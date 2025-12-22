Emily in Paris está de regreso con el traje verde esmeralda perfecto para celebrar Navidad

Si hay algo que siempre amamos de Emily in Paris (además de sus giros románticos y frases que se quedan pegadas) es su moda siempre inspiradora. Justo cuando estamos afinando ideas para nuestros looks navideños, la quinta temporada de la serie regresó a Netflix el 18 de diciembre de 2025, trayendo consigo no solo drama y paisaje europeo, sino también ideas de estilo que se sienten tan navideñas como un brindis con champaña.

En la nueva entrega, Emily Cooper (interpretada por Lily Collins) reinventa su guardarropa ahora que la trama la lleva de París a Roma y otras ciudades europeas, pero siempre con ese toque chic que nos inspira a todas.

El verde esmeralda como protagonista de la temporada festiva

Entre los looks que han captado la atención de fans y fashion lovers, destaca un traje en tonos verdes que recuerda al espíritu navideño,sí, ese mismo verde esmeralda que instantáneamente nos pone en mood de posadas y cenas festivas. Si bien la serie no ha promovido oficialmente este look como “el outfit navideño de Emily”, varias apariciones promocionales y estilismos vistos en publicaciones relacionadas revelan cómo el verde, especialmente en tonalidades ricas y profundas, está viviendo su momento en Emily in Paris y fuera de ella.

Este estilo no nos sorprende porque el verde esmeralda es un color que simboliza elegancia, vitalidad y un toque de sofisticación, perfecto para combinaciones festivas que van desde cenas familiares hasta fiestas con amigas. Además, suele favorecer distintos tonos de piel y se presta tanto para looks formales como para combinaciones más relajadas.

Al final, lo que Emily in Paris siempre nos recuerda es que la moda es para divertirse y qué mejor momento de hacerlo que es estas posadas o fiestas navideñas para atreverse con colores que te hagan sentir especial cada vez que te mires en el espejo.

