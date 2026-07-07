Chanel Alta Costura 2026-2027: así reinterpreta Matthieu Blazy el legado de Coco Chanel

La propuesta de Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026 es celebrado durante la Semana de París Fashion Week, con esta pasarela deja claro que Matthieu Blazy, el director creativo está construyendo una nueva narrativa para la casa de moda, una en la que el patrimonio de Gabrielle Chanel deja de ser un archivo intocable para convertirse en un universo vivo, capaz de dialogar con la fantasía, la naturaleza y la emoción contemporánea.

Lejos de recurrir a una reinterpretación literal del legado de Coco Chanel, Blazy eligió hablar del origen mismo de la creatividad. El diseñador tomó como punto de partida los cuentos infantiles que encontró en el apartamento de Gabrielle Chanel, transformándolos en una metáfora sobre la imaginación como motor de la Alta Costura. No se trató únicamente de vestir personajes fantásticos, sino de recordar que el lujo también puede construirse desde la capacidad de asombro casi como una mirada infantil donde nada es imposible y todo es ilusión.

Uno de los mayores aciertos de Matthieu Blazy es haber entendido que el ADN de Chanel nunca estuvo únicamente en el tweed o las camelias. Su verdadera herencia reside en la libertad que Coco Chanel defendió durante toda su carrera, como desafiar las reglas de su tiempo mediante la ropa.

Por ello, la colección evitó caer en el archivo, la presencia del tweed aparece con nuevas proporciones; los bordados abandonan su función decorativa para convertirse en textura escultórica, las plumas, organzas, terciopelos y sedas dialogaron entre sí como si formaran parte de un mismo paisaje. Cada look parece responder más a una historia que a una tendencia. Cada propuesta nos cuenta un cuento de hadas.

Esta aproximación recuerda que la Alta Costura nació como una disciplina artística antes que comercial, donde cada prenda es concebida como una pieza irrepetible cuyo valor reside tanto en la técnica como en la narrativa que la sostiene.

¿Cuáles son los colores y materiales que definen la colección Chanel Alta Costura 2026-2027?

La colorida colección exige observar los detalles, horas de bordado ejecutadas por los talleres de Lesage, plumas trabajadas por Lemarié, flores textiles elaboradas artesanalmente y un dominio absoluto de las técnicas históricas que distinguen a los Métiers d’Art de la maison.

El mensaje de Blazy como director creativo de Chanel fue demostrar que el futuro del lujo no depende únicamente de la innovación tecnológica, sino de preservar oficios capaces de convertir una prenda en patrimonio cultural.

La colección Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027, diseñada por Matthieu Blazy, reinterpreta los códigos históricos de la maison con materiales artesanales y una narrativa inspirada en la fantasía y la naturaleza. Getty Images

¿Qué significa esta colección para el futuro de Chanel?

Más allá de las prendas, esta colección representa una declaración de intenciones. Matthieu Blazy demuestra que no pretende competir con el legado de Karl Lagerfeld ni repetir las fórmulas de Gabrielle Chanel. Su estrategia consiste en reinterpretar el patrimonio de la maison desde una sensibilidad contemporánea, donde la artesanía vuelve a ocupar el centro de la conversación y la Alta Costura recupera su dimensión cultural.