6 maneras de llevar las ‘sheer black nails’ las uñas más elegantes del otoño

Las uñas negras se han convertido en un clásico que nunca pasa de moda y toma mayor protagonismo durante el otoño y el invierno, cuando los tonos oscuros y profundos se convierten en los favoritos.

Sin embargo, una nueva propuesta en nail art llega para reinventar este clásico con toques translúcidos que crean diseños sofisticados y misteriosos.

¿Qué son las sheer black nails?

A diferencia del clásico esmalte negro opaco o brillante, estas uñas se caracteriza por su acabado translucido o semi transparente, lo que permite que se vea un poco de la uña natural debajo del color oscuro.

¿Cómo llevar las sheer black nails

Las uñas translúcidas en tonos oscuros se ha convertido en el favorito de las mujeres que buscan darle a su look un toque elegante, misterioso y al mismo tiempo grunge.

Son tan versátiles que se pueden llevar en diferentes diseños con degradados, patrones geométricos o detalles brillantes.

Patrones geométricos

El diseño translúcido de estas uñas luce mucho más elegante con patrones geométricos y algunos detalles minimalistas para un look mucho más sofisticado y elegante.

Sheer black nails clásicas

El clásico diseño negro, pero con un toqie translucido que deja ver el paso de la luz a través de tus uñas, que crea un look grunge que se está poniendo en tendencia durante el otoño.

Uñas animal print

El animal print en las uñas está regresando, y es la tendencia ideal para llevar tus sheer black nails para un look sofisiticado y elegante, lleno de color pero sin exagerar.

Polka dot nails

Otra tendencia que sigue brillando y que es perfecta para combinar con otros diseños, en este caso, el acabado translucido de la base permite crear los lunares con un negro brillante para un total black.

Sheer black nails mate

Este efecto translúcido también se puede lucir con acabado mate, logrando un estilo que combina elegancia con un toque grunge que no pasará desapercibido, ideal para tu fiesta de Halloween.

Sheer black nails con brillos

Incorpora un detalle minimalista con pequeñas piedras o cristales que den brillo a tu nail art, logrando un estilo más sofisticado y elegante.

Este otoño, las sheer black nails son el accesorio que combina con cualquier outfit y da un aire contemporáneo a tus manos. La clave está en elegir el estilo que mejor refleje tu personalidad.

