Uñas pumpkin: 8 estilos sofisticados que embellecen tus manos y les dan un toque juvenil

Además de las hojas en sus hermosas tonalidades marrones, el otoño trae consigo la temporada de calabazas, que ya se han convertido en una inspiración para las uñas pumpkin, una de las tendencias favoritas de la temporada para crear diseños elegantes y divertidos.

Te podría interesar: Uñas chocolate: 7 formas de llevar la tendencia de los 90 que regresa para conquistar el otoño 2025

¿Qué son las uñas pumpkin?

Las uñas pumpkin se caracterizan por sus tonos cálidos como el naranja, el terracota, el marrón o el dorado, que evocan la belleza de las calabazas y la esencia otoñal, para crear diseños minimalistas con esmaltes sólidos y discretos, o looks más creativos, coloridos o con detalles metálicos, que recuerdan a las calabazas.

Ideas de uñas pumpkin

Además de ser perfectas para la temporada otoñal, algunos diseños de las pumpkin nails pueden adaptarse para tu fiesta de Halloween. estas son algunas ideas para crear tus diseños.

Tonos nude con dorado

Un diseño discreto y muy elegante que se elabora sobre una base rosa nude, que se adorna con una hermosa calabaza en tonos blancos y detalles dorados.

Uñas verde olivo

Uno de los tonos de la temporada otoñal es el verde olivo, y puedes llevarlo en tus uñas pumpkin, en combinación con tonos plateados y bellas calabazas en tonos marrones.

Uñas pumpkin en tonos burdeos

El rojo burdeos es uno de los favoritos del otoño, un tono que además rejuvenece las manos y que se puede combinar de maravilla con calabazas y detalles dorados, para un look elegante.

Uñas pumpkin a cuadros

Un diseño perfecto para Halloween porque recuerda a los escalofriantes espantapájaros, puedes combinar este diseño con tonos como el negro o el gris, propios de la temporada.

Uñas otoñales en color negro

Combina la belleza de los tonos naranja de las calabazas con el clásico negro brillante que está de regreso para la temporada otoñal, que además se está convirtiendo en el favorito de las celebridades.

Uñas pumpkin ombré

Para un diseño original, aplica la tendencia ombré con un naranja degradado y hermosas calabazas del mismo color que crean un nail art colorido pero sofisticado.

Uñas pumpkin amarillas con textura

El blanco y el amarillo se convierten en una combinación ideal para el otoño; en acabado mate aportan un estilo sofisticado y permiten dar forma a texturas y diseños de calabazas que evocan a la perfección la esencia de la temporada.

Uñas pumpkin carey

Las uñas carey son las favoritas de la temporada otoñal, y puedes aplicar esta hermosa tendencia al diseño de calabazas con acabados dorados que crean un diseño elegante y sofisticado.

Las pumpkin nails no solo celebran la belleza del otoño, también son el pretexto ideal para dejar salir tu creatividad y expresar tu personalidad.

