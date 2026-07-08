Kate Middleton y Charlotte reviven el inolvidable momento de Diana y William en Wimbledon

Wimbledon, es uno de los escenarios favoritos de la realeza británica y, en ocasiones, el lugar donde la historia parece repetirse. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Kate Middleton y la princesa Charlotte, quienes protagonizaron una tierna escena que muchos compararon con un inolvidable momento vivido por la princesa Diana y el príncipe William hace 33 años.

La imagen rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia real, quienes no tardaron en destacar el sorprendente parecido entre ambas generaciones de madres e hijos.

El gesto de Kate Middleton y Charlotte que recordó a Diana y William

Durante su asistencia a la final masculina de Wimbledon, Kate se inclinó para hablar al oído de Charlotte mientras ambas aplaudían el partido desde el Palco. La naturalidad del instante evocó una fotografía tomada en 1991, cuando Diana hizo exactamente el mismo gesto con el entonces pequeño príncipe William durante el torneo.

La comparación fue inevitable, dos futuras reinas consortes compartiendo un momento de complicidad con sus hijos en uno de los eventos deportivos más importantes del Reino Unido.

La princesa Diana comparte un tierno momento con el príncipe William durante su visita a Wimbledon en 1991, una escena que décadas después sería comparada con la protagonizada por Kate Middleton y la princesa Charlotte. Getty Images

La coincidencia que hizo aún más especial la comparación con Lady Di y el príncipe William

Más allá del lenguaje corporal, hubo otro detalle que fascinó. Kate lucía un elegante vestido color púrpura, un tono muy similar al que Diana eligió para acudir a Wimbledon en aquella histórica aparición junto a William en 1991. La coincidencia estética reforzó la sensación de estar viendo un auténtico “déjà vu” real.

Incluso la edad de los niños resulta llamativa. William tenía nueve años cuando asistió al torneo con Diana, la misma edad que Charlotte tenía cuando fue fotografiada junto a su madre en ese emotivo momento.

Kate Middleton y la princesa Charlotte disfrutan de la final de Wimbledon desde el Palco Real, protagonizando un momento que recordó a la entrañable escena vivida por Lady Di y el príncipe William décadas atrás. GETTY IMAGES

¿Por qué Wimbledon es tan importante para la familia real?

Wimbledon ocupa un lugar especial dentro del calendario de la monarquía británica. Como patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Kate Middleton suele asistir cada año al campeonato y es la encargada de entregar los trofeos de las finales individuales.

La princesa de Gales ha transmitido además su pasión por el tenis a sus hijos, especialmente a Charlotte y George, quienes ya han acompañado a sus padres en varias ocasiones para disfrutar de algunos de los partidos más importantes del torneo.

Kate Middleton asistió a Wimbledon, donde disfrutó del encuentro alejada del Palco Real con la elegancia que la caracteriza. Getty Images

Un homenaje involuntario que conquistó a los admiradores de Lady Di

Aunque no existe evidencia de que Kate buscara recrear deliberadamente aquella imagen de Diana, el parecido entre ambas escenas despertó una ola de nostalgia entre los seguidores de la familia real. Las fotografías reflejan la misma cercanía entre madre e hijo, un instante espontáneo que demuestra cómo algunas tradiciones familiares permanecen intactas con el paso del tiempo.

Para muchos admiradores de Lady Di, la escena también fue un recordatorio del legado emocional que la princesa dejó en la familia Windsor y de cómo, años después, algunos de sus momentos más entrañables siguen encontrando eco en la nueva generación de la realeza británica.