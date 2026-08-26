Dolly Parton: así fue el inesperado homenaje de la Guardia Real británica tras su muerte

La muerte de Dolly Parton no solo provocó una ola de homenajes entre sus seguidores y grandes figuras de la música. La familia real británica también quiso recordar a la legendaria cantante y actriz, y lo hizo de una manera tan inesperada como simbólica: la Guardia del Rey interpretó “9 to 5” durante el tradicional cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham. El homenaje ocurrió este miércoles 26 de agosto, apenas un día después de que se confirmara la muerte de Parton a los 80 años.

La Guardia Real británica tocó “9 to 5” en honor a Dolly Parton

Durante la ceremonia del cambio de guardia, la Banda de los Coldstream Guards interpretó una versión instrumental de “9 to 5”, una de las canciones más famosas de Dolly Parton.

El momento ocurrió en la explanada del Palacio de Buckingham mientras turistas y visitantes se reunían frente a la residencia real para presenciar la tradicional ceremonia. La interpretación convirtió uno de los actos más reconocibles de la monarquía británica en un inesperado homenaje a una de las grandes estrellas de la música country.

La elección de “9 to 5” tampoco fue casual. La canción, lanzada originalmente en 1980, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Parton y en un himno relacionado con el mundo laboral.

La familia real británica también recordó a Dolly Parton

El homenaje musical estuvo acompañado por un mensaje publicado en las redes sociales oficiales de la familia real británica.

En él, la institución recordó a Parton no solamente por su carrera musical, sino también por su trabajo filantrópico, especialmente por Imagination Library, el programa creado por la cantante para fomentar la lectura infantil mediante la entrega gratuita de libros.

La familia real destacó el impacto que tuvo la iniciativa en millones de niños y cerró su mensaje con una referencia a otra de las canciones más famosas de Parton: “We will always love you”.

Dolly Parton, cuya música fue homenajeada por la Guardia Real británica con una interpretación de “9 to 5” frente al Palacio de Buckingham, un día después de su muerte a los 80 años. Getty Images

¿Por qué la familia real británica tenía una conexión con Dolly Parton?

Dolly Parton no era una desconocida para la familia real británica. De hecho, su relación con la monarquía comenzó décadas atrás.

En 1977, la cantante viajó al Reino Unido para participar en las celebraciones del Jubileo de Plata de la reina Isabel II. Parton actuó para la monarca durante el Royal Variety Show y posteriormente recordó con cariño aquel encuentro.

La cantante llegó a confesar que estaba nerviosa por conocer a Isabel II y, especialmente, por tener que seguir el protocolo real. Sin embargo, después describió a la reina como una persona cálida y amable.

Dolly Parton incluso recibió una invitación de Kate Middleton

La conexión entre Parton y la familia real no terminó con su encuentro con Isabel II.

En 2023, Dolly Parton reveló que Kate Middleton la había invitado a tomar el té durante una visita al Reino Unido. La cantante contó que tuvo que rechazar la invitación porque se encontraba promocionando su álbum.

Parton explicó entonces que esperaba poder conocerla en otra ocasión e incluso bromeó con la posibilidad de recibir a la princesa de Gales y a sus hijos en Dollywood. El detalle hace todavía más significativo el homenaje que la familia real le dedicó tras su muerte.

Dolly Parton durante una de sus presentaciones en concierto. La cantante y actriz fue una de las figuras más reconocidas de la música country. Getty Images

El vínculo de Dolly Parton con Reino Unido iba mucho más allá de la realeza

La relación de Parton con Reino Unido también estuvo marcada por su carrera y por su trabajo filantrópico.

La cantante realizó su primera visita al país en 1975, cuando actuó en el Festival de Country Music en Wembley. A partir de entonces desarrolló una relación especial con Londres y llegó a hablar públicamente de su fascinación por los palacios, los castillos y la historia de la monarquía británica.

En 1983 protagonizó además un concierto en el Dominion Theatre de Londres que posteriormente fue transmitido por HBO. Durante aquella presentación interpretó algunos de sus grandes éxitos, entre ellos “Jolene” y “9 to 5”.

La filantropía fue una de las razones del homenaje

Aunque Dolly Parton fue reconocida principalmente por canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, su legado también estuvo profundamente ligado a la educación y la infancia.

Su programa Imagination Library comenzó en Estados Unidos y posteriormente llegó a Reino Unido. La iniciativa se convirtió en uno de los proyectos filantrópicos más importantes de su carrera y ha permitido distribuir cientos de millones de libros a niños.

Precisamente por eso, el homenaje de la familia real no se centró únicamente en su música. El mensaje publicado tras su muerte hizo énfasis en el impacto que tuvo su programa de lectura.

La organización benéfica de la reina Camilla, The Queen’s Reading Room, también recordó a Parton y destacó su compromiso con fomentar el amor por los libros entre los niños.

¿Dónde estaban Carlos III y Camilla cuando ocurrió el homenaje?

El rey Carlos III y la reina Camilla no se encontraban en el Palacio de Buckingham durante el homenaje.

La pareja estaba en Balmoral, donde pasa tradicionalmente parte de sus vacaciones de verano. Por ello, la ceremonia del cambio de guardia se realizó con la presencia de los guardias y la banda militar, mientras el homenaje a Parton se compartió posteriormente a través de las redes sociales oficiales de la familia real.

La ausencia del monarca no restó importancia al gesto. De hecho, la publicación oficial dejó claro que el homenaje era una manera de reconocer personalmente el legado de la cantante.

Dolly Parton, cuya música fue homenajeada por la Guardia Real británica con una interpretación de “9 to 5” frente al Palacio de Buckingham, un día después de su muerte a los 80 años. Getty Images

Dolly Parton murió a los 80 años

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, después de una breve batalla contra el cáncer. Su fallecimiento fue confirmado por su familia y posteriormente por sus representantes.

La noticia provocó una reacción internacional inmediata. Artistas, políticos y seguidores de distintas generaciones recordaron su trayectoria y su capacidad para convertir canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” en clásicos.

En Reino Unido, sin embargo, el homenaje tuvo un escenario especialmente simbólico: el Palacio de Buckingham.

Mientras los guardias cumplían con una ceremonia que forma parte de siglos de tradición británica, la música de Dolly Parton se escuchó entre los muros de una de las residencias más emblemáticas de la monarquía.

Y así, apenas un día después de su muerte, la cantante que alguna vez llegó a decir que siempre había estado fascinada por los reyes y las reinas terminó siendo recordada precisamente por una de las instituciones que más admiró.