, además de ser elegido por su belleza estética, tiene un mensaje muy interesante detrás de él, así que si buscas que tus manos luzcan jóvenes, modernas y llenas de vida, no dudes ni por un segundo en pedirle a tu manicurista este color futurista en tu próximo diseño de uñas.