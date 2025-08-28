Uñas chocolate: 7 formas de llevar la tendencia de los 90 que regresa para conquistar el otoño 2025

Las uñas chocolate nacieron en la década de los 90, una moda impuesta por las supermodelos del momento como Naomi Campbell; sin embargo, este tono regresa este 2025 durante la temporada otoñal, para reinventarse con las nuevas tendencias de moda.

La manicurista Zola Ganzorigt, dice: “El color marrón chocolate refleja un cambio hacia tonos neutros versátiles con calidez y sofisticación”.

Ideas de uñas chocolate para el otoño 2025

De acuerdo con la especialista, los tonos chocolate estarán presentes en el nail art de las chicas más sofisticadas, pero no depende tanto del tono, sino del acabado que se le dé al manicure, pues puede ir en tonos metalizados, glaseados, cromados, etc.

Uñas chocolate glazed donut

Esta tendencia que nació en el 2025, sigue cautivando a las amantes del nail art, y elaboradas con un tono chocolate dejan un efecto nude que combina con todo y aporta brillo a la piel.

Uñas chocolate cromado

Si prefieres un tono mucho más intenso y llamativo, el efecto cromado le dará un toque original a tus uñas que no pasarán desapercibidas, pero sin perder la elegancia.

Uñas chocolate ombre

Si buscas un look mucho más sofisticado y discreto, puedes optar por el efecto ombre que degrada el color hasta conseguir un efecto nude y minimalista.

Uñas chocolate cat eye

Otro de los acabados favoritos para las uñas chocolate es el efecto cat eye, que aporta un brillo elegante y llamativo que se puede llevar con cualquier look, de los más casuales a los más elegantes.

Uñas chocolate minimalistas

Este diseño se caracteriza por una base en tono chocolate con pequeños detalles en color dorado, que dan como resultado un look chic, moderno y elegante.

Uñas carey

Las uñas carey es otra de las tendencias que llegó para liderar durante el otoño, se caracteriza por su diseño en forma de caparazón de tortuga en tonos marrones con un acabado brillante.

Chocolate mate

Si está en busca de un diseño nude pero a la moda, puedes elegir entre la gran variedad de tonos marrones o chocolates y pedir un acabado mate.

El color chocolate se está apoderando de los estilismos del otoño, pues además de llevarlos en las uñas, también será parte de las tendencias de maquillaje y tintes de pelo.

