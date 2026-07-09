Los 3 cortes de cabello que dominarán 2026 y comparten el secreto de un look elegante

Elegir un nuevo look no siempre significa apostar por un cambio radical. De hecho, las tendencias en cortes de cabello 2026 apuntan hacia estilos que destacan por su movimiento, su versatilidad y una elegancia que no depende de peinados complicados. Este año, los cortes más buscados tienen algo en común: priorizan líneas limpias, capas estratégicas y una silueta que se adapta fácilmente a diferentes tipos de rostro.

Si estás pensando en visitar el salón, estos tres estilos reúnen las características que marcarán la pauta durante los próximos meses y tienen ese aire sofisticado que nunca pasa de moda.

1. Bob italiano: volumen y sofisticación en un solo corte

El bob italiano continúa consolidándose como uno de los favoritos gracias a su acabado pulido y su volumen natural. A diferencia de otras versiones del bob, este estilo suele llevarse ligeramente por debajo de la mandíbula, con puntas compactas que aportan cuerpo y un aspecto saludable.

Su mayor atractivo es que funciona tanto con un acabado liso como con ondas suaves, por lo que resulta muy fácil de adaptar a diferentes estilos. Además, enmarca el rostro con delicadeza y proyecta una imagen elegante sin esfuerzo.

2. Clavicut con capas invisibles: el equilibrio perfecto

El clavicut, que llega justo a la altura de la clavícula, seguirá siendo uno de los cortes de cabello más versátiles de 2026. En esta nueva versión incorpora capas invisibles, una técnica que aporta movimiento sin modificar demasiado la longitud.

Gracias a este detalle, el pelo adquiere una caída más ligera y natural, permitiendo crear peinados con textura sin perder el aspecto uniforme. Es una excelente alternativa para quienes desean renovar su imagen sin despedirse de una melena de largo medio.

3. Soft shag: textura con un acabado refinado

El soft shag es la prueba de que las capas pueden aportar dinamismo sin crear un efecto excesivamente desenfadado. Esta versión suaviza el clásico shag mediante transiciones más delicadas entre las capas, logrando una melena con movimiento y un acabado elegante.

Su versatilidad permite adaptarlo a distintas longitudes y tipos de pelo, convirtiéndolo en una opción muy atractiva para quienes buscan un estilo actual con personalidad.

¿Qué tienen en común los cortes de cabello que serán tendencia en 2026?

Aunque cada uno tiene su propia personalidad, estos cortes de cabello comparten un mismo secreto: buscan potenciar la forma natural de la melena en lugar de transformarla por completo. Todos apuestan por líneas limpias, movimiento sutil y una estructura que facilita el peinado diario.

La elegancia en 2026 no estará definida por cortes demasiado rígidos ni por cambios extremos. Al contrario, la tendencia se inclina por melenas con apariencia ligera, volumen equilibrado y una silueta que acompañe el movimiento natural del pelo. Si buscas un look atemporal que también se sienta moderno, el bob italiano, el clavicut con capas invisibles y el soft shag son tres opciones que prometen seguir conquistando los salones durante toda la temporada.