6 colores de uñas para el otoño 2025 que iluminan las manos y aportan un aire juvenil

Las uñas son parte importante de nuestro look, por eso es que tendencia tras tendencia, buscamos las mejores opciones para elevar nuestro outfit con nail arts que también aporten frescura y modernismo a nuestras manos.

El otoño, que se caracteriza por ser una época fría y nostálgica, tiene como protagonistas los tonos cálidos que van de los burdeos y chocolate a las tonalidades verdes; sin embargo, también se pueden revivir otros tonos más atemporales y clásicos.

Te podría interesar: Uñas pumpkin: 8 estilos sofisticados que embellecen tus manos y les dan un toque juvenil

¿Cuáles son los mejores colores de uñas para el otoño 2025?

Consigue un look vibrante y elegante con estas propuestas de colores que te darán un look pulido y sofisticado que elevará cualquiera de tus street style otoñales, mientras tus manos lucen estilizadas y rejuvenecidas.

Rosa empolvado

Aunque ha sido uno de los tonos favoritos del verano, los rosas empolvados seguirán siendo tendencia durante el resto del año por su efecto minimalista que combina con todo, y da una apariencia elegante.

Rojos

Los tonos burdeos y los rojos intensos, son colores que predominan el otoño, y aunque suelen ser muy llamativos, también son elegantes y modernos con un toque vintage que nunca pasa de moda.

Azules

Aunque toda la gama de azules se puede llevar con éxito durante todo el otoño, son los tonos más intensos los que han tomado el protagonismo de la temporada, además se pueden combinar con otros tonos otoñales como el chocolate.

Melocotón

Es uno de los tonos nude que se pueden adaptar sin problema al otoño, pues puede formar parte de la gama de tonos pastel del anaranjado tan característico de la temporada, que además aporta mucha luminosidad a cualquier tono de piel.

Café con leche

No, no es una bebida, sino una de las variantes del color chocolate, un tono cálido y cremoso que aporta mucha elegancia, creando un look minimalista y sofisticado que luce increíble con todo.

Naranja intenso

Este tono calabaza es uno de los favoritos del otoño, no solo nos recuerda a Halloween y a la deliciosa bebida, pumpkin spice latte, es un color alegre, divertido y moderno que te dará una apariencia juvenil al instante.

Estos tonos no solo te ayudarán a estar en tendencia en otoño, también te ayudarán a llevar un look moderno y elegante.

