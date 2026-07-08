¿Cómo es realmente la reina Camila? Un inesperado encuentro en un Irish pub revela su lado más cercano

Durante años, la reina Camila ha sido una de las figuras más observadas de la monarquía británica. Su papel dentro de la Corona ha evolucionado considerablemente desde que contrajo matrimonio con el rey Carlos III y, aunque suele mantener un perfil discreto, una reciente visita privada permitió descubrir cómo es cuando está lejos de los compromisos oficiales.

La esposa del monarca británico sorprendió a los habitantes de Plumpton, en East Sussex, al aparecer sin previo aviso en un tradicional Irish pub del pueblo donde pasó parte de su infancia. La escena no tardó en hacerse viral y provocó que quienes convivieron con ella compartieran una misma impresión, ya que su personalidad resulta mucho más cercana de lo que muchos imaginan.

La reina Camilla participó en la celebración por el centenario de Winnie-the-Pooh en Ashdown Forest, donde convivió con asistentes y participó en actividades inspiradas en el entrañable personaje creado por A. A. Milne. Getty Images

La visita sorpresa de la reina Camila al pub de su pueblo natal

El escenario fue The Half Moon, un histórico pub ubicado en Plumpton, localidad con la que la reina Camila mantiene un fuerte vínculo personal. Lejos del protocolo de los palacios reales, la reina compartió un almuerzo con el equipo del establecimiento y convivió con algunos vecinos, quienes aprovecharon la ocasión para conversar con ella y tomarse fotografías.

Fue el propio pub el que publicó imágenes del encuentro en redes sociales, acompañadas por un mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia real describieron a Camilla como todo un personaje y aseguraron que fue un verdadero placer recibirla.

¿Por qué describieron a la reina Camila como “todo un personaje”?

Quienes estuvieron presentes coincidieron en que la reina mostró una actitud relajada, amable y con un gran sentido del humor, una faceta que pocas veces puede apreciarse durante los actos oficiales. Incluso la ternura de la reina fue quien invadió con su presencia.

Acostumbrada a desenvolverse bajo un estricto protocolo, Camila aprovechó esta visita privada para conversar con naturalidad con el personal del lugar, interesarse por la historia del establecimiento y recordar algunos momentos de su infancia en la región.

Precisamente esa espontaneidad fue la que hizo que muchos asistentes destacaran su cercanía, dejando una impresión muy distinta a la imagen solemne que suele proyectar durante los compromisos de Estado.

La reina Camilla recorrió Ashdown Forest durante una jornada dedicada a promover la literatura infantil y convivió con niños en uno de los escenarios más representativos de Winnie-the-Pooh. Getty Images

El vínculo de la reina Camila con Plumpton, el lugar donde creció

Aunque hoy reside entre las principales propiedades de la familia real británica, Plumpton sigue ocupando un lugar especial en la vida de la reina. Fue en este tranquilo pueblo de East Sussex donde pasó parte de su niñez y adolescencia, por lo que regresar representa también un viaje a sus orígenes.

La visita al pub formó parte de un recorrido más amplio por lugares significativos de la zona antes de trasladarse a Ashdown Forest, donde participó en un evento para celebrar el centenario de Winnie-the-Pooh, una de las obras infantiles más emblemáticas de la literatura británica.

La reina Camila y su imagen dentro de la familia real

Desde que fue coronada junto al rey Carlos III en 2023, Camilla ha trabajado para fortalecer su papel institucional mediante causas relacionadas con la alfabetización, la literatura, la salud y el apoyo a víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, son precisamente estos momentos espontáneos los que suelen generar una mayor conexión con el público.

La reina Camilla recorrió Ashdown Forest durante una jornada dedicada a celebrar el legado de Winnie-the-Pooh, una de las obras más emblemáticas de la literatura infantil británica. Getty Images

¿Por qué esta visita llamó tanto la atención?

Las visitas privadas de miembros de la familia real rara vez trascienden, especialmente cuando no forman parte de la agenda oficial.

Por esta razón, la inesperada aparición de Camila en un Irish pub de su pueblo natal despertó el interés tanto de los habitantes de Plumpton como de los seguidores de la monarquía británica alrededor del mundo. Más que la anécdota, detrás de la figura institucional de la reina existe una mujer accesible, espontánea y con un fuerte apego a sus raíces, cualidades que hicieron de esta sencilla visita uno de los momentos más comentados de la semana para la realeza británica.