¿La fuerza detrás de Lionel Messi? Antonela Roccuzzo conmueve con un emotivo gesto durante el Mundial

La tensión se apoderó de millones de aficionados durante el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, donde el equipo liderado por Lionel Messi se juega su continuidad en el torneo. Mientras la incertidumbre sobre si la Albiceleste lograría avanzar mantiene en tensión a los seguidores, pero hubo una imagen que también acaparó la atención, fue Antonela Roccuzzo, quien desde el palco protagonizó un emotivo gesto que dejó ver el profundo apoyo que brinda al capitán argentino en uno de los momentos más decisivos de su carrera.

Desde antes del silbatazo inicial, Antonela Roccuzzo dejó claro que viviría el encuentro con la misma intensidad que millones de argentinos. Las cámaras la captaron entonando con emoción el himno nacional, una escena que rápidamente despertó comentarios entre los aficionados, quienes destacaron el orgullo con el que acompañó a la selección desde las tribunas.

A lo largo del partido, la esposa de Lionel Messi siguió cada jugada con total atención, sin perder detalle de lo que ocurría sobre el terreno de juego. En distintos momentos fue enfocada sonriendo, alentando y reaccionando a las acciones del encuentro. Para muchos, su actitud recordó que, detrás del capitán argentino, existe una familia que comparte la emoción y la presión que implica disputar una Copa del Mundo.

Aunque suele mantener un perfil discreto pero muy familiar, Antonela Roccuzzo ha acompañado a Lionel Messi durante prácticamente toda su carrera. Su historia comenzó mucho antes de que el futbolista conquistara el mundo y, desde entonces, ha estado presente en los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Con el paso de los años, la empresaria argentina ha sido testigo de las grandes alegrías del astro rosarino, pero también de las derrotas más dolorosas. Ya fuera desde las gradas o celebrando junto a sus tres hijos, Antonela siempre ha demostrado que es uno de los pilares más importantes del capitán de la selección argentina.

En este Mundial 2026, su presencia ha vuelto a llamar la atención. Hace apenas unos días fue noticia por compartir el detalle que recibió de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, un gesto que sorprendió a muchos seguidores por mostrar la cordial relación que existe entre ambas familias pese a la histórica rivalidad deportiva entre sus esposos.

Ahora, lejos de ese episodio, Antonela volvió a convertirse en protagonista por una razón muy distinta. Su emoción al cantar el himno argentino, la atención con la que siguió el partido y las constantes muestras de apoyo hacia Lionel Messi recordaron por qué muchos la consideran la mayor fuerza detrás del capitán de la Albiceleste.