¿Casualidad? El príncipe William apareció a pocos kilómetros del príncipe Harry tras su caso en los tribunales

La agenda de la familia real británica volvió a despertar la curiosidad de los seguidores de la realeza. Esta vez, el protagonista fue el príncipe William, quien realizó un compromiso oficial a pocos kilómetros de donde se encontraba su hermano, el príncipe Harry, apenas unos días después de la resolución del caso judicial relacionado con el duque de Sussex.

Aunque no hubo ningún encuentro entre ambos, la cercanía geográfica llamó la atención, especialmente porque los hermanos mantienen una relación distante desde hace varios años.

El príncipe William cumplió con su agenda oficial muy cerca del príncipe Harry

El príncipe William visitó la base aérea de la Royal Air Force (RAF) Northolt, al oeste de Londres, para reunirse con personal militar y conocer de cerca las operaciones que se realizan en las instalaciones.

Lo que hizo que esta visita cobrara un significado especial fue que la base se encuentra aproximadamente a 11 millas (unos 18 kilómetros) del lugar donde el príncipe Harry había acudido recientemente para participar en las audiencias relacionadas con su proceso judicial sobre su seguridad en el Reino Unido.

Aunque sus vidas han seguido caminos muy diferentes, el príncipe William y el príncipe Harry volvieron a ser noticia por una inesperada coincidencia. Getty Images

La atención sigue puesta en la relación entre William y Harry

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y se mudaron a Estados Unidos, la relación entre Harry y el príncipe William ha atravesado momentos de evidente tensión.

Las diferencias familiares han sido abordadas públicamente por Harry en entrevistas, documentales y en sus memorias, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible distanciamiento permanente entre ambos.

Una coincidencia que no pasó desapercibida

La presencia del príncipe William tan cerca de su hermano ocurrió poco después de conocerse la resolución del proceso judicial impulsado por el príncipe Harry, quien buscaba revertir los cambios en las medidas de seguridad que recibe cuando visita el Reino Unido.

Si bien la coincidencia geográfica parece responder únicamente a los compromisos previamente programados de cada uno, el hecho no pasó desapercibido para los medios británicos ni para los seguidores de la familia real, que continúan atentos a cualquier señal que pudiera indicar un acercamiento entre los hermanos.

Por ahora, no hay indicios de una reunión privada ni de un cambio en la relación entre ambos. Sin embargo, cada movimiento de William y Harry sigue siendo observado con atención, especialmente cuando sus caminos vuelven a cruzarse, aunque sea a pocos kilómetros de distancia.