Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Chanel Alta Costura 2026-2027: así reinterpreta Matthieu Blazy el legado de Coco Chanel

La segunda colección de Alta Costura bajo la dirección de Matthieu Blazy confirma que Chanel busca reinventarse desde una mirada profunda de sus propios códigos.

Julio 07, 2026 • 
Isamar Escobar
Modelo luce un diseño de la colección Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027 durante el desfile de Matthieu Blazy en la Semana de la Alta Costura de París.

La colección Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027, creada por Matthieu Blazy, presenta una nueva interpretación del legado de la maison con siluetas y bordados inspirada en la naturaleza y la fantasía.

Getty Images

La propuesta de Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026 es celebrado durante la Semana de París Fashion Week, con esta pasarela deja claro que Matthieu Blazy, el director creativo está construyendo una nueva narrativa para la casa de moda, una en la que el patrimonio de Gabrielle Chanel deja de ser un archivo intocable para convertirse en un universo vivo, capaz de dialogar con la fantasía, la naturaleza y la emoción contemporánea.

Lejos de recurrir a una reinterpretación literal del legado de Coco Chanel, Blazy eligió hablar del origen mismo de la creatividad. El diseñador tomó como punto de partida los cuentos infantiles que encontró en el apartamento de Gabrielle Chanel, transformándolos en una metáfora sobre la imaginación como motor de la Alta Costura. No se trató únicamente de vestir personajes fantásticos, sino de recordar que el lujo también puede construirse desde la capacidad de asombro casi como una mirada infantil donde nada es imposible y todo es ilusión.

También puedes leer:
carolina de mónaco.jpg
Moda
El vestido de Carolina de Mónaco que encantó a todos por su glamouroso diseño
Julio 24, 2023
 · 
Emma Duarte
Carolina de Mónaco con diseño de Chanel
Moda
Estos looks de Carolina de Mónaco confirman su amor por los diseños de Chanel
Noviembre 12, 2023
 · 
Emma Duarte

Uno de los mayores aciertos de Matthieu Blazy es haber entendido que el ADN de Chanel nunca estuvo únicamente en el tweed o las camelias. Su verdadera herencia reside en la libertad que Coco Chanel defendió durante toda su carrera, como desafiar las reglas de su tiempo mediante la ropa.

Por ello, la colección evitó caer en el archivo, la presencia del tweed aparece con nuevas proporciones; los bordados abandonan su función decorativa para convertirse en textura escultórica, las plumas, organzas, terciopelos y sedas dialogaron entre sí como si formaran parte de un mismo paisaje. Cada look parece responder más a una historia que a una tendencia. Cada propuesta nos cuenta un cuento de hadas.

Esta aproximación recuerda que la Alta Costura nació como una disciplina artística antes que comercial, donde cada prenda es concebida como una pieza irrepetible cuyo valor reside tanto en la técnica como en la narrativa que la sostiene.

¿Cuáles son los colores y materiales que definen la colección Chanel Alta Costura 2026-2027?

La colorida colección exige observar los detalles, horas de bordado ejecutadas por los talleres de Lesage, plumas trabajadas por Lemarié, flores textiles elaboradas artesanalmente y un dominio absoluto de las técnicas históricas que distinguen a los Métiers d’Art de la maison.

El mensaje de Blazy como director creativo de Chanel fue demostrar que el futuro del lujo no depende únicamente de la innovación tecnológica, sino de preservar oficios capaces de convertir una prenda en patrimonio cultural.

Modelos desfilan con un diseño de la colección Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027, presentada por Matthieu Blazy durante la Semana de la Alta Costura de París.

La colección Chanel Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027, diseñada por Matthieu Blazy, reinterpreta los códigos históricos de la maison con materiales artesanales y una narrativa inspirada en la fantasía y la naturaleza.

Getty Images

¿Qué significa esta colección para el futuro de Chanel?

Más allá de las prendas, esta colección representa una declaración de intenciones. Matthieu Blazy demuestra que no pretende competir con el legado de Karl Lagerfeld ni repetir las fórmulas de Gabrielle Chanel. Su estrategia consiste en reinterpretar el patrimonio de la maison desde una sensibilidad contemporánea, donde la artesanía vuelve a ocupar el centro de la conversación y la Alta Costura recupera su dimensión cultural.

Chanel Semana de Moda de París Chanel Alta Costura
Isamar Escobar
Relacionado
william y harry reconciliacion
Realeza
¿Casualidad? El príncipe William apareció a pocos kilómetros del príncipe Harry tras su caso en los tribunales
Julio 07, 2026
 · 
Karen Luna
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi
Entretenimiento
¿La fuerza detrás de Lionel Messi? Antonela Roccuzzo conmueve con un emotivo gesto durante el Mundial
Julio 07, 2026
 · 
Isamar Escobar
Uñas cortas coreanas
Belleza
Uñas acrílicas efecto jabón: la manicura elegante que rejuvenece las manos
Julio 07, 2026
 · 
Isamar Escobar
¿Cómo puedo manifestar durante el portal 1212 5 rituales poderosos que no debes dejar pasar.png
Horóscopos
Portal 7/7: el poderoso significado espiritual de esta fecha y el ritual para atraer abundancia
Julio 07, 2026
 · 
Isamar Escobar