Harry y Meghan ya están en Reino Unido con Archie y Lilibet: las 5 cosas que cambiarán en su nueva vida

Después de seis años viviendo en California, el príncipe Harry y Meghan Markle ya están nuevamente en Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Los duques de Sussex aterrizaron este miércoles 26 de agosto en el aeropuerto de Birmingham, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, para comenzar una nueva etapa familiar en el país que dejaron atrás en 2020.

Aunque su regreso representa uno de los movimientos más importantes de los Sussex desde que abandonaron sus funciones como miembros trabajadores de la familia real, no significa que Harry y Meghan vuelvan a ser royals en activo. La pareja conservará su actual estatus y su residencia principal en Montecito, California, mientras establece una nueva base privada en Reino Unido.

1. Archie y Lilibet comenzarán una nueva vida escolar en Reino Unido

Uno de los mayores cambios para la familia será la educación de sus hijos.

Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, ya tienen previsto comenzar el próximo ciclo escolar en Reino Unido. La educación de los niños es precisamente uno de los factores que habría influido en la decisión de Harry y Meghan de pasar una temporada más larga en el país.

La decisión también permitirá que ambos crezcan con un contacto mucho más cercano con la cultura británica y con la familia de Harry. Hasta ahora, Archie y Lilibet han crecido principalmente en California, lejos de la vida cotidiana de sus primos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

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2. Harry y Meghan vivirán en una casa privada, no en una residencia royal

Aunque su regreso podría hacer pensar que los Sussex volverán a instalarse en alguna propiedad perteneciente a la Corona, no será así.

Harry y Meghan vivirán en una residencia privada fuera de Londres. La ubicación exacta de su nuevo hogar no ha sido revelada oficialmente por razones de seguridad, aunque los Cotswolds han sido señalados como una de las zonas en las que la pareja ha buscado propiedades. La región resulta especialmente interesante porque se encuentra relativamente cerca de Highgrove, una de las residencias del rey Carlos III.

Sin embargo, los Sussex no abandonarán su vida estadounidense. Su casa de Montecito seguirá siendo su residencia principal, por lo que esta nueva etapa no representa necesariamente una mudanza definitiva de Estados Unidos a Reino Unido.

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3. Carlos III podrá convivir mucho más con sus nietos

Uno de los cambios familiares más importantes será la posibilidad de que el rey Carlos III tenga a Archie y Lilibet mucho más cerca.

El monarca no había visto personalmente a sus nietos durante varios años. En julio, Harry llevó a sus hijos al Reino Unido durante una visita que permitió a Carlos reencontrarse con ellos, después de que la familia Sussex no estuviera junta en territorio británico desde el funeral de Isabel II en 2022.

La relación entre Harry y su padre también ha mostrado señales de acercamiento en los últimos meses. De acuerdo con reportes, el regreso podría facilitar que padre e hijo mantengan un vínculo más frecuente y privado.

Esto ocurre mientras Carlos III continúa con su tratamiento contra el cáncer, un contexto que ha hecho todavía más significativo para Harry el deseo de que sus hijos tengan una relación cercana con su abuelo.

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4. Harry y Meghan no regresan como miembros trabajadores de la familia real

Este es uno de los puntos más importantes para entender el regreso de los Sussex. Harry y Meghan no retomarán sus funciones oficiales como miembros trabajadores de la familia real.

La pareja continuará siendo independiente de la institución y desarrollando sus propios proyectos. Su regreso al Reino Unido tampoco implica que vayan a recuperar las funciones que desempeñaban antes de su salida. Harry continuará concentrándose especialmente en sus proyectos filantrópicos y en su trabajo relacionado con los Juegos Invictus, mientras que Meghan seguirá desarrollando su marca de estilo de vida, As Ever.

Además, existen reportes sobre un posible regreso de Meghan a la actuación, aunque los detalles sobre ese proyecto todavía no han sido confirmados oficialmente.

5. La relación con William sigue siendo el gran pendiente

Si existe una incógnita alrededor del regreso de Harry y Meghan, es qué ocurrirá con la relación entre el príncipe Harry y su hermano, el príncipe William.

Mientras que la relación de Harry con Carlos III parece haber experimentado cierto acercamiento, el vínculo entre los dos hermanos continúa siendo complicado. Los reportes más recientes no indican que el regreso de los Sussex vaya acompañado de una reconciliación entre Harry y William. Por eso, la proximidad física entre las dos familias podría convertirse en uno de los aspectos más observados de esta nueva etapa.

Harry y Meghan estarán nuevamente en el mismo país que William, Kate Middleton y sus hijos, pero eso no significa que recuperen automáticamente la relación que tenían antes de 2020.

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¿Harry y Meghan regresaron definitivamente a Reino Unido?

Aunque los Sussex planean permanecer en Reino Unido durante un periodo prolongado, no han establecido que esta sea una mudanza definitiva. Mantendrán su casa en Montecito y continuarán dividendo parte de su vida profesional entre ambos países. Su regreso representa más bien una nueva fórmula: una vida con un pie en Reino Unido y otro en Estados Unidos, con sus hijos escolarizados en territorio británico y una residencia privada lejos de las propiedades oficiales de la Corona.

Después de seis años en California, Harry y Meghan vuelven a Reino Unido en circunstancias completamente diferentes a las de 2020. Esta vez no regresan para cumplir una agenda royal, sino para construir una vida familiar que les permita mantener sus proyectos independientes mientras Archie y Lilibet conocen de cerca el país de su padre y a la familia que permanece en él.