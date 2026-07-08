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Belleza

El corte de pelo que reemplazará al bob clásico este 2026

Las tendencias de belleza tienen claro un mensaje para 2026: los looks demasiado estructurados están quedando atrás.

Julio 07, 2026 • 
Karen Luna
Corte bob medio con capas

Corte bob medio con capas

Getty Images

Durante años, el bob clásico fue el corte favorito de quienes buscaban un cambio elegante, práctico y fácil de peinar. Sin embargo, las tendencias de belleza evolucionan constantemente y este 2026 hay una versión que promete convertirse en la nueva favorita de los salones: el soft bob.

Con un acabado más relajado, capas sutiles y movimiento natural, este corte conserva la sofisticación del bob tradicional, pero suma un aire desenfadado que lo hace mucho más versátil. No es casualidad que cada vez más celebridades y estilistas apuesten por esta reinterpretación, perfecta para quienes desean renovar su imagen sin hacer un cambio radical.

¿Qué es el soft bob, el corte de pelo que marcará tendencia en 2026?

El soft bob mantiene la longitud característica del bob, generalmente entre la mandíbula y los hombros, pero elimina las líneas completamente rectas que definieron a su versión clásica.

Su principal diferencia está en el acabado. En lugar de un corte rígido y perfectamente simétrico, incorpora capas suaves, puntas ligeramente desfiladas y una textura que aporta movimiento desde el primer momento.

El resultado es una melena mucho más ligera y natural, con un efecto que favorece a distintos tipos de rostro y que requiere menos esfuerzo al momento de peinarla.

Precisamente esa apariencia desenfadada es la que ha convertido al soft bob en una de las propuestas más comentadas para este año.

Por qué el soft bob está conquistando a los estilistas

Uno de sus mayores atractivos es su versatilidad. Este corte de pelo funciona tanto en cabello lacio como ondulado e incluso potencia la textura natural sin necesidad de utilizar demasiadas herramientas de calor.

Además, las capas estratégicamente distribuidas crean una sensación de mayor volumen, algo especialmente favorecedor para quienes tienen el pelo fino.

Otra ventaja es que admite diferentes estilos. Puede llevarse con raya al centro para un acabado sofisticado, con raya lateral para aportar volumen o con ondas suaves si se busca un look más relajado.

¿A quién favorece este corte de pelo?

El soft bob destaca porque se adapta fácilmente a diferentes formas de rostro. Gracias a su movimiento natural, ayuda a suavizar las facciones y evita el efecto demasiado estructurado que puede generar un bob completamente recto.

También resulta ideal para quienes buscan un cambio elegante sin sacrificar la facilidad de mantenimiento. Al crecer, conserva una forma armoniosa, por lo que las visitas al salón pueden espaciarse un poco más que con otros cortes de líneas muy definidas.

El soft bob demuestra que la elegancia está en la naturalidad

Las tendencias de cortes de pelo 2026 apuntan hacia estilos con más movimiento, textura y un acabado menos rígido. En ese contexto, el soft bob reúne todo lo que muchas personas buscan al renovar su imagen: sofisticación, frescura y un aspecto moderno que no pasa de moda.

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Si el bob clásico dominó durante la última década, esta nueva versión demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un look. Con capas delicadas, un acabado ligero y una silueta más fluida, el soft bob tiene todos los elementos para convertirse en el corte de pelo estrella de 2026.

corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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