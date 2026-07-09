Justin Baldoni y su esposa Emily rompen el silencio con contundente mensaje a Blake Lively

Tras meses de mantener un perfil bajo en medio de uno de los conflictos más mediáticos de Hollywood, Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, decidieron romper el silencio.

A través de Instagram, Justin Baldoni subió un video donde la pareja habló por primera vez sobre el desgaste personal que les provocó el enfrentamiento legal con Blake Lively, un caso que ha acaparado titulares desde finales de 2024.

Sin entrar en detalles sobre el proceso judicial ni responder directamente a las acusaciones, ambos describieron los últimos dos años como un periodo marcado por el dolor, el trauma y un profundo sentimiento de injusticia. También explicaron que optaron por guardar silencio porque consideraban que era la mejor manera de respetar el curso de la justicia y proteger a su familia.

El mensaje de Justin Baldoni y Emily que muchos relacionan con Blake Lively

Durante la conversación, Justin Baldoni reconoció que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y aseguró que el proceso transformó por completo su forma de ver las adversidades.

“Los últimos dos años fueron increíblemente dolorosos”, expresó el actor y director, quien explicó que, pese a las dificultades, hoy su prioridad es enfocarse en sanar emocionalmente y seguir adelante junto a su esposa e hijos.

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Emily Baldoni, quien reflexionó sobre el aprendizaje que les dejó esta experiencia.

“Tuvimos que entender por qué pasan estas cosas y por qué, a veces, se disfrazan de una lucha por las mujeres”, comentó.

Aunque la pareja nunca mencionó directamente a Blake Lively durante esa parte del mensaje, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron la frase como una referencia al conflicto legal que enfrenta al actor con su coprotagonista de It Ends With Us.

¿Qué pasó entre Justin Baldoni y Blake Lively?

La disputa comenzó cuando Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni por presunto acoso sexual y represalias relacionadas con el rodaje de It Ends With Us. Posteriormente, Baldoni negó las acusaciones e inició una contraofensiva legal, argumentando que las afirmaciones de la actriz dañaron gravemente su reputación profesional y personal.

Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate dentro de la industria del entretenimiento y en redes sociales, donde ambas partes han defendido públicamente sus respectivas posturas a través de sus equipos legales. Con la reciente boda de Taylor Swift y Travis Kelce el nombre de Blake Lively volvió a ponerse como centro de atención y pese a la enorme atención mediática que ha rodeado el conflicto, Justin y Emily Baldoni dejaron claro que su intención no es reavivar la polémica.

En lugar de responder punto por punto a las acusaciones, la pareja afirmó que hoy su mayor prioridad es reconstruir su tranquilidad, proteger a su familia y avanzar después de uno de los capítulos más complejos que han enfrentado en su vida personal.