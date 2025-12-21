La princesa Diana lo llevó antes: así lució el vestido de lentejuelas navideño que querrás llevar a tu cena

Dentro del mundo de la realeza, si hay alguien que supo hacer de la moda y el vestido un lenguaje poderoso, esa fue la princesa Diana. Veintiocho años han pasado de su muerte, pero muchos de sus looks, e incluso ella misma, siguen dominando la escena como referentes e inspiración para lograr replicar un estilo similar al suyo.

Antes de que las lentejuelas se convirtieran en un básico de la temporada navideña, Lady Di apostó por ellas en un atuendo que regresa como la apuesta más refinada y festiva para llevar en una de las temporadas más elegantes: la Navidad.

Fue en la década de los 80 que Diana de Gales lució de forma espectacular el vestido de lentejuelas que querrás que te acompañe en una celebración nocturna para brillar con refinamiento y todo el porte de una princesa.

El vestido azul de lentejuelas de la princesa Diana

Corría el año de 1986 cuando la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos asistieron a una gala benéfica en Viena. Para la ocasión, Lady Di apostó por un vestido de lentejuelas en verde azulado, rompiendo el estigma de que el exceso de brillo podría resultar sumamente extravagante, especialmente en un acto elegante como aquel.

El diseño, perteneciente a su diseñadora predilecta Catherine Walker, destacó por su escote en V, mangas con ligero volumen, falda larga con abertura delantera y un drapeado a la altura del estómago. Este diseño, el cual fue un aliado para estilizar la silueta de la princesa, dejó claro que las lentejuelas podían convertirse en una opción para verse refinada y elegante.

¿Cómo llevó Lady Di el vestido de lentejuelas?

Si hay algo que caracterizaba el estilo de la princesa, era su sencillez, la cual la acompañó en este evento. Diana acompañó este atuendo con accesorios discretos, un par de pendientes largos con esmeraldas, así como un collar a juego, un bolso negro tipo clutch y unos tacones clásicos de satén negros para complementar y combinar el vestido.

A pesar de que las joyas brillantes destacaban sobre sus orejas y cuello, el vestido fue el protagonista de la noche.

La princesa Diana siempre fue y ha sido un gran referente de moda. Getty Images

Esta fórmula, en el mismo color y textura, pero diferente modelo, fue replicada por la princesa en otras ocasiones. Uno de los más emblemáticos, aquel famoso ‘vestido de sirena’ que lució durante una cena con el príncipe Carlos en Reino Unido, o el icónico vestido largo que llevó al Baile Diamante en el Hotel Royal Lancaster a beneficio de la organización benéfica Sane. Ambas piezas diseñadas por Catherine Walker.

¿Cómo llevar lentejuelas en tu look navideño?

Las lentejuelas funcionan a la perfección en esta temporada porque responden a la búsqueda de un atuendo especial, favorecedor y con un toque de festividad.

Si bien los vestidos utilizados por la princesa pueden ser piezas muy formales, puedes incorporar las lentejuelas en suéteres, faldas o blusas para darle un toque especial a tu atuendo de Navidad.

La princesa Diana no solo fue icono de moda de una década; su estilo ha sabido inspirar a las generaciones actuales. Hoy, su vestido de lentejuelas se suma a la larga lista de atuendos que queremos recrear, especialmente en esta Navidad. ¿Te sumas al uso de las lentejuelas en esta temporada de fiestas?