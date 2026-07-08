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Realeza

El sencillo hábito de Ingrid Alexandra para evitar una mirada cansada antes de un evento importante

La princesa Ingrid Alexandra suele lucir una mirada fresca y descansada en sus compromisos oficiales. Aquí te compartimos el sencillo hábito para reducir las bolsas y las ojeras antes de un evento.

Julio 08, 2026 • 
Isamar Escobar
El sencillo hábito de Ingrid Alexandra para evitar una mirada cansada antes de un evento importante

La princesa Ingrid Alexandra suele lucir una mirada fresca y descansada en sus compromisos oficiales.

Getty Images

Con una agenda pública cada vez más activa, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega se ha convertido en uno de los rostros más observados de la realeza europea. Más allá de su estilo, su piel siempre luce de porcelana y aún más que eso, hay un detalle que suele llamar la atención, su mirada fresca y luminosa, e hidratada incluso durante jornadas de intensa actividad.

Aunque la Casa Real de Noruega nunca ha revelado una rutina específica de belleza de la princesa, maquillistas coinciden en que existe un hábito sencillo que puede marcar la diferencia antes de un evento importante.

Se trata de desinflamar el contorno de ojos con frío durante unos minutos antes de maquillarse. El truco para desinflamar el contorno de ojos antes de un evento

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La zona que rodea los ojos posee una piel mucho más fina, casi como la tela de la cebolla, esa ligereza es como está conformada ese espacio de piel, por lo que suele ser la primera en reflejar el cansancio, la falta de sueño o el estrés. Por ello, uno de los consejos más repetidos por especialistas consiste en aplicar frío localizado antes de comenzar la rutina de maquillaje.

Este hábito puede realizarse con parches refrigerantes para el contorno de ojos, una cuchara previamente enfriada o un rodillo facial de acero o cuarzo guardado unos minutos en el refrigerador. El frío favorece la vasoconstricción temporal, ayudando a disminuir la hinchazón y a proporcionar una apariencia más descansada.

Una vez que la piel recupera firmeza, el corrector se integra con mayor facilidad y el maquillaje luce más uniforme, sin acumularse en las líneas de expresión.

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Los hábitos que ayudan a conseguir una mirada fresca como la de la princesa Ingrid Alexandra

La princesa Ingrid Alexandra suele lucir una mirada fresca y descansada en sus compromisos oficiales

El sencillo hábito de Ingrid Alexandra para evitar una mirada cansada antes de un evento importante

Getty Images

El cuidado del contorno de ojos no depende únicamente de los productos cosméticos. Hay que pequeños hábitos diarios pueden influir notablemente en el aspecto de esta zona. Dormir entre siete y nueve horas, mantenerse bien hidratado y reducir el consumo de sal durante las horas previas a un evento ayuda a evitar la retención de líquidos, una de las principales causas de las bolsas bajo los ojos.

También recomiendan aplicar un contorno de ojos con ingredientes como ácido hialurónico, cafeína o péptidos, que contribuyen a hidratar la piel y mejorar temporalmente su aspecto. A esto se suma un maquillaje ligero, con correctores iluminadores en tonos adecuados para neutralizar las ojeras sin sobrecargar la mirada. La imagen de Ingrid Alexandra, refleja una preferencia por un maquillaje natural y una piel luminosa, un estilo que ha caracterizado a varias integrantes de la realeza escandinava y que apuesta por realzar los rasgos sin excesos.

Sin duda la combinación de buenos hábitos, descanso y un cuidado constante del contorno de ojos demuestra que, en muchas ocasiones, conseguir una mirada descansada no depende de tratamientos complejos.

maquillaje
Isamar Escobar
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