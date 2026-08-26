Tim Curry: ¿de qué murió el actor que interpretó a Pennywise en ‘It’? Esto se sabe sobre su muerte

Tim Curry, el actor británico que aterrorizó a toda una generación como Pennywise en la miniserie It y se convirtió en un ícono de culto como Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años. El actor falleció el 25 de agosto de 2026 en su casa de North Hollywood, Los Ángeles, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

¿De qué murió Tim Curry?

Hasta el momento, la causa de muerte de Tim Curry no ha sido revelada públicamente. Las autoridades confirmaron su fallecimiento, pero no se ha informado oficialmente qué provocó su muerte.

La noticia ocurre 14 años después de que el actor sufriera un grave derrame cerebral en 2012, un episodio que cambió radicalmente su vida y que afectó su movilidad. Sin embargo, no debe presentarse ese derrame como la causa de su muerte, ya que no existe una confirmación oficial que establezca esa relación.

Curry pasó sus últimos años enfrentando las secuelas del derrame y reduciendo considerablemente sus apariciones frente a las cámaras, aunque nunca abandonó por completo su carrera artística.

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que requirió una intervención quirúrgica. A partir de entonces comenzó a utilizar una silla de ruedas y enfrentó importantes dificultades de movilidad.

A pesar de ello, el actor continuó trabajando, principalmente en proyectos de voz, además de participar ocasionalmente en convenciones y encuentros con sus seguidores. En 2025 publicó sus memorias, Vagabond, en las que reflexionó sobre su extensa trayectoria artística.

El propio Curry habló en sus últimos años sobre las limitaciones físicas que enfrentaba. Su salud, sin embargo, nunca consiguió borrar el vínculo que mantenía con el público que lo convirtió en una figura de culto.

Tim Curry fue el Pennywise original de It

Para millones de espectadores, Tim Curry siempre será Pennywise, el payaso de It.

El actor interpretó al aterrador personaje en la miniserie televisiva de 1990 basada en la novela homónima de Stephen King. Su interpretación se convirtió en una de las versiones más recordadas del personaje y marcó la cultura del terror mucho antes de que Bill Skarsgård asumiera el papel para las películas estrenadas en 2017 y 2019.

Curry consiguió algo particularmente difícil: hacer que Pennywise resultara inquietante sin depender únicamente de efectos especiales. Sus expresiones, su voz y la manera en que transformaba al personaje de un payaso aparentemente divertido en una presencia amenazante fueron fundamentales para convertirlo en un ícono del horror.

Su Pennywise continúa siendo una referencia incluso después de las nuevas adaptaciones de It.

El otro personaje que convirtió a Tim Curry en una leyenda

Mucho antes de aterrorizar como Pennywise, Curry había construido otro de los personajes más reconocibles de su carrera.

En 1975 interpretó a Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, adaptación cinematográfica del musical que había protagonizado previamente en teatro. El personaje, un científico extravagante y seductor, convirtió a Curry en una figura de culto y ayudó a transformar la película en uno de los fenómenos más particulares de la cultura pop.

The Rocky Horror Picture Show continúa proyectándose en funciones especiales décadas después de su estreno y tiene una de las comunidades de seguidores más fieles del cine.

Tim Curry interpretó a Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, uno de los personajes más icónicos de su extensa carrera artística. Getty Images

Tim Curry también apareció en Annie, Clue y Solo en casa 2

El actor participó en películas como Annie, donde interpretó a Rooster Hannigan; Clue, en la que dio vida al mayordomo Wadsworth, Legend, The Hunt for Red October, Home Alone 2: Lost in New York y Muppet Treasure Island. También tuvo una importante carrera en televisión y prestó su voz a personajes de animación. Entre ellos se encuentra Nigel Thornberry de The Wild Thornberrys y el capitán Garfio de Peter Pan and the Pirates, papel por el que ganó un Emmy.

Su carrera comenzó en el teatro

Antes de convertirse en una estrella internacional del cine y la televisión, Tim Curry comenzó su trayectoria en los escenarios británicos.

Su carrera profesional arrancó en Londres y en 1968 participó en la producción teatral de Hair. Posteriormente llegó a Broadway y protagonizó diferentes producciones que le valieron tres nominaciones al premio Tony y dos nominaciones a los premios Laurence Olivier.

Uno de sus papeles teatrales más destacados fue el de Frank-N-Furter, personaje que posteriormente trasladó al cine. También interpretó al rey Arturo en Spamalot, producción de Broadway por la que recibió otra nominación al Tony.

¿Cuál fue la última película de Tim Curry?

Aunque después de su derrame cerebral redujo su trabajo en pantalla, Curry no desapareció completamente del entretenimiento. Su último largometraje fue Stream, una película de terror estrenada en 2024, que representó uno de sus regresos más importantes al cine después de varios años de ausencia.

También realizó trabajos de voz y participó en proyectos relacionados con sus personajes más famosos. En 2025 publicó Vagabond, sus memorias, en las que repasó diferentes momentos de una carrera que abarcó casi seis décadas.

La última aparición pública de Tim Curry

La última aparición pública importante de Curry ocurrió en Nueva York durante un evento relacionado con el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show. La presencia del actor provocó una ovación de los asistentes, especialmente porque llevaba años realizando pocas apariciones públicas debido a sus problemas de movilidad.

Aquel encuentro permitió a sus seguidores verlo nuevamente relacionado con el personaje que marcó el comienzo de su fama internacional.

Tim Curry murió después de casi seis décadas de carrera

Tim Curry comenzó su trayectoria artística a finales de los años 60 y logró algo poco común: convertirse en una figura reconocible para generaciones completamente distintas.

Para algunos siempre será Pennywise, el payaso que protagonizó sus pesadillas después de ver It. Para otros será Frank-N-Furter, Wadsworth, Rooster Hannigan o alguno de los muchos personajes a los que prestó su voz.

Su carrera también estuvo marcada por una capacidad particular para interpretar personajes extravagantes, villanos y figuras difíciles de encasillar. A pesar de las secuelas del derrame cerebral que sufrió en 2012, Curry continuó vinculado con la actuación y con sus seguidores hasta sus últimos años.

Tim Curry murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La causa de muerte permanece sin revelarse oficialmente. Su legado, sin embargo, queda ligado a algunos de los personajes más memorables del cine, la televisión y el teatro, desde el inolvidable Pennywise hasta el irreverente Frank-N-Furter.