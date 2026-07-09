Victoria Beckham inaugura House of Victoria, su primer pop-up en Bal Harbour Shops, Miami

Victoria Beckham vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria como diseñadora. La empresaria británica inauguró House of Victoria, el primer pop-up de su firma en Estados Unidos, ubicado en Bal Harbour Shops, el exclusivo complejo comercial de Miami reconocido por albergar algunas de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

La apertura reunió a amigos y seguidores de la firma, David Beckham y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, entre más familia estuvieron presentes para acompañar a Victoria para celebrar este nuevo paso en la expansión internacional de su marca. Fieles al estilo minimalista todos eligieron looks firmados por Victoria Beckham para la ocasión.

A través de Instagram, la exintegrante de las Spice Girls compartió una serie de fotografías del evento acompañadas del mensaje: “Muy emocionada de estar aquí esta noche en Miami, celebrando la casa de Victoria Beckham en balharbourshops con mi familia y amigos!” La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación por este nuevo capítulo en su carrera.

House of Victoria llega a Bal Harbour Shops, uno de los destinos de lujo más exclusivos de Miami

La apertura de House of Victoria representa un movimiento estratégico para la firma, que continúa fortaleciendo su presencia en uno de los mercados más importantes para la moda de lujo. El espacio, concebido como una extensión del universo creativo de Victoria Beckham, reúne una cuidada selección de prendas de prêt-à-porter, accesorios, bolsos, calzado y productos de Victoria Beckham Beauty, además de algunas piezas exclusivas disponibles únicamente en Miami.

La elección de Bal Harbour Shops no es casualidad. El centro comercial es considerado uno de los referentes internacionales del lujo y alberga boutiques de casas como Chanel, Dior, Prada, Gucci, Saint Laurent, Valentino y Bottega Veneta, convirtiéndose en el escenario ideal para el debut físico de la marca en Estados Unidos.