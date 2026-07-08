¿Por qué Margaret Qualley y Jack Antonoff terminaron su matrimonio? Los detalles de su separación

La historia de amor entre Margaret Qualley y Jack Antonoff, considerada una de las más sólidas de Hollywood en los últimos años, habría llegado a su fin. Diversos medios estadounidenses confirmaron que la actriz y el productor musical decidieron poner fin a su matrimonio a pocas semanas de cumplir su tercer aniversario de bodas.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación atravesaba dificultades desde hace tiempo y que ambos se encuentran intentando resolver asuntos personales tras la separación.

¿Por qué Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron?

Hasta el momento, Margaret Qualley y Jack Antonoff no han revelado oficialmente las razones de su ruptura. Sin embargo, personas cercanas a la pareja señalaron que el matrimonio llevaba tiempo enfrentando una etapa complicada.

De acuerdo con esas fuentes, la relación se volvió cada vez más difícil debido a las exigentes agendas profesionales de ambos. Mientras Qualley ha estado inmersa en nuevos proyectos cinematográficos, Antonoff ha combinado su trabajo como productor con las giras de su banda, Bleachers, además de sus colaboraciones con algunas de las artistas más importantes de la industria musical.

Los rumores comenzaron tras la boda de Taylor Swift

Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron a intensificarse después de la mediática boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada la semana pasada.

Jack Antonoff, uno de los colaboradores musicales y amigos más cercanos de Swift, asistió al enlace sin Margaret Qualley, una ausencia que llamó la atención de los seguidores de la pareja. Poco después, varios usuarios notaron que la actriz había eliminado de su cuenta de Instagram algunas fotografías relacionadas con su boda, alimentando aún más los rumores. Aunque en ese momento no existía ninguna confirmación, la noticia de la separación terminó por despejar las dudas.

Margaret Qualley conversa con Taylor Swift durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2024, celebrada en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. Getty Images

Así fue la historia de amor de Margaret Qualley y Jack Antonoff

La actriz, hija de Andie MacDowell, y el productor musical Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021.

Su romance avanzó rápidamente y un año después anunciaron su compromiso. En agosto de 2023 celebraron una espectacular boda en Nueva Jersey a la que asistieron numerosas celebridades, entre ellas Taylor Swift, Lana Del Rey, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Channing Tatum. Durante su matrimonio, ambos hablaron públicamente del cariño que sentían el uno por el otro. Antonoff incluso confesó en una entrevista que supo que Margaret era “la indicada” desde el momento en que la conoció en una fiesta en 2021.

Una pareja muy querida dentro de la industria

Además de compartir una relación sentimental, Margaret Qualley y Jack Antonoff también estuvieron unidos por varios proyectos creativos. La actriz protagonizó videoclips de la banda Bleachers y se convirtió en la inspiración de “Margaret”, una canción de Lana Del Rey producida por Antonoff y dedicada a la pareja antes de su boda. El tema se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los seguidores de la cantante por retratar la intensidad de su historia de amor.

Precisamente por esa imagen de estabilidad, la noticia de su separación sorprendió a todo Hollywood y a nosotros.