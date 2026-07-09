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La hija de Rania de Jordania, la princesa Iman, anuncia su segundo embarazo con una foto de su baby bump

La princesa Iman de Jordania, hija mayor de la reina Rania y del rey Abdalá II, anunció que espera a su segundo hijo junto a Jameel Alexander Thermiotis. Así dio a conocer la feliz noticia con una tierna fotografía de su baby bump.

Julio 09, 2026 • 
Isamar Escobar
Reina Rania de Jordania y princesa Iman.jpg

Ig: @queenrania

La princesa Iman de Jordania, hija de la reina Rania y del rey Abdalá II, está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Jameel Alexander Thermiotis.
El anuncio llegó apenas unos meses después del nacimiento de su primogénita Amina y fue compartido con una emotiva fotografía que muestra el avanzado baby bump de la royal.

La noticia fue revelada por la propia reina Rania a través de sus redes sociales, siguiendo la tradición familiar de comunicar los momentos más importantes mediante retratos cuidadosamente elegidos. En la imagen, la princesa Iman aparece junto a su esposo durante un atardecer, mientras presume su embarazo con un vestido vaporoso que deja ver su creciente pancita con un mensaje amoroso que dice “Nueva alegría en camino... Felicidades a Eman, Jamil, y mi querida Amina que se convertirá en la hermana mayor.
Que Dios te guarde a salvo, y que te lo complete de la mejor manera, oh Señor.

¡El club de los nietos está creciendo, y no podríamos estar más felices por Iman, Jameel, y que pronto será la hermana mayor Amina!”

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La princesa Iman de Jordania espera a su segundo bebé

El anuncio confirma que la princesa, de 29 años, y Jameel Alexander Thermiotis ampliarán nuevamente su familia. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Amina, el 16 de febrero de 2025, convirtiendo a la reina Rania y al rey Abdalá II en abuelos por segunda ocasión.

¿Quién es la princesa Iman de Jordania?

La princesa Iman bint Abdullah nació el 27 de septiembre de 1996 y es la primera hija del rey Abdalá II y la reina Rania. Es hermana del príncipe heredero Hussein, de la princesa Salma y del príncipe Hashem. Aunque forma parte de una de las casas reales más admiradas del mundo árabe, no desempeña un papel tan visible como el de su hermano, heredero al trono jordano.
En marzo de 2023 contrajo matrimonio con el empresario venezolano-griego Jameel Alexander Thermiotis en una elegante ceremonia celebrada en Amán, pocos meses antes de la boda del príncipe Hussein con la princesa Rajwa. Desde entonces, la pareja ha construido una vida familiar alejada del foco mediático.

La princesa Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis durante su boda en Amán.

La princesa Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis celebran su boda en Amán en marzo de 2023. La ceremonia reunió tradiciones jordanas y la elegancia característica de la familia real encabezada por la reina Rania y el rey Abdalá II.

Getty Images

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La familia real de Jordania vive una nueva etapa

Con este embarazo, la reina Rania y el rey Abdalá II continúan viendo crecer a la nueva generación de la familia real jordana. En menos de dos años han dado la bienvenida a sus nietas, la princesa Iman, hija del príncipe Hussein y la princesa Rajwa y Amina, primogénita de la princesa Iman, mientras ahora esperan la llegada de un nuevo bebé que ampliará aún más el linaje hachemita.

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Isamar Escobar
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