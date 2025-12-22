Suscríbete
Moda

Emily in Paris está de regreso con el traje verde esmeralda perfecto para celebrar Navidad

Con su regreso, la serie vuelve a regalarnos inspiración justo cuando más la necesitamos, y esta vez lo hace con un traje verde esmeralda que se siente festivo, elegante y muy fácil de imaginar en una cena navideña.

Diciembre 21, 2025 • 
Karen Luna
Los looks de Lily Collins en Emily en París

Emily in Paris está de regreso con el traje verde esmeralda perfecto para celebrar Navidad

Getty Images

Si hay algo que siempre amamos de Emily in Paris (además de sus giros románticos y frases que se quedan pegadas) es su moda siempre inspiradora. Justo cuando estamos afinando ideas para nuestros looks navideños, la quinta temporada de la serie regresó a Netflix el 18 de diciembre de 2025, trayendo consigo no solo drama y paisaje europeo, sino también ideas de estilo que se sienten tan navideñas como un brindis con champaña.

También puedes leer:
lan-deng-quddu_dZKkQ-unsplash.jpg
Moda
¡El denim está en todo! La historia a través de este básico de moda
Septiembre 06, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Denim
Moda
¡Todo denim!: 5 tips para portarlo con éxito
Octubre 03, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

En la nueva entrega, Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) reinventa su guardarropa ahora que la trama la lleva de París a Roma y otras ciudades europeas, pero siempre con ese toque chic que nos inspira a todas.

El verde esmeralda como protagonista de la temporada festiva

Entre los looks que han captado la atención de fans y fashion lovers, destaca un traje en tonos verdes que recuerda al espíritu navideño,sí, ese mismo verde esmeralda que instantáneamente nos pone en mood de posadas y cenas festivas. Si bien la serie no ha promovido oficialmente este look como “el outfit navideño de Emily”, varias apariciones promocionales y estilismos vistos en publicaciones relacionadas revelan cómo el verde, especialmente en tonalidades ricas y profundas, está viviendo su momento en Emily in Paris y fuera de ella.

Este estilo no nos sorprende porque el verde esmeralda es un color que simboliza elegancia, vitalidad y un toque de sofisticación, perfecto para combinaciones festivas que van desde cenas familiares hasta fiestas con amigas. Además, suele favorecer distintos tonos de piel y se presta tanto para looks formales como para combinaciones más relajadas.

También puedes leer:
moda infantil
Familia
En qué fijarte al comprar ropa para niños. Apostando por moda sostenible
Octubre 03, 2020
 · 
Regina Barberena
Cate Blanchett sufrió una lesión en la cabeza tras un accidente con una motosierra
Moda
Cate Blanchett, una estrella de la moda sostenible
Septiembre 24, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

Al final, lo que Emily in Paris siempre nos recuerda es que la moda es para divertirse y qué mejor momento de hacerlo que es estas posadas o fiestas navideñas para atreverse con colores que te hagan sentir especial cada vez que te mires en el espejo.

Lily Collins Emily in Paris
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Dua Lipa rinde homenaje a Ozzy Osbourne
Moda
Dua Lipa cautiva con un mini bikini negro que es elegante y perfecto para definir la cintura
Diciembre 21, 2025
 · 
Karen Luna
maquillaje completo con labial
Belleza
Labios efecto “buena cara”: el lip combo glossy que dominará las posadas 2025
Diciembre 21, 2025
 · 
Karen Luna
Celebrity Sightings At Wimbledon 2025 - Day 3
Entretenimiento
¿Por qué Olivia Rodrigo y Louis Partridge se separaron después de dos años juntos?
Diciembre 21, 2025
 · 
Karen Luna
Los mejores cortes de pelo con efecto antiedad que serán tendencia en 2026
Belleza
¿Qué corte de pelo está de moda ahora? 5 estilos que serán tendencia en 2026
Diciembre 21, 2025
 · 
Lily Carmona